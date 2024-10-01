HRMS 和 HCM 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙古

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人力資源管理系統 (HRMS) 和人力資本管理 (HCM) 軟體是人力資源技術領域的綜合平台，涵蓋各種人力資源軟體類別的功能。 HRMS 是一個整合的模組化系統，用於管理人力資源資訊的各個方面。公司利用 HRMS 在集中框架內簡化關鍵人力資源職能，例如招募、績效評估和員工培訓，從而促進高效的人力資源管理和報告。 HRMS 套件通常由大型企業的人力資源部門採用，採用模組化結構設計，允許進行客製化以滿足特定的組織要求。這些系統可以作為完全整合的套件或單獨的模組來實施，這些模組可以與其他最佳的人力資源軟體解決方案整合。 HRMS 中常見的主要功能包括核心人力資源管理、招募工具、績效管理功能和企業學習管理系統 (LMS) 功能。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR 一直是幫助組織超越自動化並提供可直接影響業務成果和增強員工體驗的解決方案的驅動力。 ZingHR 的目標是採用以員工為中心和行動優先的方法。一個企業 HCM 平台，用於改善員工隊伍，不受地域限制，涵蓋從入職到離職等整個範圍。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資...
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian ...
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearb...
BrioHR
briohr.com
中小企業一站式人力資源管理平台。 我們的人力資源管理平台可協助公司立即將整個員工旅程中的所有人力資源職能數位化，全部集中在一個地方： - 人才招募：使用我們的 ATS（申請人追蹤系統）對招募進行數位化和協作，然後以完全數位化方式入職新員工 - 人力資源管理員：管理帶薪休假、員工資料庫和文件、薪資（新加坡和馬來西亞，更多！）、費用報銷、時間表... - 績效管理：追蹤 KPI/OKR、管理績效評估、收集 360° 回饋...
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包...
GoCo
goco.io
GoCo 是一種現代化的一體化人力資源解決方案，具有一流的客戶支持，可輕鬆簡化您的人力資源流程和數據。從入職和福利到績效管理和薪資，GoCo 擁有您在一個易於使用的單一解決方案中運行人力資源所需的一切。 GoCo 的使命是幫助企業減少在手動、痛苦且複雜的人力資源任務上花費的時間，以便他們能夠專注於培養更快樂、更有效率的團隊。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件和文件管理、費用管理、內部溝通和專案管理等功能。它以具有競爭力的價格和用戶友好的平台迎合中小型企業的需求。
Papervee HR
papervee.com
Papervee 是一種基於雲端的人力資源解決方案，有助於簡化時間追蹤、休假管理和文件組織等任務。該解決方案集中了人力資源工作流程，如日程安排、遠距工作、加班追蹤等。它還可以自動產生僱傭合約、招聘和專案時間追蹤。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 軟體 - 100% 在澳洲設計、製造和支援。利用靈活直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice 擁有市場領先的核心人力資源使用者體驗；簡化入職、智慧文件和合規性、員工變更管理、薪資整合、休假、審查和調查。專為需要解決當前挑戰和新出現的挑戰的蓬勃發展的人力資源團隊而打造。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。