人力資源合規軟體 - 最受歡迎的應用程式

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人力資源合規軟體可協助公司、經理和人力資源專業人員隨時了解所有人力資源業務法規和合規法律。這些工具使企業能夠應對複雜且不斷變化的州和聯邦合規立法和規則。他們也協助向員工傳達和執行公司和立法政策。此外，這些解決方案通常會自動管理機密文件和報告工作流程。 傳統上，合規解決方案主要關注財務合規性，例如薪資。然而，近年來，它們已經發展到提供更全面的解決方案。現代人力資源合規軟體通常涉及工資、福利、風險和安全、招聘和員工關係等領域。雖然大多數供應商專注於特定的合規法律，例如ACA、福利或小型企業，而不是涵蓋每個領域，但人力資源合規軟體通常與其他人力資源軟體捆綁在一起，例如入職、考勤或福利管理軟體。它也可以作為獨立的解決方案。一些人力資源合規解決方案包括與核心人力資源或薪資軟體的集成，以自動化薪資報告並簡化合規性維護。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Mineral
trustmineral.com
Mineral 是一款人力資源和合規管理應用，提供員工培訓、手冊生成、專家諮詢及資源庫，幫助企業簡化人力資源管理。
Warp
joinwarp.com
Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。
Maus
maus.com
Maus是一個全面的策略規劃平台，可用於財務和退出規劃，幫助用戶制定、實施和測量商業計劃，以實現增長。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Localyze
localyze.com
Localyze 是一個全球流動性服務平台，幫助人們在工作時跨越邊界，簡化移動過程。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一個全球EOR解決方案，簡化國際招聘及薪資管理，支持在160多個國家雇用員工，無需建立當地實體。
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps 是一款幫助遠程公司管理合規的應用，提供自動化的登記、薪資和電子郵件管理功能。
WorkBright
workbright.com
WorkBright是一款員工入職平台，通過數字化和自動化簡化招聘流程，支持遠程完成合規性任務及文件管理。
Case IQ
caseiq.com
案例智商是一個全面的案例管理系統，旨在簡化調查流程，支持數據管理和報告，以提升組織的效率和安全性。
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex幫助公司合規管理員工的國際派遣和商務旅行，簡化流程，降低合規風險，並提供靈活的工作安排。
Trusaic
trusaic.com
Trusaic應用提供全面的《可負擔醫療法案》解決方案，幫助雇主減少風險、避免罰款並簡化報稅流程。包括數據整理、合規支持及審計保護等服務。
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty是一款自動化人力資源合規和文件製作的應用，幫助企業草擬符合特定州法律的就業文件，簡化人力資源流程。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一款簡化遠程招聘過程的應用程序，提供職位管理、候選人篩查和招聘分析功能。
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global 應用程序簡化了在美國和海外的工作簽證申請和管理流程，提供便捷的申請體驗。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一個人力資源平台，簡化跨國僱用與管理，幫助公司在無需當地實體的情況下快速合規地招聘全球人才。
OnBlick
onblick.com
OnBlick是一個SaaS平台，幫助美國雇主管理人力資源合規及移民，簡化流程以減少RFEs，並自動化合規性及數據管理。
LitLingo
litlingo.com
LitLingo是一個AI驅動的通信平台，能實時識別企業員工交流中的風險語言，確保合規並減少溝通風險。