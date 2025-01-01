找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人力資源服務交付軟體簡化了組織和人力資源人員複雜的人力資源運作。這些解決方案整合了服務中心和幫助台技術，標準化了人力資源團隊提供服務和與員工互動的方式。它們促進人力資源人員和員工提交、審查和回應請求。主要功能包括簡化的服務請求、員工自助服務入口網站以及用於配置和自動化人力資源服務流程和分析的工具。其中一些解決方案還使用人工智慧透過學習常見問題並整合人力資源部門的回應來自動化工作流程。
提議新的應用程式
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
Sympa
sympa.com
Sympa是一款可自訂的人力資源管理軟件，簡化各類組織的人資流程，支持員工數據管理、招聘、績效管理及報告功能。
Siit
siit.io
Siit 是一款內部幫助台應用，協助人力資源與 IT 團隊簡化員工請求及管理溝通，改善員工服務體驗。
MyLenio
mylenio.com
MyLenio是一個綜合平台，幫助小型企業組織工作流程，提升管理效率，並符合行業標準，便利與大公司合作。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork是一個現代服務管理軟體，透過AI自動化員工支持和服務交付，提升IT、HR等部門的生產力和效率。
© 2025 WebCatalog, Inc.