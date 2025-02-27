HRMS 和 HCM 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

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人力資源管理系統 (HRMS) 和人力資本管理 (HCM) 軟體是人力資源技術領域的綜合平台，涵蓋各種人力資源軟體類別的功能。 HRMS 是一個整合的模組化系統，用於管理人力資源資訊的各個方面。公司利用 HRMS 在集中框架內簡化關鍵人力資源職能，例如招募、績效評估和員工培訓，從而促進高效的人力資源管理和報告。 HRMS 套件通常由大型企業的人力資源部門採用，採用模組化結構設計，允許進行客製化以滿足特定的組織要求。這些系統可以作為完全整合的套件或單獨的模組來實施，這些模組可以與其他最佳的人力資源軟體解決方案整合。 HRMS 中常見的主要功能包括核心人力資源管理、招募工具、績效管理功能和企業學習管理系統 (LMS) 功能。
提議新的應用程式
Rippling
rippling.com
波紋為企業提供了一個經營人力資源，IT和財務的地方。它匯集了通常散佈在公司的所有勞動力系統，例如工資單，費用，福利和計算機。您可以在單個系統中第一次管理和自動化員工生命週期的每個部分。例如，以入職。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘請新員工，並在90秒內建立他們的工資單，公司卡，計算機，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能（薪資、人力資源、時間、人才和福利）。 • 可靠的合規性：我們領先業界的安全性可確保您的資料安全，同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用：觸手可及的創新、易於使用的功能，讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作，同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程：充滿信心地做出決策，來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統：利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力，該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件，節省時間並減少錯誤。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud當前包括用於金融，人力資源，計劃和支出管理的解決方案。企業管理雲克服了ERP的限制，並將公司轉變為優於組織的組織。了解更多。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等僅舉幾例。最好的部分？我們以零成本向用戶贈送行動應用程序，幫助他們隨時隨地體驗人力資源自動化的真正力量。我們憑藉以下顯著功能在人力資源軟體市場中脫穎而出- ✅ 首個受Gmail 啟發的HR 收件箱，為您的一天提供指導✅ 創新的任務見解，以及時完成工作✅ 直觀的全局搜索框，用於追蹤和存取任何資訊和該系統不僅承諾，而且實際上向您展示了其真正的投資回報率。作為第一個對所有人力資源任務採取即時行動的 HCM，透過微妙的提醒來阻止積壓，我們透過自動化所有營運任務來幫助您取得成功。要了解更多信息，請訪問我們的網站 - https://hrone.cloud/
ZingHR
zinghr.com
Zinghr一直是幫助組織超越自動化的動力，並提供了一種可以直接影響業務成果並增強員工經驗的解決方案。 Zinghr旨在採用以員工為中心和移動的方法。企業HCM平台可改善勞動力，而與地理邊界無關，涵蓋了從登機到退出及其他地區的整個範圍。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
BrioHR
briohr.com
中小企業一站式人力資源管理平台。 我們的人力資源管理平台可協助公司立即將整個員工旅程中的所有人力資源職能數位化，全部集中在一個地方： - 人才招募：使用我們的 ATS（申請人追蹤系統）對招募進行數位化和協作，然後以完全數位化方式入職新員工 - 人力資源管理員：管理帶薪休假、員工資料庫和文件、薪資（新加坡和馬來西亞，更多！）、費用報銷、時間表... - 績效管理：追蹤 KPI/OKR、管理績效評估、收集 360° 回饋...
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
GoCo
goco.io
GOCO將人力資源數據栩栩如生，並提供了為任何人力資源過程，策略或清單定制工作流程的工具。 與GOCO一起，組織將獲得一個專門的支持團隊，該團隊為他們提供成功，並在實施後仍可使用。 從入職和福利到績效管理和工資單，Goco提供了在單個易於使用的解決方案中運行人力資源所需的一切。 GOCO的使命是幫助企業花費更少的時間在手動，痛苦和復雜的人力資源任務上，以便他們可以專注於增強快樂，更有生產力的團隊。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
Worknice
worknice.com
令人愉悅的人力資源軟件 - 在澳大利亞設計，製造和支持100％。利用靈活而直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice在核心人力資源方面擁有市場領先的用戶體驗；簡化了入職，智能文檔和合規性，員工變更管理，工資集成，定期，評論和調查。是為蓬勃發展的人力資源團隊而建的，他們現在需要解決新的挑戰，隨著新的挑戰。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Papervee HR
papervee.com
Papervee 是一種基於雲端的人力資源解決方案，有助於簡化時間追蹤、休假管理和文件組織等任務。該解決方案集中了人力資源工作流程，如日程安排、遠距工作、加班追蹤等。它還可以自動產生僱傭合約、招聘和專案時間追蹤。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件和文件管理、費用管理、內部溝通和專案管理等功能。它以具有競爭力的價格和用戶友好的平台迎合中小型企業的需求。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一個廣泛的HR-Tech平台，可以解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常的人力資源操作。由Bajaj Capital，Yashraj Films，TVF，Shree Maruti，Capital Motion，Soho House，Katar Wire Products等現代組織（例如Bajaj Capital）等現代組織的信任，Zimyo提供了一系列全面的產品，包括人力資源和薪酬，出勤，表現，績效，出勤，績效，出勤，績效，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，出勤率，績效，，績效，出勤，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，出勤，表現申請人跟踪，參與度，LMS和50多個模塊。通過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營，運行無錯誤的工資，按時付費，跟踪員工出勤，板上/校外員工，跟踪員工績效，解析簡歷，發送報價信件以及做更多的事情。 Zimyo有什麼給您的？ *員工敬業度：員工脈沖調查；點對點直接和小組聊天；公告，討論論壇和民意調查；幸福指數；匿名反饋； Helpdesk＆Tickeing *核心人力資源：員工數據管理；員工自我服務；文件和政策；員工入職；員工卸貨；人力資源分析和報告 *工資單：工資核算自動化；費用管理和支出；法定合規管理；多實體工資 *時間與出勤：出勤管理；地理和地理圍欄；花名冊管理；出勤提醒；現場旅行管理 *績效管理軟件：OKRS；評論（KRA/KPI）；連續反饋；一對一；薪酬和評估管理 *招聘管理軟件：候選人管理；人才池管理；訪談日程安排和基於技能的評級反饋；自定義招聘過程流動；技能評估；恢復解析；為了採購的工作委員會集成 此外，Zimyo HRMS提供全天候的客戶支持，以及時解決您的查詢。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一個多合一的人力資源平台，無縫管理您的整個員工體驗，並在員工生命週期的每個階段都簡化了人力資源流程。 作為人力資源生態系統，PeopleForce提供了六種功能和自定義的產品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，滿足企業需求的各種需求，並提供一個綜合平台，以簡化流程並提高運營效率。 借助Peopleforce，您可以靈活地選擇並支付所需的特定產品，從而確保成本效益並最大程度地提高投資價值。 員工可以在應用程序中做什麼： - 跟踪離開餘額信息的最新信息 - 請求和管理時間休息，指定缺席的原因，推動批准者 - 與可搜索的員工目錄快速訪問個人資料和聯繫方式 - 看看今天誰出去了以及他們缺席的原因 - 訪問最新的公司新聞和公告 - 待辦事項，查看和完整分配的任務的概述 - 訪問他們的文件 經理還 - 通過休假請求接收通知，並可以快速審查，批准或拒絕。 - 輕鬆管理您的任務，批准和待辦事項。 Peopleforce的使命是使企業能夠向前發展，同時專注於人，而不是流程，創造賦權和愉快的工作場所環境。 作為改變人力資源專業人員，經理和員工的工作經驗的遊戲規則，Peopleforce已成為600多家企業的首選選擇，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
Paychex
paychex.com
Paychex，Inc。是薪資，福利，人力資源和保險服務綜合人力資本管理解決方案的領先提供商。通過將其創新的軟件即服務技術和移動性平台與專門的個人服務相結合，Paychex賦予了中小型企業主的能力，以專注於其業務的增長和管理。在超過45年的行業專業知識的支持下，PayChex截至2019年5月31日，美國和歐洲的100個地點為大約670,000個薪資客戶提供服務，並且每12個美國私營部門僱員中每12支。 PayChex Flex是一種考慮簡單性的多合一人力資源解決方案。借助您的業務發展和變化的技術，PayChex具有創新的業務解決方案和專用支持的正確組合，以幫助您實現目標，無論您的業務何處。 *僱用，付款，管理和保留員工充滿信心 *與我們的24/7/365 Live Support Team一起獲得經驗豐富，屢獲殊榮的支持 *與我們的合規專家保持不斷變化的法律和法規 *使用Paychex Flex移動應用程序訪問您的信息 *人才管理：從單個HR平台招募，保留和發展頂尖人才，並簡化您的招聘和入職過程。 *勞動力管理：通過我們的重要勞動力管理資源提高員工效率和生產力。 *工資和財政支持：輕鬆付款並管理稅款，費用等，因此您可以繼續專注於業務。 *員工福利：通過提供有價值的員工福利來吸引和保留頂尖人才，同時簡化您的計劃管理。 * PEO和人力資源外包：通過我們全面的人力資源外包解決方案來支持整個員工生命週期的業務。 *員工經驗：通過使員工獲得自助人力人力資源，培訓和財務工具來節省時間並提高準確性。 *集成：在軟件和Paychex Flex之間自動，準確地連接和共享數據。 現在選擇正確的技術和對您的業務的支持，同時保持隨著需求的變化而增長的能力。了解為什麼Paychex是中小型企業最大的人力資源公司，讓我們簡化您的工資經驗。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
Keka HR
keka.com
招聘不僅是一步成就，因為它涉及整個旅程的各種複雜階段。找到合適的人才是建立成功的商業環境的墊腳石。因此，Keka將為您提供令人敬畏的功能，例如多平台候選候選採購，技術評估，記分卡等，這些功能將幫助您在Keka的申請人跟踪系統中提供未來的耐心招聘體驗。 Keka HR是一個人的推動者。它可以使人們的流程自動化並幫助建立積極進取的工作場所文化，從而將您的公司從善良轉變為偉大。借助Keka，您可以培養一種適應，發展和規模的高性能文化，從而使您的團隊更加有效。作為中小型企業人力資源技術的領導者，Keka多才多藝，適合所有行業。
Bob HR
hibob.com
鮑勃（Bob）是人力資源平台，簡化了人們的管理並為每個員工（駕駛參與，文化和生產力）進行現代化的工作經驗。鮑勃（Bob）可以為您的操作方式配置 - 建造，遠程或混合動力工作。它使人力資源和經理能夠提高績效和保留率，從而導致更健康，更有生產力的團隊。 使用Bob，您可以使用自動化工作流程來簡化核心人力資源流程，例如入職，績效管理和薪酬管理，以提高效率，涵蓋所有接觸點並節省寶貴的時間。 Bob提供了可實時的可量化數據，可以為影響底線的戰略決策提供信息。鮑勃（Bob）幫助充滿活力的公司為員工帶來了最好的成績。 Hibob在美國，英國，歐洲，以色列和澳大利亞的敬業團隊每天都在為1400多家現代，快速增長的中型企業服務。
Factorial
factorialhr.com
階乘是一個多合一的軟件，可幫助您在一個集中式系統中管理時間，人才和文檔，以節省您的時間，消除錯誤並帶領您取得成功。基於云云的人力資源軟件是為中小型企業（SMB）設計的，您將通過使用簡單而直觀的界面解決問題來忘記電子表格，該界面使您可以優化和數字化所有手動流程。一個完整的人力資源解決方案，通過提供信息和見解來幫助公司改善管理和降低成本，從而自動化，簡化和簡化行政流程。 - 時鐘在：只需幾次水龍頭即可無縫跟踪您的出勤率，並輕鬆地為各種項目和工作地點分配時間表。 - 缺席管理：毫不費力地要求假期，醫療和個人葉子，在經理批准後及時接收通知。此外，團隊經理可以批准或拒絕移動應用程序中的請求。 - 班次：通過審查您即將到來的工作轉變或團隊的工作方式來維護組織。 - 社交：訪問有價值的公司信息，包括新聞，活動，新木匠，生日等。 - 文檔：通過應用程序安全地查看，上傳和簽署重要文檔。 - 費用：通過捕獲收據照片並直接監視應用程序中的批准過程來快速提交您的費用。 - 任務：通過有效審查和管理待處理任務來掌握責任。 - 日曆：以方便的日曆格式查看隊友的可用性，以有效地計劃。 - 員工目錄和個人資料：在更新您自己的相關信息的同時探索您的同事的角色和聯繫方式。確保詳細信息的準確性，例如您的地址或銀行帳戶更改可能會影響您的工資單。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是現代勞動力的全球人民平台。 Dayforce是企業HCM解決方案，將工資單，人力資源，福利，人才管理，勞動力管理等組合在單個雲應用程序中，以供電當今的無限勞動力。 Dayforce幫助提供經驗，以幫助組織解鎖其全部勞動力潛力，並充滿信心地運作，無論他們在世界上的運作方式如何。 Dayforce總部位於多倫多，安大略省和明尼蘇達州的明尼阿波利斯，全球運營。該公司的品牌承諾使工作生活變得更好，這不僅是對客戶的承諾，而且對自己的人民和社區的日常工作所做的承諾。 關鍵產品領域： * hris *全球工資單，按需工資 * 好處 *勞動力管理，包括時間和出勤和任務管理 *人才獲取，包括招聘和入職 *人才管理，包括績效管理，繼任計劃，薪酬管理，參與調查和集成學習管理系統 *高級報告，分析和儀表板 *通過Dayforce Mobile應用程序人力資源自助服務
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近3,000個組織招募，坡道，認識和留住員工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以來，成千上萬的公司可以通過在員工旅程的每個階段增強人們的能力來最大化人才。 ClearCompany集成了數據驅動的最佳實踐，專家知識的內容以及量身定制的軟件工具，以招募，坡道，識別和保留員工，團結人員和流程以取得業務成功。當人力資源擁有準確計劃，執行人們的計劃所需的工具時，才能實現人才的最大化，並故意建立文化 - 這些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一個全光譜的人才管理平台，可通過團結人員，平台和流程來幫助組織實現其任務，以最大程度地提高員工的才華。它獨特的方法使公司任務成為每個客戶人才流程的中心。作為唯一統一招聘，入職，績效管理和員工參與度的人力資源軟件提供商，ClearCompany平台為整個員工生命週期的組織提供了支持。
ChartHop
charthop.com
Charthop是一個充滿活力的人員操作平台，可通過洞察力，一致性和行動來連接和可視化所有人的數據，以增強組織的能力。 Charthop的使命是在組織內建立健康的透明度，以使員工和組織蓬勃發展。 Charthop充滿活力的人員操作平台，通過洞察力，一致性和行動將人們的數據連接並形象化為增強組織的能力。 Charthop的人民運營平台為人力資源提供了新的方法，是人們數據的統一來源，也是日常計劃，流程和計劃的主要行動點。從人和財務高管到經理和員工，夏街是為組織中的每個人設計的。 Charthop通過在HR Tech堆棧中的強大集成使用數十個平台，可以為1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服務。 Charthop由Ian White於2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資料庫和分析 - 無限文件儲存 - 輪值表、時間和出勤 開始 14 天試用今天，看看Breathe 直覺的產品如何幫助您和您的企業。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。