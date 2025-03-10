Prodoscore

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Prodoscore 是一種非侵入性且以員工為中心的資料視覺化和員工生產力監控解決方案，可創建日常數位參與的可見性。透過提供植根於數據且可在幾秒鐘內消化的可行見解，Prodoscore 讓領導者能夠更好地了解情況並做好更好的準備，同時為員工提供靈活性並為雇主提供問責制。可行的見解有助於推動組織和個人的成功。使用機器學習、人工智慧和自然語言處理，我們可以測量您的核心業務應用程式（例如 CRM、辦公室套件和電話系統）中的數千個日常活動點，以提供生產力智慧。我們專有的評分系統可產生可在幾秒鐘內消化的關鍵指標，因此領導者可以根據數據做出明智的決策。我們複雜的機器學習演算法輸出一個分數，讓您輕鬆快速地消化機會。篩選多份報告並進行艱難對話以確定問題領域的日子已經一去不復返了。實施時間不到 15 分鐘，對最終用戶沒有影響。衡量員工生產力的原因有很多，但真正有效且易於實施和使用的工具卻很少。