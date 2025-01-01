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人力資源諮詢公司為企業提供專業知識和指導，旨在增強其人力資源服務和部門。雖然有些公司提供涵蓋人力資源各個方面的全面諮詢，但其他公司則專注於人才管理等特定領域。顧問利用他們在人力資源領域的深厚知識，提供內部人員可能無法理解的寶貴見解和解決方案。通常，企業聘請人力資源顧問是為了提高人力資源效率或削減成本。這些顧問通常直接與首席人力資源長或相關機構合作。他們協助企業磨練技能並制定福利管理和確保工作場所安全等任務的策略。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP應用程序提供一個綜合平台來管理人力資源與工資，功能包括工資處理、時間追蹤及福利管理，支持移動訪問。
Central Test
centraltest.com
中央測試應用程式提供心理測評、視頻面試和360度反饋，以支持招聘和人才發展的決策。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
Alight
alight.com
Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。
Insperity
insperity.com
Insperity應用程序使用戶能夠輕鬆訪問其員工福利和人力資源信息，包括薪水、401(k)和醫療福利。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi 應用程式提供完整的 HR 支援，以滿足企業在人力資本方面的各項需求。
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners app 為企業提供人力資源外包解決方案，包括合規、工資和員工福利，幫助企業專注於核心業務。
Simpli5
simpli5.com
Simpli5應用程式提供一個共同語言，幫助用戶理解自己與他人，減少摩擦，提高生產力，並可持續應用於日常生活中。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Benefits應用程式提供一個集中平台，使用戶能夠方便地管理和訪問各種福利信息，簡化福利選擇過程。
Enablo
enablo.com
Enablo是一個綜合平台，幫助組織簡化流程、提高協作及生產力，支持自定義管理和數據監控。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp是一個員工互動平台，通過專業教練激勵員工，提高工作滿意度，增進團隊聯繫與工作效率。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度領先的數位信任平台，提供超過 100 種背景檢查服務，涵蓋身份、地址、教育及工作經歷等驗證。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo是一款幫助求職者尋找呼叫中心、製造、運輸及其他輕工業職位的應用程式。
Aflac
aflac.com
Aflac應用程序幫助用戶管理保險需求，包括提交索賠、跟踪福利狀態及增強代理商業務效率。
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