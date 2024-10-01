人力資源分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 克羅埃西亞

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人力資源分析軟體使人力資源專業人員能夠收集和分析數據，幫助他們確定關鍵的勞動力指標。這些工具整合了業務和員工數據，以評估人力資源部門對整體業務績效的影響。公司利用人力資源分析軟體來找出效率低下、預測生產力並增強勞動力組織。透過提供管理人力資本所需的見解，這些工具有助於提高公司的投資報酬率。 人力資源分析軟體的預測功能為管理層提供了有關政策和結構變化如何影響員工士氣和績效的見解。此外，這些工具可以讓人力資源專業人員了解工作場所文化變革對生產力的潛在影響。一些人力資源分析工具還提供簡化招募流程並識別與公司文化契合的候選人的功能。雖然一些人力資源管理套件和核心人力資源解決方案包括分析功能，但它們並不只專注於人力資源分析。
提議新的應用程式
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian ...
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款適用於大中型組織的綜合人力資源軟體。我們可用的解決方案包括基本的管理工具，例如薪資、員工時間和出勤、休假、索賠、績效、招聘、人力資源分析等。
WorkStep
workstep.com
對於雇主：WorkStep 的軟體可以幫助公司僱用和留住整個供應鏈的第一線員工。對於求職者：針對製造、交付、裝載、維修和完成工作的人員的工作網絡。受聘。學習新技能。開創事業。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
Winningtemp
winningtemp.com
我們的團隊成功平台透過傾聽每位員工的意見並為領導者提供相關的見解和行動來幫助您創建成功的團隊和健康的組織，從而提供清晰、可衡量的結果。我們可以騰出時間，讓您的領導者可以專注於真正重要的事情。我們的解決方案以科學為基礎，以數據為動力，以人工智慧為驅動，幫助全球各地的組織更輕鬆地提高敬業度，並降低壓力水平和員工流動率。只需一眼，您即可了解整個組織的整體溫度。這使您可以輕鬆發現員工喜歡或希望發展的領域，讓您有機會在挑戰升級之前發現挑戰，並共同創造成功的結果。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功...
Flowtrace
flowtrace.io
我們幫助您了解和優化公司的工作方式。您將獲得生產力更高的員工隊伍、敬業的員工，並且客戶將獲得他們應得的服務。我們提供您組織的資訊流和關係的全面視圖，以便您可以建立一個更有生產力的團隊。我們的核心能力是： 1. 跨團隊和跨職能協作 2. 協作時間和生產力趨勢 3. 資訊流和思想領袖分析
Culture15
culture15.com
Culture15 是一個人力資源分析平台，它使用員工行為來診斷組織當前的文化。我們讓領導團隊「定義」他們的文化，無論他們想要敏捷、創新或強調多元化和包容性，我們的平台可以讓組織了解他們是否擁有這種能力，如果有，它有多強。使用者可以建立自訂功能並按功能、區域或他們想要設定的任何其他自訂細分來追蹤行為。我們使用基於我們專有的 15 軸行為框架的調查，讓您能夠更了解您的組織。我們也相信參與度在組織文化中發揮著重要作用，因此我們的平台也允許組織不斷衡量這一點，但讓文化走在最前沿，真正推動變革。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
Polinode
polinode.com
Polinode 可讓您匯入、收集和分析網路資料。透過 Polinode Networks，您可以將任何網路資料上傳到 Polinode 雲，您可以在其中與其互動、視覺化並分析它。
Sysarb
sysarb.se
近 20 年來，Sysarb 一直致力於在全球培育公平的工作場所。 Sysarb 被認為是該領域的領先者，它利用數據、技術和專業知識來促進薪酬公平，從而促進人才保留、提高就業參與度並降低法律風險。 Sysarb 在 50 多個國家擁有 500 多個客戶，在同工同酬領域產生了重大影響。這包括使公司能夠遵守最新的
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR 是一種基於雲端的人力資源和薪資解決方案，適用於擁有 100 多名員工的成長型企業。我們的綜合套件包括核心人力資源資料庫、自助服務、招聘、績效管理、時間和出勤、費用、薪資、報告和分析。 Natural HR 還提供可自訂的工作流程，幫助您自動化和簡化流程，例如入職和離職。與大多數讓您學習軟體的雲端供應商不同，我們相信您應該得到更多。對我們來說，這不僅僅是為您提供技術。我們熱衷於確保您充分利用我們的解決方案。我們友好且平易近人的客戶成功團隊致力於透過持續的培訓和技術支援來幫助您快速設定。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 軟體 - 100% 在澳洲設計、製造和支援。利用靈活直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice 擁有市場領先的核心人力資源使用者體驗；簡化入職、智慧文件和合規性、員工變更管理、薪資整合、休假、審查和調查。專為需要解決當前挑戰和新出現的挑戰的蓬勃發展的人力資源團隊而打造。
Knoetic
knoetic.com
透過發現 DEI、人員流失、招募、薪資等方面的見解，全面了解對員工來說重要的事情。
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore 是一種非侵入性且以員工為中心的資料視覺化和員工生產力監控解決方案，可創建日常數位參與的可見性。透過提供植根於數據且可在幾秒鐘內消化的可行見解，Prodoscore 讓領導者能夠更好地了解情況並做好更好的準備，同時為員工提供靈活性並為雇主提供問責制。可行的見解有助於推動組織和個人的成功。使用機器學習、人工智慧和自然語言處理，我們可以測量您的核心業務應用程式（例如 CRM、辦公室套件和電話系統）中的數千個日常活動點，以提供生產力智慧。我們專有的評分系統可產生可在幾秒鐘內消化的關鍵指標，因此領導者可以根據數據做出明智的決策。我們複雜的機器學習演算法輸出一個分數，讓您輕鬆快速地消...
Diversio
diversio.com
Diversio 平台透過衡量、追蹤和改善每位員工在 Inclusion Framework™ 的體驗，協助推動 DEI 工作。聯合利華、Guusto、德勤、Hudson's Bay Company 和達能等公司都信賴 Diversio 來推動其公司文化。 Diversio 讓 HR & DEI 團隊和投資者能夠透過創造更具包容性的公司文化來留住人才並提高績效。
HRCast
hrcast.io
HRCast 是一款人事規劃和分析軟體。該軟體將人力資源、薪資、會計和其他相關資料來源整合到一個組合資料庫中進行分析。 HRCast 讓使用者可以建立、比較和合併不同的預算和預測規劃方案，並產生報告。該軟體旨在透過人事數據分析和視覺化實現管理、人力資源和財務之間的合作。
Stratigens
stratigens.com
Stratigens 是一款屢獲殊榮的軟體應用程序，可提供策略決策智慧。我們的使命是幫助公司連結勞動力和工作場所，以便他們做出以數據為主導、快速且具成本效益的決策。 Stratigens 是唯一將全球勞動力和工作場所資料整合到一個地方的軟體包。 Stratigens 從數千個資料來源收集數百萬個有關技能、城市和國家的資料點，並使這些資訊易於理解，將外部資料轉化為情報和見解。 Stratigens 將數週的研究壓縮為幾秒鐘，而交付成本僅為諮詢成本的一小部分。 Stratigens 讓您能夠投資以人為本的策略，並利用數據有效管理人力資本。
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic 是針對策略性人力資源領導者的人員分析平台。我們幫助您連結分散的人力資源和財務數據，進行調查，並獲得有關您的人員和組織的關鍵問題的答案。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一個即時人力資源洞察基準測試平台。 LiveRem 成立於 2024 年，直接連接到薪資和人力資源系統，提供始終在線的人力資源見解，並將其與市場其他產品進行比較。 LiveRem 協助客戶做出數據驅動的決策、節省時間並提高成本效率。最終，LiveRem 幫助組織吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西蘭和澳洲推出，很快就會在新加坡和杜拜推出。
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit 將易於使用的行動優先技術和組織心理學相結合，提供人人都喜歡的回饋體驗，從而消除了員工敬業度、領導力發展和績效管理方面的痛苦。組織受益於 Rhabit 漂亮的、完全可自訂的 HR Analytics 儀表板以及白手套帳戶管理和支援。無論您是在尋找高採用率的敬業度調查還是強有力的領導力評估，Rhabit 都將提供新的見解，幫助您的公司建立高績效、不可抗拒的文化。
eqtble
eqtble.com
轉換人員數據。啟用業務決策。 eqtble 使人員分析師能夠成為問題解決者，而不是無休止的數字運算者。將傳統人力資源來源、財務、銷售等的數據整合在一起，進行一站式分析。
Visier
visier.com
Visier 的目的是揭示員工隊伍的人類真相並為更美好的未來做出貢獻。 Visier 成立的目的是專注於對商務人士來說重要的事情：回答正確的問題，即使是人們可能不知道要問的問題。塑造業務策略的問題為採取行動提供動力，並推動更好的業務成果。 Visier 透過使用所有可用的人員資料（無論來源為何）提供快速、清晰的人員洞察。憑藉內建的最佳實踐專業知識，決策者可以自信地採取行動。由於我們優秀的客戶，Visier 成為勞動力分析領域的市場領導者，在全球 75 個國家/地區擁有超過 25,000 家客戶。欲了解更多信息，請訪問 visier.com
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。