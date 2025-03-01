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人力資源分析軟體使人力資源專業人員能夠收集和分析數據，幫助他們確定關鍵的勞動力指標。這些工具整合了業務和員工數據，以評估人力資源部門對整體業務績效的影響。公司利用人力資源分析軟體來找出效率低下、預測生產力並增強勞動力組織。透過提供管理人力資本所需的見解，這些工具有助於提高公司的投資報酬率。 人力資源分析軟體的預測功能為管理層提供了有關政策和結構變化如何影響員工士氣和績效的見解。此外，這些工具可以讓人力資源專業人員了解工作場所文化變革對生產力的潛在影響。一些人力資源分析工具還提供簡化招募流程並識別與公司文化契合的候選人的功能。雖然一些人力資源管理套件和核心人力資源解決方案包括分析功能，但它們並不只專注於人力資源分析。
提議新的應用程式
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近3,000個組織招募，坡道，認識和留住員工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以來，成千上萬的公司可以通過在員工旅程的每個階段增強人們的能力來最大化人才。 ClearCompany集成了數據驅動的最佳實踐，專家知識的內容以及量身定制的軟件工具，以招募，坡道，識別和保留員工，團結人員和流程以取得業務成功。當人力資源擁有準確計劃，執行人們的計劃所需的工具時，才能實現人才的最大化，並故意建立文化 - 這些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一個全光譜的人才管理平台，可通過團結人員，平台和流程來幫助組織實現其任務，以最大程度地提高員工的才華。它獨特的方法使公司任務成為每個客戶人才流程的中心。作為唯一統一招聘，入職，績效管理和員工參與度的人力資源軟件提供商，ClearCompany平台為整個員工生命週期的組織提供了支持。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Rippling
rippling.com
波紋為企業提供了一個經營人力資源，IT和財務的地方。它匯集了通常散佈在公司的所有勞動力系統，例如工資單，費用，福利和計算機。您可以在單個系統中第一次管理和自動化員工生命週期的每個部分。例如，以入職。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘請新員工，並在90秒內建立他們的工資單，公司卡，計算機，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR 是一種基於雲端的人力資源和薪資解決方案，適用於擁有 100 多名員工的成長型企業。我們的綜合套件包括核心人力資源資料庫、自助服務、招聘、績效管理、時間和出勤、費用、薪資、報告和分析。 Natural HR 還提供可自訂的工作流程，幫助您自動化和簡化流程，例如入職和離職。與大多數讓您學習軟體的雲端供應商不同，我們相信您應該得到更多。對我們來說，這不僅僅是為您提供技術。我們熱衷於確保您充分利用我們的解決方案。我們友好且平易近人的客戶成功團隊致力於透過持續的培訓和技術支援來幫助您快速設定。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit是一個現代的人才管理平台，可以通過員工傾聽，績效管理和針對各種規模的公司的領導力發展計劃來建立績效文化。 Rhabit通過易於使用，移動優先技術和組織心理學融合，從員工的敬業度，領導力發展和績效管理中消除了痛苦，以提供每個人都喜歡的反饋體驗。組織受益於Rhabit美麗，完全可定制的HR Analytics儀表板以及白人愛好帳戶管理和支持。無論您是尋找高級參與調查還是強有力的領導力評估，Rhabit都將提供新的見解，以幫助您的公司建立高性能，不可抗拒的文化。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一個即時人力資源洞察基準測試平台。 LiveRem 成立於 2024 年，直接連接到薪資和人力資源系統，提供始終在線的人力資源見解，並將其與市場其他產品進行比較。 LiveRem 協助客戶做出數據驅動的決策、節省時間並提高成本效率。最終，LiveRem 幫助組織吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西蘭和澳洲推出，很快就會在新加坡和杜拜推出。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款適用於大中型組織的綜合人力資源軟體。我們可用的解決方案包括基本的管理工具，例如薪資、員工時間和出勤、休假、索賠、績效、招聘、人力資源分析等。
Culture15
culture15.com
Culture15 是一個人力資源分析平台，它使用員工行為來診斷組織當前的文化。我們讓領導團隊「定義」他們的文化，無論他們想要敏捷、創新或強調多元化和包容性，我們的平台可以讓組織了解他們是否擁有這種能力，如果有，它有多強。使用者可以建立自訂功能並按功能、區域或他們想要設定的任何其他自訂細分來追蹤行為。我們使用基於我們專有的 15 軸行為框架的調查，讓您能夠更了解您的組織。我們也相信參與度在組織文化中發揮著重要作用，因此我們的平台也允許組織不斷衡量這一點，但讓文化走在最前沿，真正推動變革。
eqtble
eqtble.com
轉換人員數據。啟用業務決策。 eqtble 使人員分析師能夠成為問題解決者，而不是無休止的數字運算者。將傳統人力資源來源、財務、銷售等的數據整合在一起，進行一站式分析。
Sysarb
sysarb.se
近 20 年來，Sysarb 一直致力於在全球培育公平的工作場所。 Sysarb 被認為是該領域的領先者，它利用數據、技術和專業知識來促進薪酬公平，從而促進人才保留、提高就業參與度並降低法律風險。 Sysarb 在 50 多個國家擁有 500 多個客戶，在同工同酬領域產生了重大影響。這包括使公司能夠遵守最新的
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic 是針對策略性人力資源領導者的人員分析平台。我們幫助您連結分散的人力資源和財務數據，進行調查，並獲得有關您的人員和組織的關鍵問題的答案。
Stratigens
stratigens.com
Stratigens 是一款屢獲殊榮的軟體應用程序，可提供策略決策智慧。我們的使命是幫助公司連結勞動力和工作場所，以便他們做出以數據為主導、快速且具成本效益的決策。 Stratigens 是唯一將全球勞動力和工作場所資料整合到一個地方的軟體包。 Stratigens 從數千個資料來源收集數百萬個有關技能、城市和國家的資料點，並使這些資訊易於理解，將外部資料轉化為情報和見解。 Stratigens 將數週的研究壓縮為幾秒鐘，而交付成本僅為諮詢成本的一小部分。 Stratigens 讓您能夠投資以人為本的策略，並利用數據有效管理人力資本。
HRCast
hrcast.io
HRCast 是一款人事規劃和分析軟體。該軟體將人力資源、薪資、會計和其他相關資料來源整合到一個組合資料庫中進行分析。 HRCast 讓使用者可以建立、比較和合併不同的預算和預測規劃方案，並產生報告。該軟體旨在透過人事數據分析和視覺化實現管理、人力資源和財務之間的合作。
Diversio
diversio.com
Diversio 平台透過衡量、追蹤和改善每位員工在 Inclusion Framework™ 的體驗，協助推動 DEI 工作。聯合利華、Guusto、德勤、Hudson's Bay Company 和達能等公司都信賴 Diversio 來推動其公司文化。 Diversio 讓 HR & DEI 團隊和投資者能夠透過創造更具包容性的公司文化來留住人才並提高績效。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Worknice
worknice.com
令人愉悅的人力資源軟件 - 在澳大利亞設計，製造和支持100％。利用靈活而直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice在核心人力資源方面擁有市場領先的用戶體驗；簡化了入職，智能文檔和合規性，員工變更管理，工資集成，定期，評論和調查。是為蓬勃發展的人力資源團隊而建的，他們現在需要解決新的挑戰，隨著新的挑戰。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能（薪資、人力資源、時間、人才和福利）。 • 可靠的合規性：我們領先業界的安全性可確保您的資料安全，同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用：觸手可及的創新、易於使用的功能，讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作，同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程：充滿信心地做出決策，來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統：利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力，該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件，節省時間並減少錯誤。
Visier
visier.com
Visier 的目的是揭示員工隊伍的人類真相並為更美好的未來做出貢獻。 Visier 成立的目的是專注於對商務人士來說重要的事情：回答正確的問題，即使是人們可能不知道要問的問題。塑造業務策略的問題為採取行動提供動力，並推動更好的業務成果。 Visier 透過使用所有可用的人員資料（無論來源為何）提供快速、清晰的人員洞察。憑藉內建的最佳實踐專業知識，決策者可以自信地採取行動。由於我們優秀的客戶，Visier 成為勞動力分析領域的市場領導者，在全球 75 個國家/地區擁有超過 25,000 家客戶。欲了解更多信息，請訪問 visier.com
Polinode
polinode.com
Polinode 可讓您匯入、收集和分析網路資料。透過 Polinode Networks，您可以將任何網路資料上傳到 Polinode 雲，您可以在其中與其互動、視覺化並分析它。
Knoetic
knoetic.com
透過發現 DEI、人員流失、招募、薪資等方面的見解，全面了解對員工來說重要的事情。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。
Winningtemp
winningtemp.com
團隊成功平台WinningTemp通過傾聽員工並通過相關的見解和行動來授權領導者，從而創建獲勝的團隊和健康組織，從而取得明確的，可衡量的結果。 WinningTemp適應了今天和明天的未來員工的要求。您可以輕鬆地構建實時數據，不斷可視化和共享目標，成就和整體能力。系統的工作方法，用於經理和員工之間的頻繁和簡短跟進。當前的研究提供了見解，並突出了重要領域，這是明天組織的成功因素。 尖端解決方案與瑞典哥德堡大學的主要研究科學家共同創建，是基於科學的，受數據的推動，並由AI驅動。 WinningTemp可幫助全球組織做出明智，積極主動的決策，以提高團隊的參與度，並降低壓力水平和員工流動。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一種非侵入性且以員工為中心的資料視覺化和員工生產力監控解決方案，可創建日常數位參與的可見性。透過提供植根於數據且可在幾秒鐘內消化的可行見解，Prodoscore 讓領導者能夠更好地了解情況並做好更好的準備，同時為員工提供靈活性並為雇主提供問責制。可行的見解有助於推動組織和個人的成功。使用機器學習、人工智慧和自然語言處理，我們可以測量您的核心業務應用程式（例如 CRM、辦公室套件和電話系統）中的數千個日常活動點，以提供生產力智慧。我們專有的評分系統可產生可在幾秒鐘內消化的關鍵指標，因此領導者可以根據數據做出明智的決策。我們複雜的機器學習演算法輸出一個分數，讓您輕鬆快速地消化機會。篩選多份報告並進行艱難對話以確定問題領域的日子已經一去不復返了。實施時間不到 15 分鐘，對最終用戶沒有影響。衡量員工生產力的原因有很多，但真正有效且易於實施和使用的工具卻很少。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一個多合一的人力資源平台，無縫管理您的整個員工體驗，並在員工生命週期的每個階段都簡化了人力資源流程。 作為人力資源生態系統，PeopleForce提供了六種功能和自定義的產品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，滿足企業需求的各種需求，並提供一個綜合平台，以簡化流程並提高運營效率。 借助Peopleforce，您可以靈活地選擇並支付所需的特定產品，從而確保成本效益並最大程度地提高投資價值。 員工可以在應用程序中做什麼： - 跟踪離開餘額信息的最新信息 - 請求和管理時間休息，指定缺席的原因，推動批准者 - 與可搜索的員工目錄快速訪問個人資料和聯繫方式 - 看看今天誰出去了以及他們缺席的原因 - 訪問最新的公司新聞和公告 - 待辦事項，查看和完整分配的任務的概述 - 訪問他們的文件 經理還 - 通過休假請求接收通知，並可以快速審查，批准或拒絕。 - 輕鬆管理您的任務，批准和待辦事項。 Peopleforce的使命是使企業能夠向前發展，同時專注於人，而不是流程，創造賦權和愉快的工作場所環境。 作為改變人力資源專業人員，經理和員工的工作經驗的遊戲規則，Peopleforce已成為600多家企業的首選選擇，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Bob HR
hibob.com
鮑勃（Bob）是人力資源平台，簡化了人們的管理並為每個員工（駕駛參與，文化和生產力）進行現代化的工作經驗。鮑勃（Bob）可以為您的操作方式配置 - 建造，遠程或混合動力工作。它使人力資源和經理能夠提高績效和保留率，從而導致更健康，更有生產力的團隊。 使用Bob，您可以使用自動化工作流程來簡化核心人力資源流程，例如入職，績效管理和薪酬管理，以提高效率，涵蓋所有接觸點並節省寶貴的時間。 Bob提供了可實時的可量化數據，可以為影響底線的戰略決策提供信息。鮑勃（Bob）幫助充滿活力的公司為員工帶來了最好的成績。 Hibob在美國，英國，歐洲，以色列和澳大利亞的敬業團隊每天都在為1400多家現代，快速增長的中型企業服務。
Flowtrace
flowtrace.io
我們幫助您了解和優化公司的工作方式。您將獲得生產力更高的員工隊伍、敬業的員工，並且客戶將獲得他們應得的服務。我們提供您組織的資訊流和關係的全面視圖，以便您可以建立一個更有生產力的團隊。我們的核心能力是： 1. 跨團隊和跨職能協作 2. 協作時間和生產力趨勢 3. 資訊流和思想領袖分析
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
ChartHop
charthop.com
Charthop是一個充滿活力的人員操作平台，可通過洞察力，一致性和行動來連接和可視化所有人的數據，以增強組織的能力。 Charthop的使命是在組織內建立健康的透明度，以使員工和組織蓬勃發展。 Charthop充滿活力的人員操作平台，通過洞察力，一致性和行動將人們的數據連接並形象化為增強組織的能力。 Charthop的人民運營平台為人力資源提供了新的方法，是人們數據的統一來源，也是日常計劃，流程和計劃的主要行動點。從人和財務高管到經理和員工，夏街是為組織中的每個人設計的。 Charthop通過在HR Tech堆棧中的強大集成使用數十個平台，可以為1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服務。 Charthop由Ian White於2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
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