人力資源諮詢提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 芬蘭

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人力資源諮詢公司為企業提供專業知識和指導，旨在增強其人力資源服務和部門。雖然有些公司提供涵蓋人力資源各個方面的全面諮詢，但其他公司則專注於人才管理等特定領域。顧問利用他們在人力資源領域的深厚知識，提供內部人員可能無法理解的寶貴見解和解決方案。通常，企業聘請人力資源顧問是為了提高人力資源效率或削減成本。這些顧問通常直接與首席人力資源長或相關機構合作。他們協助企業磨練技能並制定福利管理和確保工作場所安全等任務的策略。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
Central Test
centraltest.com
預測性人才評估解決方案：用於在招募和人才發展方面做出最佳決策的心理測驗、視訊面試、360 度回饋。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。將權力交給數據和技術，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
Insperity
insperity.com
自 1986 年以來，Insperity 提供人力資源和商業解決方案，幫助美國最好的公司繁榮發展。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting 為您所有企業的人力資本需求提供全生命週期的人力資源支援。
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics 不僅僅是一項一次性評估；它是一種通用語言，使個人能夠更好地了解自己以及與他們一起工作和互動的人。透過認識到每個人提出的不同觀點，可以最大限度地減少摩擦點並提高生產力。我們的方法為加深理解打開了大門，我們的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持續應用。如果您正在尋找一種直接適用於手頭工作並且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常適合您。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一個員工敬業度平台，比市場上任何其他平台都更努力、更聰明地為您的企業服務。這是一款由專業員工體驗 (EX) 教練推動的行動應用程序，旨在激勵和激勵您的員工做到最好，並在工作中更加快樂。 RehvUp 是一個專用網絡，旨在以前所未有的方式建立社會聯繫並加強各級員工之間的聯繫，同時提高工作場所士氣、生產力和利潤。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度領先的數位信任平台，已對 3000 多個滿意的客戶完成了超過 1 億次驗證和背景調查。 OnGrid 提供 100 多項檢查，包括身分、地址、教育、就業、法庭記錄、警方驗證，以及專業推薦、信用、全球資料庫和負面媒體檢查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 幫助求職者在呼叫中心、製造、航運和其他輕工業行業找到工作
Enablo
enablo.com
Enablo 與規模企業合作，為任何地方的每個人提供最佳的工作體驗並推動聯繫、溝通、協作和生產力。他們與 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了獨家合作夥伴關係，與客戶並肩工作，推出和嵌入這些工具，然後衡量並推動他們持續取得成功。 Enablo 已幫助數百家組織轉變其文化，使人們能夠共同完成最好的工作。
G&A Partners
gnapartners.com
透過在人力資源、員工福利、薪資管理和工作場所安全領域提供經過驗證的解決方案和技術，G&A Partners 減輕了繁瑣的管理任務的負擔，使企業主能夠將時間、才能和精力集中在公司發展上。作為人力資源外包供應商，G&A Partners 為您提供專注於業務所需的時間。我們的合作關係並不是從推銷開始，而是從發現您獨特的業務需求並制定客製化的、透明的解決方案開始。憑藉經過認證的人力資源專家、尖端技術和以客戶為中心的方法，我們可以減輕您的人力資源負擔，並幫助您制定人員策略，將時間重新交到您手中。
Aflac
aflac.com
透過 Aflac，無論您是大型企業還是小型企業，您都可以為您的員工提供他們期望從大公司獲得的福利，幫助您的企業脫穎而出。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity 的現代福利解決方案將專門的服務和專業知識與強大的數據洞察力和技術相結合，以減輕雇主和員工管理和選擇健康計劃和福利的痛苦。