人力資源合規軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赫德島及麥唐納群島

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人力資源合規軟體可協助公司、經理和人力資源專業人員隨時了解所有人力資源業務法規和合規法律。這些工具使企業能夠應對複雜且不斷變化的州和聯邦合規立法和規則。他們也協助向員工傳達和執行公司和立法政策。此外，這些解決方案通常會自動管理機密文件和報告工作流程。 傳統上，合規解決方案主要關注財務合規性，例如薪資。然而，近年來，它們已經發展到提供更全面的解決方案。現代人力資源合規軟體通常涉及工資、福利、風險和安全、招聘和員工關係等領域。雖然大多數供應商專注於特定的合規法律，例如ACA、福利或小型企業，而不是涵蓋每個領域，但人力資源合規軟體通常與其他人力資源軟體捆綁在一起，例如入職、考勤或福利管理軟體。它也可以作為獨立的解決方案。一些人力資源合規解決方案包括與核心人力資源或薪資軟體的集成，以自動化薪資報告並簡化合規性維護。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
OneTrust
onetrust.com
我們的信任智慧平台幫助組織連結數據、團隊和流程。了解 OneTrust 如何建立和經營企業信任。
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。
WorkBright
workbright.com
WorkBright 消除了阻礙招募的瓶頸，因此您可以讓新員工的工作速度提高 8 倍，而不會影響安全性或準確性。有效的入職培訓可以增強團隊實力、培養持久的聯繫並培養員工的幸福感。開始使用終極人力資源員工入職軟體。用於加速招募的入職軟體：𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 使用 WorkBright 的簡化流程在 5 分鐘內完成 I-9 表格。他們用戶友好的工作流程和先進的地理定位技術創建了一種 100% 合規無錯誤的方式來物理完成 I-9 遠端驗證。 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮 透過永不減慢員工的工作。使用我們的頂級員工入職軟體，複雜而繁瑣的文書...
Skuad
skuad.io
Skuad 是一個快速發展的全球就業和薪資平台，使像您這樣的公司能夠合規地在世界任何地方僱用優秀人才並為其支付工資。 Skuad 專為新的工作世界而打造，大型企業和新興新創公司可以在其中接觸到全球最優秀的人才，以發展業務並建立多元化的分散式團隊。不涉及任何預付費用、隱藏成本或長期鎖定。在 160 多個國家招募 ||以 100 多種貨幣付款 ||獲得 24x5 專家支持
Mineral
trustmineral.com
Mineral 受到超過 100 萬家公司的信賴，是成長型企業的人力資源和合規領導者。我們的主動解決方案消除了人力資源和合規性中的猜測，讓客戶高枕無憂。我們將數據、技術和人類專業知識結合，推動創新和個人化指導。礦物解決方案包括線上員工培訓、手冊和工具包生成、人力資源專家團隊的即時專家建議，以及用戶友好的合規資訊和人力資源最佳實踐的綜合資源庫，旨在節省組織的時間和金錢，包括免費的網路研討會、指南和清單。 Mineral 的合作夥伴網絡使其能夠建立美國最大的人力資源社群。欲了解更多信息，請訪問 www.trustmineral.com 並在 Twitter 上關注我們：@Trust_Mineral...
Maus
maus.com
策略規劃和執行可倍增業務價值。 Maus 是一個用於策略、財務和退出規劃的一體化平台，可將偉大的想法轉化為行動。在一個易於使用的平台中，您可以規劃、實施、衡量和發展您的業務。僅僅制定一個計劃是不夠的。透過 Maus，您可以將策略轉變為成功路線圖，同時與您的財務和業務價值目標保持一致
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企業尋找、僱用、管理和支付承包商費用所需的唯一平台。 YunoJuno 將自由工作者管理系統與由 100,000 多個經過行業審查的承包商組成的精英市場相結合，將人力資源、招聘經理、財務和法律團隊集中到一個地方。從人才招募到合規性檢查、文件、付款和見解，我們的平台幫助全球領先的公司在 150 多個國家/地區降低成本、縮短招募時間並防止錯誤分類。立即免費探索該平台或預訂演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球領先公司如何使用 YunoJuno 輕鬆與承包商合作。
Worksome
worksome.com
強大的外部勞動力管理：重新定義承包商體驗。 使用唯一用於管理獨立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部勞動力，並具有強大的合規性和快速的付款能力。
Localyze
localyze.com
全球行動服務，盡在一個平台。無論範圍如何，無論您的才華如何，我們都會為您解鎖下一步行動。 從邊界和官僚主義到開放和簡單。透過 Localyze，我們將無縫技術、透明度和無與倫比的服務結合在一起，重新構想人們的工作出行方式。我們相信人才可以不受國界限制，因此我們正在為去中心化的世界建立一個中心化平台。在這個世界裡，公司可以從任何地方招募員工，人們可以在他們想要的地方工作和生活。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有僱用功能。 Oyster 比傳統的有記錄的雇主更好，部署了深入的就業洞察力以及法律和人力資源專家團隊，以確保 180 多個國家的合規性。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一個為創辦人打造的現代化薪資、合規和福利平台。我們將所有州稅務登記和合規性置於自動駕駛狀態，因此您無需再次登入另一個 .gov 網站。
AbstractOps
abstractops.com
發展遠距公司的領導者使用 AbstractOps 來消除國家合規性的壓力、不確定性和財務風險。 *自動化註冊* 薪資和實體註冊、國務卿備案和註冊代理人要求全部合而為一。從 1998 年開始，不再需要等待或填寫網頁。從直接發送到您的 AbstractOps 虛擬郵箱的電子郵件和數位化蝸牛郵件中獲取可操作的任務。 *掌控*
SixFifty
sixfifty.com
我們與全國頂尖的就業律師事務所合作，實現在所有 50 個州僱用和管理員工所需的合約、政策和文件的自動化。我們易於使用的平台可協助您產生並更新就業生命週期每個階段所需的文件：研究、招募、留任和離職。僱傭協議 SixFifty 易於使用的平台可協助您產生必要的文件來僱用和管理全國各個司法管轄區的員工。我們的文件產生器將幫助您輕鬆自訂每一步的合法合規文件—從入職到離職以及其間的一切。啟動您的文件並選擇您所在的州 SixFifty 的直覺工具將引導您了解員工所在州的相關法律，以便您可以做出明智的決策並輕鬆建立所需的文件。下載、編輯並保持最新狀態以易於編輯的格式匯出您的錄用通知書、員工合約、保密協議等。...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo 是一種用於遠端招募的端到端解決方案。尋找候選人，透過我們的雇主服務進行招聘，透過我們的平台管理一切
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是全球團隊的最強大且易於使用的全球入職和薪資平台。我們的願景是創造一個任何人都可以在任何地方工作，同時獲得福利和金融服務的世界。透過消除流程的複雜性，我們正在為前瞻性的公司和遠距團隊重塑薪資和福利。對於公司而言，我們的一體化解決方案可協助您控制整個遠距工作生命週期，讓您輕鬆入職、支付費用和管理 150 個國家/地區的遠端團隊。對於團隊和承包商，RemotePass 可確保您按時並以您選擇的付款方式和貨幣獲得付款，而我們的超級應用程式可讓您無縫存取領先的金融服務和福利 - 無論您身在世界何處。我們的團隊專注於使用者體驗，我們經營具有消費級使用者體驗的複雜產品。我們非常關心使...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們負責 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 隨時隨地就業。無所不在。
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global 在美國和海外贊助和管理工作簽證的簡單方法為您和員工帶來最簡單的申請體驗。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 讓跨國招募比以往任何時候都更容易，不受國界限制，從而改變了工作場所。我們以德國效率而聞名，是縮小雇主與全球人才之間差距的歐洲領導企業之一。借助我們的解決方案，我們使公司能夠在全球範圍內發展團隊，而無需建立本地實體。我們的平台可自動執行耗時的入職流程和全球薪資管理，使公司能夠以快速、輕鬆且合規的方式招募來自 160 多個國家的人才。如果您想了解更多信息，請在此處預訂演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex幫助企業確保員工在國外和出差期間臨時工作完全符合法規且無合規風險。該軟體有助於評估合規風險並實施所需措施，例如申請 A1 證書、履行歐盟報告義務 (PWD) 以及管理保險和簽證服務。 WorkFlex 可保護公司免受所有稅務風險，並在出現任何風險時承擔責任。這減輕了人力資源部門的負擔，並避免了潛在的罰款和高昂的法律費用。此外，WorkFlex 提供 100% 合規彈性，使公司能夠在就業市場中脫穎而出並吸引頂尖人才。立即加入 100 多家使用 WorkFlex 合規管理員工國際派遣的公司。
LitLingo
litlingo.com
LitLingo 幫助企業更好地溝通。我們的人工智慧在發送訊息之前標記有風險或不合規的語言，主動即時識別員工溝通中的有問題的語言。當您忙於寫作時，我們的演算法正在幕後努力工作，以重新校準您的訊息傳遞中的任何錯誤，並幫助您完全避免危險的對話。 LitLingo 與您公司已經使用的所有企業通訊管道（例如 Gmail、Outlook、Slack、Microsoft Teams 和 Zendesk）集成，為最終用戶提供即時回饋，確保訊息合規，並且您的資產受保護。
Trusaic
trusaic.com
《平價醫療法案》很複雜。 ACA Complete 是一個全面的全方位服務解決方案，結合了最先進的數據解決方案、監管專業知識和審計保護，可幫助雇主降低風險、避免昂貴的處罰，並充滿信心地應對 ACA 的複雜性。 ACA Complete 包括： 資料整理和準備，包括跨不同平台的資料整合 監管專業知識，由我們的 ACA 專家團隊提供客製化支援 無障礙的聯邦和州 ACA 歸檔，確保完全準確和按時提交 審計保護，包括辯護如果經過IRS 審計或收到226J 信函，則與ADP Workforce Now® 集成，為擁有大量勞動力、高流動率或可變工作時間員工的ADP® 客戶提供全方位服務ACA 合規性基於詳...
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些...
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR 是一個 SaaS 平台，旨在為美國雇主提供人力資源合規和移民方面的細微差別。 OnBlick 的引導流程有助於最大限度地減少標準 RFE 並最大限度地提高批准量。它可實現合規性自動化和資料數位化，從而增強對 PAF/I9 和工資方面任何潛在 DOL 審計的準備。及時警報可確保不存在過時的文件或資料。 FDNS 功能減少了撤銷的可能性。透過異地監督功能建立員工與雇主的關係。最適合人力資源、移民、H-1B、RFE、DOL、ICE、FDNS 審核、I-9、I-983 表格和 PAF、IT 招聘和人事行業、臨時招聘、人力資源、HR 支持 360 度企業合規