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人力資源個案管理軟體使組織和人力資源專業人員能夠有效率、保密地處理所有員工提交的案件和請求。這些解決方案提供的功能可讓組織建立自訂人力資源工作流程、數位化紙本表格、產生報告並提供儀表板等功能。 儘管人力資源案例管理軟體的某些功能與人力資源服務交付軟體重疊，但它還包括管理與員工關係相關的高度敏感案例的特定功能，例如工作場所暴力、歧視、騷擾、報復和申訴。其中許多系統還提供匿名舉報功能，以保護員工免受報復。此外，它們通常包含應用程式整合工具 (API)，用於連接各種業務解決方案，例如 CRM 和核心 HR 軟體。
提議新的應用程式
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Ethena
goethena.com
Ethena 是一個一站式合規培訓平台，提供員工課程、學習管理系統和員工關係工具，幫助改善工作環境。
Case IQ
caseiq.com
案例智商是一個全面的案例管理系統，旨在簡化調查流程，支持數據管理和報告，以提升組織的效率和安全性。
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform 是企業誠信的操作系統，幫助企業解決及預防不當行為與 ESG 侵犯問題，提升合作調查過程和誠信管理。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama是一個學習管理系統，提供個性化和互動的培訓課程，旨在加強員工的合規和工作場所教育經驗。
AllVoices
allvoices.co
AllVoices 是一款員工關係平台，幫助企業管理員工關係問題，提高效率並改善員工體驗，降低法律風險和提升留任率。
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