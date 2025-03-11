RehvUp

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RehvUp 是一個員工敬業度平台，比市場上任何其他平台都更努力、更聰明地為您的企業服務。這是一款由專業員工體驗 (EX) 教練推動的行動應用程序，旨在激勵和激勵您的員工做到最好，並在工作中更加快樂。 RehvUp 是一個專用網絡，旨在以前所未有的方式建立社會聯繫並加強各級員工之間的聯繫，同時提高工作場所士氣、生產力和利潤。