居家照護機構管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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家庭護理機構管理軟體簡化了家庭護理提供者的行政和財務任務、患者護理管理和治療協調。這些機構在患者家中提供熟練和非熟練以及短期和長期護理。 註冊護士、治療師、助手、社工和個案經理可以使用該軟體來增強業務運作、集中工作流程、優化調度並簡化計費流程。一些軟體選項可能包括行動應用程序，供護理人員在行動時存取日程安排和患者記錄，雖然潛在客戶和銷售的 CRM 功能可能可用，但它們並不是必需的。
提議新的應用程式
ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare是一個護理管理平台，簡化文書工作，提升效率，支持殘疾人護理提供者，實現個性化服務和滿足法規要求。
GEOH
geoh.app
GEOH應用程式幫助居家護理機構輕鬆管理盈利業務，提供軟體和帳單服務，助其遵循法規並實現財務成功。
Billiyo
billiyo.com
Billiyo是一款為後急性護理提供管理與運營支持的全方位居家健康護理軟體，集成醫療計費、業務操作及臨床文檔等功能。
FirstVisit
firstvisitsoftware.com
First Visit 是一個符合 HIPAA 的居家護理管理平台，幫助居家護理機構管理業務，包括時間打卡、排程、文檔儲存等功能。
Aaniie
aaniie.com
CareTime
caretime.us
CareTime是一款雲端家庭健康管理應用，專為臨終和居家護理機構設計，簡化病人回報、護理調度和行政管理。
FieldWorker
fieldworker.ai
FieldWorker 是一款全面的社會工作案例管理軟體，幫助機構與客戶整合服務、追蹤成果，並符合當地醫療及政府規範。