居家照護機構管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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家庭護理機構管理軟體簡化了家庭護理提供者的行政和財務任務、患者護理管理和治療協調。這些機構在患者家中提供熟練和非熟練以及短期和長期護理。 註冊護士、治療師、助手、社工和個案經理可以使用該軟體來增強業務運作、集中工作流程、優化調度並簡化計費流程。一些軟體選項可能包括行動應用程序，供護理人員在行動時存取日程安排和患者記錄，雖然潛在客戶和銷售的 CRM 功能可能可用，但它們並不是必需的。