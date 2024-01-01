人力資源服務提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 喬治亞

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「人力資源服務提供者」指為企業提供一系列人力資源（HR）解決方案和服務的公司或組織。這些服務旨在協助組織有效管理其人力資本，滿足各種人力資源需求，並確保遵守就業法規。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
Kwork
kwork.com
Kwork 是一個全球自由職業市場，提供起價 10 美元的固定價格服務。從網頁開發和設計到音樂創作、SMM、SEO、影片編輯等等 - 總有一款服務可以滿足您的各種需求！
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy 是最好、最便宜的住宅代理服務提供者之一，擁有超過 2 億個住宅和靜態代理，為您的抓取代理用例提供優勢！
Empower
empower.com
我們的願景是透過建議、人員和科技改變金融生活。我們的使命是賦予所有人財務自由。
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
互動設計基金會是全球最大的線上設計學校。自 2002 年成立以來，我們的課程、網路研討會和開源文獻已指導超過 159,232 名當前和有抱負的設計師完成了 UI/UX 設計之旅。我們的使命是繼續提高設計教育的質量，同時保持其易於獲得和負擔得起。在我們的幫助下，世界各地的學習者都可以使用我們行業認可的課程證書來改變生活，轉向使用者體驗設計或在職業生涯中保持領先地位。我們的完整故事：https://www.interaction-design.org/about
Central Test
centraltest.com
預測性人才評估解決方案：用於在招募和人才發展方面做出最佳決策的心理測驗、視訊面試、360 度回饋。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。將權力交給數據和技術，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
Hone
honehq.com
Hone 提供可擴展、可衡量的即時虛擬員工培訓，並在最重要的時刻提高員工的技能。我們為經理、IC 和高級領導者提供一流的現場領導力和 DEIB 課程，由世界一流的教練領導並由下一代平台提供支援。透過提升領導力、績效管理、變革管理、DEIB 等權力技能，Hone 能夠為各地的分散式團隊帶來行為改變、人際關係和持續發展。精實學習與發展團隊喜歡 Hone，因為我們的平台可以輕鬆部署計劃，我們的評估/報告使管理員能夠輕鬆報告他們的培訓投資回報。許多世界上最具創新性的公司 - 包括德勤、賽百味、Steve Madden、Aramark 和 Indeed - 每天都依靠 Hone 來幫助他們的團隊進步、成...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款簡單且強大的基於雲端的招募工具，可輕鬆發佈到招募網站和管理候選人。輕鬆建立新的職缺貼文並將其發佈到重要的職位委員會。透過社群媒體進行宣傳並審查履歷、下載提交的文件並附加回饋、評級和關鍵字。 TriNet Hires 線上和行動應用程式讓您的企業能夠快速且有效率地聘用最優秀的人才。
Relocate.me
relocate.me
正在尋找合適的搬遷機會？探索 Relocate.me 提供簽證贊助和搬遷協助的海外 IT 職位清單。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath 由 Doc Childre 於 1991 年創立，旨在幫助個人、組織和全球社區將心臟智慧融入他們的日常生活體驗中。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力資源管理協會）致力於創造更好的工作場所，讓雇主和員工一起成長。作為所有工作、員工和工作場所的代言人，SHRM 是影響當今不斷變化的工作場所問題的最重要的專家、召集者和思想領袖。 SHRM 在 165 個國家擁有 30 萬多名人力資源和業務高階主管成員，影響著全球超過 1.15 億工人和家庭的生活。
Allevity
allevity.com
Allevity 讓客戶可以自由地重新做他們喜歡做的事情。 45 年來，他們透過一整套全面的雇主解決方案讓雇主安心無憂。客戶相信 Allevity 能夠專業地處理他們的人力資源、薪資、招募和人員配置。 Allevity 的使命是成為您的最佳商業決策。人力資源Allevity 透過以下方式幫助您經營業務： - 解讀不明確的僱傭法律和法規- 使您的公司符合勞工標準- 處理福利和工人賠償- 將您從繁瑣的員工任務中解放出來薪資Allevity 的薪資外包選項讓您有時間重新投入工作。我們提供： - 薪資處理的繁重工作- 真正合作夥伴關係的體驗- 為您的帳戶配置的軟體框架您保留： - 您想要多（或少）參與...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供稅務準備和規劃服務的公司，旨在協助個人和企業應對任何複雜的稅務狀況。
ReachLink
reachlink.com
ReachLink 是一個行為健康平台，提供創新和全面的心理健康護理，旨在滿足個人需求，確保正確的支援並準確追蹤。這得歸功於 ReachLink 的數位平台和與面對面治療一樣有效的優質護理。 ReachLink For Enterprises 為尋求為其員工和其他服務人口提供心理健康服務的組織提供量身定制的解決方案。
Insperity
insperity.com
自 1986 年以來，Insperity 提供人力資源和商業解決方案，幫助美國最好的公司繁榮發展。
SuccessCOACHING
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我們幫助像您這樣的 CSM 和客戶成功團隊不僅了解推動客戶成功的最佳實踐，而且了解如何應用它們來解決客戶成功專業人員在與客戶合作時面臨的實際日常挑戰。透過 SuccessCOACHING 學習計劃，您可以訪問由經驗豐富的客戶成功專家設計的策劃學習路徑、幫助您了解如何應用所學知識的真實練習、不斷改進的課程以了解最新動態最佳實踐和經過認可、行業認可的認證，證明您對專業發展的承諾。我們總結了與 750 多家公司合作中獲得的見解，並創建了全面、易於遵循的客戶成功培訓計劃，受到全球領先公司的 CSM 的信賴。
The Forem
theforem.co
用於即時隊列培訓的可擴展基礎設施 Forem 易於使用的平台使 L&D 領導者能夠同時培訓 10-10,000 多名員工。
Project Management Institute
pmi.org
我們透過全球認可的標準、認證、資源、工具、學術研究、出版物、專業發展課程和交流機會，推動職業發展、提高組織成功並進一步成熟專案管理專業。
Careerminds
careerminds.com
Careerminds 是一家全球新職介紹和職業管理合作夥伴，關心您、您的員工和您公司的品牌。我們將尖端技術與個人化、一對一的職業指導相結合，這使我們能夠以比傳統公司更低的成本為任何人、任何地方提供客製化服務。我們承諾在整個過程中為參與者提供支持，與他們合作，直到他們被安排擔任新的、有意義的角色。讓您的員工重返工作崗位是我們的使命，也是我們的保證。
Sawayo
sawayo.de
Sawayo 軟體支援公司履行雇主和企業家義務。該工具可以透過即時返回控制和防審計歸檔來管理文檔，透過 Sawayo 應用程式合法地記錄員工的工作時間，以及透過假期計劃進行人事管理。該程式允許團隊成員透過應用程式對文件以及文件存檔進行數位簽章以供檢視。整合的工作時間記錄、文件和合約管理使公司能夠輕鬆、省時且合法地實施各種合規要求。
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health 提供以證據為基礎的企業醫療保健，為澳洲企業提供健康與福祉整合。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 是一款 360 度回饋領導評估工具，有助於評估組織內個人的領導技能和能力。此工具旨在衡量 6 個關鍵領域： 高階主管風采 領導力 員工管理 關係管理 自我管理 社會意識 溝通 無需安裝任何系統平台，避免複雜性並提供簡單的自我管理方法。該過程是保密的，確保匿名並促進誠實和公開的回饋。 Launch 360 領導力評估工具的開發旨在實現當今的快速部署。不過，我們也提供自訂包含特定問題的部分的功能，以滿足您的 0 組織需求。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 的客製化溝通輔導計畫可以幫助您的整個團隊自信地做出貢獻並實現公司最雄心勃勃的目標。
LEADx
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透過 LEADx 將千禧世代管理者轉變為傳統領導者！ LEADx 是您的經理實際使用的領導力培訓。該平台結合了行為科學、人工智慧和專家內容，可顯著改善領導行為、員工敬業度和生產力。
Aadmi
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Aadmi Consulting 為您所有企業的人力資本需求提供全生命週期的人力資源支援。
BenefitHub
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BenefitHub 是美國市場上排名第一的線上福利入口網站和員工折扣市場。
TalentPulse
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利用 Retensa 的全套人才分析解決方案診斷、預測和預防人才流失。
Fairtme
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薪資合規變簡單。 我們幫助澳洲企業管理其工資合規義務。 Fairtime 軟體可確保您的員工在每個薪資週期中獲得正確的薪資。
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全球團隊的商務英語培訓。 Talaera 為您的國際工作場所提供個人化和按需學習解決方案，為在不同管道、時區和文化的快節奏環境中進行溝通的專業人士提供培訓。幫助您的團隊提高業務溝通技巧- 演示、虛擬會議、談判、專業電子郵件、發音、跨文化溝通...個性化計劃，包括1:1 課程、小組課程、研討會、網絡研討會或Mix' n'match。
Learnexus
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我們提供持續改善企業培訓、精益六西格瑪培訓計畫和敏捷輔導的線上解決方案。
HRDQ
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HRDQ 是一家培訓資源的出版商，旨在培養優秀的人際溝通能力。該公司提供各種基於研究的產品，包括紙本和線上評估、體驗式遊戲、模擬和可重複的培訓計劃。
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德加莫集團開發和分銷創新的人才評估和發展解決方案，幫助客戶最大限度地提高收入成長、生產力和勞動力穩定性。
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StarAgile 成立於 2016 年，現已發展成為培訓和諮詢領域的領先巨頭，透過提供一流的世界級線上培訓來幫助全球的學生和專業人士。我們擁有一群充滿熱情的專業人士，致力於在不斷變化的技術進步中滿足行業的需求，並滿足您的所有需求。我們的服務遍及全球 25 多個國家/地區，包括美國、英國、阿聯酋、新加坡、澳洲和印度等，我們已經建立了跨越國界的堅實的全球足跡，覆蓋了來自四面八方的學生。我們充滿熱情和敬業的專家團隊已成功培訓了超過3,00,000 多名學生和專業人士，涉及敏捷和Scrum、專案管理、品質管理和DevOps 等多個領域，並致力於提高您的卓越水平並加速您的發展職涯！
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作為 40 多年來學習產業的領導者，Pryor 透過提供全面、實惠且便利的商業、合規和安全培訓，幫助超過 1,100 萬人實現了職業目標。
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Cognician 透過可擴展、個人化、數據驅動的數位體驗來啟動員工行為改變，在 30 天或更短的時間內實現可衡量的變化。這種基於神經科學的方法以行動、後續行動、反思和社會參與為基礎。 Cognician 的使用者友善介面是基於聊天和互動，引導員工採用新的思維方式並採取行動，以實現個人發展、團隊協作、創新和生產力。
HappyLocate
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HappyLocate是亞洲首個數位化企業員工搬遷解決方案。我們的技術驅動解決方案使人力資源和管理專業人員能夠簡化搬遷流程，消除手動工作流程、虛高報價和報價退出的麻煩。有HappyLocate在您身邊，這些煩惱都可以拋在腦後。 2016 年以來的卓越表現 自 2016 年以來，我們一直在市場上為許多大型企業提供員工派遣解決方案，例如可口可樂、SPAR、帝亞吉歐、Quess Corp、ITC infotech 等。我們的業績記錄不言而喻 – 我們幫助這些公司節省了 80% 的時間，削減了 18-24% 的成本，並將他們的員工淨推薦值 (eNPS) 提高了 30%，令人印象深刻。
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ChaadHR 是全球領先的就業平台，讓企業能夠輕鬆地在國際上聘用團隊。 ChaadHR 負責數十個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。我們鐵定的智慧財產權保護和業界領先的安全保證讓您在全球範圍內高枕無憂。我們只收取固定的一筆低統一費率費用，而不是按百分比收取，以便幫助您控制預算。
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payentry.com
Payentry 提供的技術使薪資服務變得簡單——強大的處理引擎以及最直觀的工作流程和使用者體驗。我們的最新版本 NextGen 讓 Payentry 線上薪資軟體平台變得更快、更整合且更易於使用。了解與我們的客戶一起建立、為我們的客戶打造的薪資平台的差異。
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive 職業健康平台提供現代化的再就業解決方案，幫助組織應對裁員並為離職員工提供職業過渡支援。這個屢獲殊榮的數位平台正在透過將尖端技術與個人化的高接觸支援相結合，重新構想未來工作的就業機會。我們的方法旨在滿足每個人的獨特需求，幫助他們推動職業發展。每個人都應該擁有自己熱愛的工作，在那裡他們可以成長並發揮自己的潛力。這就是我們如何定義實現職業健康。欲了解更多信息，請訪問 throtomycareer.com
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health 是一家綜合心理健康服務機構，為雇主及其員工提供便利、優質、可用的心理健康資源。
Corplife
corplife.at
我們提供專注於附加福利主題的人力資源科技軟體。 Corplife 的使命是留住員工並加強雇主與員工之間的關係。雇主可以為員工提供日常生活福利，並為員工提供免稅福利。 USP的其中一個特點是Corplife Benefits（員工福利）和Corplife Lunch（免稅午餐福利）的特徵相結合，因此員工的福利翻倍。人力資源部門獲取有關員工的匿名、有價值的信息，以採取預防措施並長期約束您的員工。目前，我們已在 DACH 運行，有 400 多家企業正在使用我們的軟體。
Runa HR
runahr.com
Runa HR 是墨西哥中小型企業提供服務的主要自動化薪資平台，託管在雲端。有了 Runa，任何人，無論是否有薪資經驗，都可以在短短 15 分鐘內向員工支付工資。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一個幫助企業與企業培訓師建立聯繫的平台，反之亦然。搜尋並發現您所在城市附近即將舉辦的培訓活動。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是新的業務成果平台，可協助組織更專注於重要的事情。該平台有助於提高您想要實現的結果的透明度和清晰度，同時擁有內建工具來培養整個組織實現這些結果所需的紀律。它適用於： - 正在經歷轉型、成長和交易的公司- 將人置於變革中心以獲得更好結果的高管- 想要被傾聽、信任和支持以交付成果的團隊該平台： 1. 使高管和管理人員透過無縫促進整個組織的資訊流來做出更好、更全面的決策2. 透過為團隊提供可按需使用的模組化工具、工作流程和模板，使團隊能夠快速交付價值該平台的建置靈活且適應性強- 在組織營運環境不斷變化的環境中，JourneyLab 的平台可以快速實施，並將與您的人員和流程配合，...
Coachello
coachello.io
Coachello 是數據驅動的個人化人員支援。 Coachello 透過 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的績效提升輔導。專業輔導具有變革性、完全個人化，但成本高、不可擴展且沒有指標。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解決了這個問題。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一個以團隊為基礎的領導力發展平台，可協助您的員工實現個人和專業發展。我們提供一個引人入勝且一致的系統，該系統價格實惠，但仍可根據您的組織需求進行客製化。
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics 不僅僅是一項一次性評估；它是一種通用語言，使個人能夠更好地了解自己以及與他們一起工作和互動的人。透過認識到每個人提出的不同觀點，可以最大限度地減少摩擦點並提高生產力。我們的方法為加深理解打開了大門，我們的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持續應用。如果您正在尋找一種直接適用於手頭工作並且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常適合您。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一個員工敬業度平台，比市場上任何其他平台都更努力、更聰明地為您的企業服務。這是一款由專業員工體驗 (EX) 教練推動的行動應用程序，旨在激勵和激勵您的員工做到最好，並在工作中更加快樂。 RehvUp 是一個專用網絡，旨在以前所未有的方式建立社會聯繫並加強各級員工之間的聯繫，同時提高工作場所士氣、生產力和利潤。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度領先的數位信任平台，已對 3000 多個滿意的客戶完成了超過 1 億次驗證和背景調查。 OnGrid 提供 100 多項檢查，包括身分、地址、教育、就業、法庭記錄、警方驗證，以及專業推薦、信用、全球資料庫和負面媒體檢查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 幫助求職者在呼叫中心、製造、航運和其他輕工業行業找到工作
Enablo
enablo.com
Enablo 與規模企業合作，為任何地方的每個人提供最佳的工作體驗並推動聯繫、溝通、協作和生產力。他們與 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了獨家合作夥伴關係，與客戶並肩工作，推出和嵌入這些工具，然後衡量並推動他們持續取得成功。 Enablo 已幫助數百家組織轉變其文化，使人們能夠共同完成最好的工作。
G&A Partners
gnapartners.com
透過在人力資源、員工福利、薪資管理和工作場所安全領域提供經過驗證的解決方案和技術，G&A Partners 減輕了繁瑣的管理任務的負擔，使企業主能夠將時間、才能和精力集中在公司發展上。作為人力資源外包供應商，G&A Partners 為您提供專注於業務所需的時間。我們的合作關係並不是從推銷開始，而是從發現您獨特的業務需求並制定客製化的、透明的解決方案開始。憑藉經過認證的人力資源專家、尖端技術和以客戶為中心的方法，我們可以減輕您的人力資源負擔，並幫助您制定人員策略，將時間重新交到您手中。
Aflac
aflac.com
透過 Aflac，無論您是大型企業還是小型企業，您都可以為您的員工提供他們期望從大公司獲得的福利，幫助您的企業脫穎而出。
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ 是一個員工福利報價系統，可幫助經紀人為雇主報價員工福利。
MMChr
mmchr.com
專門從事人力資源和勞動法合規的人力資源外包和顧問公司。
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits 是一個企業福利和新機會的平台。我們幫助您提高業務效率並提高員工的敬業度。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力資源、薪資和薪資管理、員工福利和福利管理、401(k)、工人薪資和人力資源解決方案。