人力資源分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地馬拉

Culture15

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Culture15 是一個人力資源分析平台，它使用員工行為來診斷組織當前的文化。我們讓領導團隊「定義」他們的文化，無論他們想要敏捷、創新或強調多元化和包容性，我們的平台可以讓組織了解他們是否擁有這種能力，如果有，它有多強。使用者可以建立自訂功能並按功能、區域或他們想要設定的任何其他自訂細分來追蹤行為。我們使用基於我們專有的 15 軸行為框架的調查，讓您能夠更了解您的組織。我們也相信參與度在組織文化中發揮著重要作用，因此我們的平台也允許組織不斷衡量這一點，但讓文化走在最前沿，真正推動變革。