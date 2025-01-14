人力資源服務交付軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波多黎各

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人力資源服務交付軟體簡化了組織和人力資源人員複雜的人力資源運作。這些解決方案整合了服務中心和幫助台技術，標準化了人力資源團隊提供服務和與員工互動的方式。它們促進人力資源人員和員工提交、審查和回應請求。主要功能包括簡化的服務請求、員工自助服務入口網站以及用於配置和自動化人力資源服務流程和分析的工具。其中一些解決方案還使用人工智慧透過學習常見問題並整合人力資源部門的回應來自動化工作流程。
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Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 是現代服務管理軟體的領先供應商，使 IT 團隊能夠透過人工智慧實現員工支援和服務交付的自動化。 Atomicwork 將您的員工、IT 系統、人力資源營運和業務流程自動化結合在一起，以提高整個組織的生產力。 Atomicwork 透過 AI 優先的工作流程自動化為您的所有業務流程提供數位化企業體驗，從而幫助您提高員工生產力和企業效率。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
MyLenio
mylenio.com
MyLenio 是一個一體化平台，可讓您的小型企業妥善組織，使您能夠按照最佳行業標準與 Google、PayPal 和 SAP 等頂級公司合作。我們的平台將整合您的所有流程，使它們井井有條且易於管理。 MyLenio 透過協助您在 HR + IT + 合規方面實現最高標準來簡化您的業務 簡化您的小型企業並組織您的公司與財富 500 強公司合作！
Siit
siit.io
Siit 為 HR 和 IT 團隊提供了與員工建立有意義且持久的關係的能力。透過提供第一個專用的內部幫助台，現在可以提供出色的員工服務體驗。透過現有管道（Slack、電子郵件等）簡化員工請求並管理員工溝通、自動化手動工作並分析您的操作，Siit 可協助您掌控員工體驗。 Siit 於 2021 年在巴黎成立，其使命是將人員和公司重新團結在一起。