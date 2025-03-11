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人力資源分析軟體使人力資源專業人員能夠收集和分析數據，幫助他們確定關鍵的勞動力指標。這些工具整合了業務和員工數據，以評估人力資源部門對整體業務績效的影響。公司利用人力資源分析軟體來找出效率低下、預測生產力並增強勞動力組織。透過提供管理人力資本所需的見解，這些工具有助於提高公司的投資報酬率。 人力資源分析軟體的預測功能為管理層提供了有關政策和結構變化如何影響員工士氣和績效的見解。此外，這些工具可以讓人力資源專業人員了解工作場所文化變革對生產力的潛在影響。一些人力資源分析工具還提供簡化招募流程並識別與公司文化契合的候選人的功能。雖然一些人力資源管理套件和核心人力資源解決方案包括分析功能，但它們並不只專注於人力資源分析。
提議新的應用程式
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Worksy
worksy.io
Worksy是一款專為中大型企業設計的人力資源軟體，提供薪資、考勤、請假、績效、招聘等管理工具。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一個綜合性的人力資源平台，簡化員工體驗及人力資源流程，提供多種功能以支援企業管理人力資源。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
Polinode
polinode.com
Polinode是一款網絡分析應用，允許用戶上傳、分析和可視化網絡數據，以瞭解網絡結構和關係。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是一款專為前線團隊設計的員工參與軟體，透過實時數據、反饋和分析工具，幫助HR降低流失率，提高生產力和參與度。
Culture15
culture15.com
Culture15是一個HR分析平台，利用員工行為診斷組織文化，幫助企業定義和提升其文化實踐，並測量員工參與度。
Progression
progression.co
Progression 是一款職業發展平台，可以快速建立職業框架並實時跟蹤員工成長，幫助團隊提升實力並降低流失率。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic提供人力資源及績效管理工具，結合員工敬業度與倦怠指標，幫助企業優化團隊表現與內部協作。
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam 是一個全方位的 HR 平台，為中小企業簡化人員管理流程，提高效率，並改善公司文化。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一款人力資源軟體，旨在簡化員工生命週期的管理，包括入職、文件處理及合規性，提升組織效率。
Sympa
sympa.com
Sympa是一款可自訂的人力資源管理軟件，簡化各類組織的人資流程，支持員工數據管理、招聘、績效管理及報告功能。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore是一個員工生產力監測工具，提供實時數據分析，幫助組織了解員工的工作效率和參與度。
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp是一個平台，通過收集員工反饋來提升工作場所的互動和滿意度，幫助組織進行明智的決策。
Sysarb
sysarb.se
Sysarb 是一款促進薪酬公平的應用程式，透過數據和技術支持企業合規並提高人才留任率，已服務全球超過500家客戶。
Natural HR
naturalhr.com
自然人力資源是一款雲端人力資源及薪資解決方案，提供核心資料庫、招聘、績效管理、缺勤追蹤等功能，幫助企業優化人力資源流程。
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit Analytics是一個人才管理平台，提供員工績效和參與度的實時分析，幫助企業促進員工發展和制定人力資源策略。
Visier
visier.com
Visier是一個人力資源分析平台，通過分析數據幫助組織深入了解員工狀況、預測趨勢並優化人才策略。
Knoetic
knoetic.com
Knoetic是一個提供全面數據分析和戰略規劃工具的平台，幫助企業改善決策和內部運營效率，優化績效。
Flowtrace
flowtrace.io
Flowtrace是一款幫助企業管理和優化工作流程的工具，提供任務流監視、分析及流程可視化，提升生產效率。
Diversio
diversio.com
Diversio 平台透過衡量、追蹤和改善每位員工在 Inclusion Framework™ 的體驗，協助推動 DEI 工作。聯合利華、Guusto、德勤、Hudson's Bay Company 和達能等公司都信賴 Diversio 來推動其公司文化。 Diversio 讓 HR & DEI 團隊和投資者能夠透過創造更具包容性的公司文化來留住人才並提高績效。
HRCast
hrcast.io
HRCast 是一款人事規劃和分析軟體。該軟體將人力資源、薪資、會計和其他相關資料來源整合到一個組合資料庫中進行分析。 HRCast 讓使用者可以建立、比較和合併不同的預算和預測規劃方案，並產生報告。該軟體旨在透過人事數據分析和視覺化實現管理、人力資源和財務之間的合作。
Stratigens
stratigens.com
Stratigens 是一款屢獲殊榮的軟體應用程序，可提供策略決策智慧。我們的使命是幫助公司連結勞動力和工作場所，以便他們做出以數據為主導、快速且具成本效益的決策。 Stratigens 是唯一將全球勞動力和工作場所資料整合到一個地方的軟體包。 Stratigens 從數千個資料來源收集數百萬個有關技能、城市和國家的資料點，並使這些資訊易於理解，將外部資料轉化為情報和見解。 Stratigens 將數週的研究壓縮為幾秒鐘，而交付成本僅為諮詢成本的一小部分。 Stratigens 讓您能夠投資以人為本的策略，並利用數據有效管理人力資本。
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic 是針對策略性人力資源領導者的人員分析平台。我們幫助您連結分散的人力資源和財務數據，進行調查，並獲得有關您的人員和組織的關鍵問題的答案。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一個即時人力資源洞察基準測試平台。 LiveRem 成立於 2024 年，直接連接到薪資和人力資源系統，提供始終在線的人力資源見解，並將其與市場其他產品進行比較。 LiveRem 協助客戶做出數據驅動的決策、節省時間並提高成本效率。最終，LiveRem 幫助組織吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西蘭和澳洲推出，很快就會在新加坡和杜拜推出。
eqtble
eqtble.com
轉換人員數據。啟用業務決策。 eqtble 使人員分析師能夠成為問題解決者，而不是無休止的數字運算者。將傳統人力資源來源、財務、銷售等的數據整合在一起，進行一站式分析。
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