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「人力資源服務提供者」指為企業提供一系列人力資源（HR）解決方案和服務的公司或組織。這些服務旨在協助組織有效管理其人力資本，滿足各種人力資源需求，並確保遵守就業法規。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP應用程序提供一個綜合平台來管理人力資源與工資，功能包括工資處理、時間追蹤及福利管理，支持移動訪問。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy提供超過2億個住宅和靜態代理，幫助用戶實現網路刮擦、市場研究和價格比較等任務，並確保高匿名和安全性。
Kwork
kwork.com
Kwork是一個自由職業者與需求服務客戶互聯的平台，提供多種固定價格服務，便於管理項目與促進溝通。
Empower
empower.com
Empower是一個個人理財應用，幫助用戶追蹤收入與支出，設定財務目標，並提供個性化建議以改善財務狀況。
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
交互設計基金會應用程式提供多樣的在線課程和資源，幫助設計師提升UX/UI設計技能，支持各級學習者的職業發展。
Central Test
centraltest.com
中央測試應用程式提供心理測評、視頻面試和360度反饋，以支持招聘和人才發展的決策。
Hone
honehq.com
Hone 提供可擴展的實時虛擬員工培訓，專注於領導力和DEIB課程，幫助員工提升相關技能，支持持續發展。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
Alight
alight.com
Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath應用幫助用戶監測心率，提升情緒平衡和心理清晰度，提供冥想指導和實時反饋，以減輕壓力和改善睡眠。
Project Management Institute
pmi.org
項目管理學院應用程序支持專業人員有效管理項目，提供資源、工具和見解，幫助計劃、執行和監視項目。
SHRM
shrm.org
SHRM應用程序為人力資源專業人員提供行業見解、新聞和工具，幫助管理人力資源、員工福利及制定政策。
ReachLink
reachlink.com
ReachLink 是一個行為健康平台，提供個人化的精神健康服務，並追踪療效，亦為企業提供員工心理健康解決方案。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款雲端招聘工具，簡化發布職位和管理候選人，提供自動化流程及與人力資源系統整合的功能。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。
Allevity
allevity.com
Allevity 提供人力資源、工資、招聘和人員配置的解決方案，幫助客戶專注於他們的業務，並提升工作效率。
Insperity
insperity.com
Insperity應用程序使用戶能夠輕鬆訪問其員工福利和人力資源信息，包括薪水、401(k)和醫療福利。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial 提供健康、財富及退休管理工具，幫助用戶簡化財務計劃和投資。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360是一款360度反饋領導力評估工具，幫助評估組織內個人的領導技能及能力，並提供匿名、簡易的自我管理方式。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 提供量身訂做的溝通教練課程，幫助團隊提升自信，達成公司目標。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi 應用程式提供完整的 HR 支援，以滿足企業在人力資本方面的各項需求。
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING應用程式提供客戶成功專業人士最佳實務及實際挑戰解決方案，並有專家設計的學習路徑和認證課程。
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me 是一個幫助技術專業人員尋找提供簽證贊助和搬遷支持的國外工作機會的平台。
The Forem
theforem.co
Forem應用提供一個易於使用的平台，讓學習與發展領導者能同時訓練10至10,000名員工。
Talaera
talaera.com
Talaera 提供全球團隊的商業英文訓練，針對專業人士的個性化學習方案，涵蓋演示、會議、談判等多種溝通技能。
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate是一個數位企業員工搬遷解決方案，簡化搬遷過程，連接用戶與可靠的搬遷服務，降低成本，提高效率。
PayEntry
payentry.com
Payentry是一款簡化薪資管理的應用程式，能自動計算薪水、管理直接存款及生成報告，幫助企業提高效率和準確性。
Tava Health
tavahealth.com
塔瓦健康（Tava Health）是一個提供快速、可訪問心理健康服務的平台，幫助用戶與治療師連接，並追踪精神健康進展。
Sawayo
sawayo.de
Sawayo應用程式協助企業管理文件、員工工時、假期規劃及合規要求，並提供數位簽名及文件檔案庫功能。
LEADx
leadx.org
LEADx應用程式提供領導力發展和個人成長的工具，幫助用戶提升領導能力和生產力，並追蹤專業及個人目標的進展。
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners app 為企業提供人力資源外包解決方案，包括合規、工資和員工福利，幫助企業專注於核心業務。
UMR
member.umr.com
UMR應用程序幫助用戶管理醫療福利，查看計劃詳情，查找醫生，跟踪自付額，自手機訪問所需護理。
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub是一個員工福利和折扣的在線平台，提供獨家優惠，促進財務福祉，並簡化人力資源管理。
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse應用程式提供全面的人才分析解決方案，以診斷、預測及防止員工流失。
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme應用程式幫助澳大利亞企業管理工資合規義務，確保員工在每個支付周期以正確的工資支付。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ是一個提供培訓資源的平台，幫助組織提升人員技能，改善領導力和團隊績效，並支持員工發展與工作滿意度。
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning提供全面的專業發展和培訓資源，支持用戶在業務、技術和個人發展等領域的靈活學習。
Careerminds
careerminds.com
Careerminds是一個全球職業轉型管理平台，提供個性化職業指導，助力個人和企業有效應對職業變化。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive是一個職業健康平台，提供現代化的離職支援，幫助組織應對裁員並輔導離職員工進行職業轉型。
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health 應用程式為澳洲企業提供基於證據的健康護理，整合健康與福利管理。
Runa HR
runahr.com
Runa HR是一款雲端自動化工資管理平台，專為墨西哥中小企業設計，可快速支付員工，簡化人力資源流程。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildeparq是一個團隊領導力發展平台，旨在促進個人和專業成長，提供可擴展且符合組織需求的系統。
Simpli5
simpli5.com
Simpli5應用程式提供一個共同語言，幫助用戶理解自己與他人，減少摩擦，提高生產力，並可持續應用於日常生活中。
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie 是一款追蹤服務應用，專為退休基金行業設計，協助解決無法追蹤成員的問題，確保控制與責任。
Bennie
bennie.com
Bennie應用程式是員工獲取福利資訊的工具，提供身份證查詢、網絡醫療提供者檢索和專業支援等功能。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Benefits應用程式提供一個集中平台，使用戶能夠方便地管理和訪問各種福利信息，簡化福利選擇過程。
Learnexus
learnexus.com
我們提供持續改善企業培訓、精益六西格瑪培訓計畫和敏捷輔導的線上解決方案。
DeGarmo
degarmo.com
德加莫集團開發和分銷創新的人才評估和發展解決方案，幫助客戶最大限度地提高收入成長、生產力和勞動力穩定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile 成立於 2016 年，現已發展成為培訓和諮詢領域的領先巨頭，透過提供一流的世界級線上培訓來幫助全球的學生和專業人士。我們擁有一群充滿熱情的專業人士，致力於在不斷變化的技術進步中滿足行業的需求，並滿足您的所有需求。我們的服務遍及全球 25 多個國家/地區，包括美國、英國、阿聯酋、新加坡、澳洲和印度等，我們已經建立了跨越國界的堅實的全球足跡，覆蓋了來自四面八方的學生。我們充滿熱情和敬業的專家團隊已成功培訓了超過3,00,000 多名學生和專業人士，涉及敏捷和Scrum、專案管理、品質管理和DevOps 等多個領域，並致力於提高您的卓越水平並加速您的發展職涯！
Cognician
cognician.com
Cognician 透過可擴展、個人化、數據驅動的數位體驗來啟動員工行為改變，在 30 天或更短的時間內實現可衡量的變化。這種基於神經科學的方法以行動、後續行動、反思和社會參與為基礎。 Cognician 的使用者友善介面是基於聊天和互動，引導員工採用新的思維方式並採取行動，以實現個人發展、團隊協作、創新和生產力。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR 是全球領先的就業平台，讓企業能夠輕鬆地在國際上聘用團隊。 ChaadHR 負責數十個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。我們鐵定的智慧財產權保護和業界領先的安全保證讓您在全球範圍內高枕無憂。我們只收取固定的一筆低統一費率費用，而不是按百分比收取，以便幫助您控制預算。
Corplife
corplife.at
我們提供專注於附加福利主題的人力資源科技軟體。 Corplife 的使命是留住員工並加強雇主與員工之間的關係。雇主可以為員工提供日常生活福利，並為員工提供免稅福利。 USP的其中一個特點是Corplife Benefits（員工福利）和Corplife Lunch（免稅午餐福利）的特徵相結合，因此員工的福利翻倍。人力資源部門獲取有關員工的匿名、有價值的信息，以採取預防措施並長期約束您的員工。目前，我們已在 DACH 運行，有 400 多家企業正在使用我們的軟體。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一個幫助企業與企業培訓師建立聯繫的平台，反之亦然。搜尋並發現您所在城市附近即將舉辦的培訓活動。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是新的業務成果平台，可協助組織更專注於重要的事情。該平台有助於提高您想要實現的結果的透明度和清晰度，同時擁有內建工具來培養整個組織實現這些結果所需的紀律。它適用於： - 正在經歷轉型、成長和交易的公司- 將人置於變革中心以獲得更好結果的高管- 想要被傾聽、信任和支持以交付成果的團隊該平台： 1. 使高管和管理人員透過無縫促進整個組織的資訊流來做出更好、更全面的決策2. 透過為團隊提供可按需使用的模組化工具、工作流程和模板，使團隊能夠快速交付價值該平台的建置靈活且適應性強- 在組織營運環境不斷變化的環境中，JourneyLab 的平台可以快速實施，並將與您的人員和流程配合，以提升您的規劃和交付能力。我們的目的是幫助組織更有效地工作並適應未來。我們希望為更多的公司提供適應性規劃，同時幫助更多的人透過有意義的工作釋放自己的潛力，我們相信它們可以並行不悖。我們設想一個人們齊心協力、毫無摩擦地解決重大問題的世界。個人倡議團隊、經理和高階主管都認為他們能夠取得成功。部分之和大於整體。
Coachello
coachello.io
Coachello 是數據驅動的個人化人員支援。 Coachello 透過 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的績效提升輔導。專業輔導具有變革性、完全個人化，但成本高、不可擴展且沒有指標。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解決了這個問題。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一個員工敬業度平台，比市場上任何其他平台都更努力、更聰明地為您的企業服務。這是一款由專業員工體驗 (EX) 教練推動的行動應用程序，旨在激勵和激勵您的員工做到最好，並在工作中更加快樂。 RehvUp 是一個專用網絡，旨在以前所未有的方式建立社會聯繫並加強各級員工之間的聯繫，同時提高工作場所士氣、生產力和利潤。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度領先的數位信任平台，已對 3000 多個滿意的客戶完成了超過 1 億次驗證和背景調查。 OnGrid 提供 100 多項檢查，包括身分、地址、教育、就業、法庭記錄、警方驗證，以及專業推薦、信用、全球資料庫和負面媒體檢查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 幫助求職者在呼叫中心、製造、航運和其他輕工業行業找到工作
Enablo
enablo.com
Enablo 與規模企業合作，為任何地方的每個人提供最佳的工作體驗並推動聯繫、溝通、協作和生產力。他們與 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了獨家合作夥伴關係，與客戶並肩工作，推出和嵌入這些工具，然後衡量並推動他們持續取得成功。 Enablo 已幫助數百家組織轉變其文化，使人們能夠共同完成最好的工作。
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