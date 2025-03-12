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最受歡迎 最近新增 人力資源合規軟體 - 最受歡迎的應用程式

人力資源合規軟體可協助公司、經理和人力資源專業人員隨時了解所有人力資源業務法規和合規法律。這些工具使企業能夠應對複雜且不斷變化的州和聯邦合規立法和規則。他們也協助向員工傳達和執行公司和立法政策。此外，這些解決方案通常會自動管理機密文件和報告工作流程。 傳統上，合規解決方案主要關注財務合規性，例如薪資。然而，近年來，它們已經發展到提供更全面的解決方案。現代人力資源合規軟體通常涉及工資、福利、風險和安全、招聘和員工關係等領域。雖然大多數供應商專注於特定的合規法律，例如ACA、福利或小型企業，而不是涵蓋每個領域，但人力資源合規軟體通常與其他人力資源軟體捆綁在一起，例如入職、考勤或福利管理軟體。它也可以作為獨立的解決方案。一些人力資源合規解決方案包括與核心人力資源或薪資軟體的集成，以自動化薪資報告並簡化合規性維護。