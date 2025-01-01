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最受歡迎 最近新增 人力資源個案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

人力資源個案管理軟體使組織和人力資源專業人員能夠有效率、保密地處理所有員工提交的案件和請求。這些解決方案提供的功能可讓組織建立自訂人力資源工作流程、數位化紙本表格、產生報告並提供儀表板等功能。 儘管人力資源案例管理軟體的某些功能與人力資源服務交付軟體重疊，但它還包括管理與員工關係相關的高度敏感案例的特定功能，例如工作場所暴力、歧視、騷擾、報復和申訴。其中許多系統還提供匿名舉報功能，以保護員工免受報復。此外，它們通常包含應用程式整合工具 (API)，用於連接各種業務解決方案，例如 CRM 和核心 HR 軟體。