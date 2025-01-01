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「人力資源服務提供者」指為企業提供一系列人力資源（HR）解決方案和服務的公司或組織。這些服務旨在協助組織有效管理其人力資本，滿足各種人力資源需求，並確保遵守就業法規。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP應用程序提供一個綜合平台來管理人力資源與工資，功能包括工資處理、時間追蹤及福利管理，支持移動訪問。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy提供超過2億個住宅和靜態代理，幫助用戶實現網路刮擦、市場研究和價格比較等任務，並確保高匿名和安全性。
Kwork
kwork.com
Kwork是一個自由職業者與需求服務客戶互聯的平台，提供多種固定價格服務，便於管理項目與促進溝通。
Empower
empower.com
Empower是一個個人理財應用，幫助用戶追蹤收入與支出，設定財務目標，並提供個性化建議以改善財務狀況。
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
交互設計基金會應用程式提供多樣的在線課程和資源，幫助設計師提升UX/UI設計技能，支持各級學習者的職業發展。
Central Test
centraltest.com
中央測試應用程式提供心理測評、視頻面試和360度反饋，以支持招聘和人才發展的決策。
Hone
honehq.com
Hone 提供可擴展的實時虛擬員工培訓，專注於領導力和DEIB課程，幫助員工提升相關技能，支持持續發展。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
Alight
alight.com
Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。
Project Management Institute
pmi.org
項目管理學院應用程序支持專業人員有效管理項目，提供資源、工具和見解，幫助計劃、執行和監視項目。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath應用幫助用戶監測心率，提升情緒平衡和心理清晰度，提供冥想指導和實時反饋，以減輕壓力和改善睡眠。
SHRM
shrm.org
SHRM應用程序為人力資源專業人員提供行業見解、新聞和工具，幫助管理人力資源、員工福利及制定政策。
ReachLink
reachlink.com
ReachLink 是一個行為健康平台，提供個人化的精神健康服務，並追踪療效，亦為企業提供員工心理健康解決方案。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款雲端招聘工具，簡化發布職位和管理候選人，提供自動化流程及與人力資源系統整合的功能。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。
Allevity
allevity.com
Allevity 提供人力資源、工資、招聘和人員配置的解決方案，幫助客戶專注於他們的業務，並提升工作效率。
Insperity
insperity.com
Insperity應用程序使用戶能夠輕鬆訪問其員工福利和人力資源信息，包括薪水、401(k)和醫療福利。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial 提供健康、財富及退休管理工具，幫助用戶簡化財務計劃和投資。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360是一款360度反饋領導力評估工具，幫助評估組織內個人的領導技能及能力，並提供匿名、簡易的自我管理方式。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 提供量身訂做的溝通教練課程，幫助團隊提升自信，達成公司目標。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi 應用程式提供完整的 HR 支援，以滿足企業在人力資本方面的各項需求。
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING應用程式提供客戶成功專業人士最佳實務及實際挑戰解決方案，並有專家設計的學習路徑和認證課程。
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me 是一個幫助技術專業人員尋找提供簽證贊助和搬遷支持的國外工作機會的平台。
The Forem
theforem.co
Forem應用提供一個易於使用的平台，讓學習與發展領導者能同時訓練10至10,000名員工。
Talaera
talaera.com
Talaera 提供全球團隊的商業英文訓練，針對專業人士的個性化學習方案，涵蓋演示、會議、談判等多種溝通技能。
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate是一個數位企業員工搬遷解決方案，簡化搬遷過程，連接用戶與可靠的搬遷服務，降低成本，提高效率。
PayEntry
payentry.com
Payentry是一款簡化薪資管理的應用程式，能自動計算薪水、管理直接存款及生成報告，幫助企業提高效率和準確性。
Tava Health
tavahealth.com
塔瓦健康（Tava Health）是一個提供快速、可訪問心理健康服務的平台，幫助用戶與治療師連接，並追踪精神健康進展。
Sawayo
sawayo.de
Sawayo應用程式協助企業管理文件、員工工時、假期規劃及合規要求，並提供數位簽名及文件檔案庫功能。
LEADx
leadx.org
LEADx應用程式提供領導力發展和個人成長的工具，幫助用戶提升領導能力和生產力，並追蹤專業及個人目標的進展。
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners app 為企業提供人力資源外包解決方案，包括合規、工資和員工福利，幫助企業專注於核心業務。
UMR
member.umr.com
UMR應用程序幫助用戶管理醫療福利，查看計劃詳情，查找醫生，跟踪自付額，自手機訪問所需護理。
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub是一個員工福利和折扣的在線平台，提供獨家優惠，促進財務福祉，並簡化人力資源管理。
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse應用程式提供全面的人才分析解決方案，以診斷、預測及防止員工流失。
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme應用程式幫助澳大利亞企業管理工資合規義務，確保員工在每個支付周期以正確的工資支付。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ是一個提供培訓資源的平台，幫助組織提升人員技能，改善領導力和團隊績效，並支持員工發展與工作滿意度。
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning提供全面的專業發展和培訓資源，支持用戶在業務、技術和個人發展等領域的靈活學習。
Careerminds
careerminds.com
Careerminds是一個全球職業轉型管理平台，提供個性化職業指導，助力個人和企業有效應對職業變化。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive是一個職業健康平台，提供現代化的離職支援，幫助組織應對裁員並輔導離職員工進行職業轉型。
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health 應用程式為澳洲企業提供基於證據的健康護理，整合健康與福利管理。
Runa HR
runahr.com
Runa HR是一款雲端自動化工資管理平台，專為墨西哥中小企業設計，可快速支付員工，簡化人力資源流程。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildeparq是一個團隊領導力發展平台，旨在促進個人和專業成長，提供可擴展且符合組織需求的系統。
Simpli5
simpli5.com
Simpli5應用程式提供一個共同語言，幫助用戶理解自己與他人，減少摩擦，提高生產力，並可持續應用於日常生活中。
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie 是一款追蹤服務應用，專為退休基金行業設計，協助解決無法追蹤成員的問題，確保控制與責任。
Bennie
bennie.com
Bennie應用程式是員工獲取福利資訊的工具，提供身份證查詢、網絡醫療提供者檢索和專業支援等功能。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Benefits應用程式提供一個集中平台，使用戶能夠方便地管理和訪問各種福利信息，簡化福利選擇過程。
Enablo
enablo.com
Enablo是一個綜合平台，幫助組織簡化流程、提高協作及生產力，支持自定義管理和數據監控。
Learnexus
learnexus.com
Learnexus 提供在線解決方案，專注於持續改進企業培訓、精益六西格瑪培訓計劃及敏捷輔導。
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo 應用程式提供創新的人才評估與發展解決方案，幫助客戶提高收入增長、生產力及勞動力穩定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile應用程序支持專業人士獲得敏捷和項目管理認證，提供互動課程、視頻講座和模擬考試，便於隨時隨地學習。
Cognician
cognician.com
Cognician透過個性化與數據驅動的數位體驗，促進員工行為變化，幫助提升個人成長、團隊合作與生產力。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR是一款人力資源管理工具，簡化國際招聘、工資、福利和合規流程，幫助企業提高運營效率和降低法律風險。
Corplife
corplife.at
Corplife 是一款人力資源技術軟件，專注於員工福利和免稅福利，幫助雇主增強與員工的關係和提高保留率。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一個平台，幫助企業與企業培訓師互相連接。用戶可以搜尋和發現城市內即將舉辦的訓練活動。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是一個商業結果平台，幫助組織聚焦於關鍵成果，提供透明度與清晰度，並支援團隊迅速交付價值。
Coachello
coachello.io
Coachello是一款數據驅動的個人化支持應用，提供全方位的教練服務，隨時透過MS Teams和Slack獲取即時幫助。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp是一個員工互動平台，通過專業教練激勵員工，提高工作滿意度，增進團隊聯繫與工作效率。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度領先的數位信任平台，提供超過 100 種背景檢查服務，涵蓋身份、地址、教育及工作經歷等驗證。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo是一款幫助求職者尋找呼叫中心、製造、運輸及其他輕工業職位的應用程式。
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