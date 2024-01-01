人力資源個案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格陵蘭

Vault Platform

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Vault Platform 是企業誠信作業系統，可協助企業解決和防止不當行為和 ESG 違規行為。因為今天，企業必須積極追求完美的誠信。利用 Vault Platform 的 Active Integrity 解決方案，激勵業務生態系統中的每個人（包括員工、客戶、股東和供應商）來發現、解決和防止不當行為。因為今天，每個人都希望透過自己的工作對世界產生正面的影響。透過採取主動、多管道的揭露方法，集中協作調查流程，並分發可操作的誠信見解，您將減少盲點，將解決時間縮短一半，防止進一步的不當行為，並使誠信成為您的競爭優勢。 Vault 正在幫助 Airbnb、eToro、OVO Energy、M&C...