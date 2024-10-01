人力資源個案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙古

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人力資源個案管理軟體使組織和人力資源專業人員能夠有效率、保密地處理所有員工提交的案件和請求。這些解決方案提供的功能可讓組織建立自訂人力資源工作流程、數位化紙本表格、產生報告並提供儀表板等功能。 儘管人力資源案例管理軟體的某些功能與人力資源服務交付軟體重疊，但它還包括管理與員工關係相關的高度敏感案例的特定功能，例如工作場所暴力、歧視、騷擾、報復和申訴。其中許多系統還提供匿名舉報功能，以保護員工免受報復。此外，它們通常包含應用程式整合工具 (API)，用於連接各種業務解決方案，例如 CRM 和核心 HR 軟體。
提議新的應用程式
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Ethena
goethena.com
Ethena 的一體化合規培訓平台可協助您檢查所有選項並建立更好的工作場所。我們的產品為您提供員工真正喜歡的課程目錄、自動交付的學習管理系統以及支援您的團隊應對棘手情況的員工關係工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等團隊的信任。我們得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他頂級投資者的支持，我們的顧問團隊包括人力營運和法律專家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform 是企業誠信作業系統，可協助企業解決和防止不當行為和 ESG 違規行為。因為今天，企業必須積極追求完美的誠信。利用 Vault Platform 的 Active Integrity 解決方案，激勵業務生態系統中的每個人（包括員工、客戶、股東和供應商）來發現、解決和防止不當行為。因為今天，每個人都希望透過自己的工作對世界產生正面的影響。透過採取主動、多管道的揭露方法，集中協作調查流程，並分發可操作的誠信見解，您將減少盲點，將解決時間縮短一半，防止進一步的不當行為，並使誠信成為您的競爭優勢。 Vault 正在幫助 Airbnb、eToro、OVO Energy、M&C...
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培訓課程受到現代學習者如何消費內容的啟發，正在打破現狀。我們針對特定行業、一流、互動且引人入勝的課程針對您的公司進行個性化定制，使其與您的員工相關，並協助營造一個沒有騷擾和歧視的溫馨環境。
AllVoices
allvoices.co
AllVoices 是一個員工關係平台，可以輕鬆管理員工關係問題。借助利用人工智慧的一體化解決方案，人力資源團隊可以提高效率並專注於改善員工體驗，這將降低訴訟風險，提高留任率並提高生產力。 AllVoices 受到 Sweetgreen、Patagonia 和 Duolingo 等領先公司的信賴，可讓您輕鬆在一處管理員工關係問題