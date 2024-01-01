人力資源服務提供者 - 最受歡迎的應用程式

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab 是新的業務成果平台，可協助組織更專注於重要的事情。該平台有助於提高您想要實現的結果的透明度和清晰度，同時擁有內建工具來培養整個組織實現這些結果所需的紀律。它適用於： - 正在經歷轉型、成長和交易的公司- 將人置於變革中心以獲得更好結果的高管- 想要被傾聽、信任和支持以交付成果的團隊該平台： 1. 使高管和管理人員透過無縫促進整個組織的資訊流來做出更好、更全面的決策2. 透過為團隊提供可按需使用的模組化工具、工作流程和模板，使團隊能夠快速交付價值該平台的建置靈活且適應性強- 在組織營運環境不斷變化的環境中，JourneyLab 的平台可以快速實施，並將與您的人員和流程配合，...