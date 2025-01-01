幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
幫助台軟體是一種旨在組織、管理和回應來自內部和外部來源的服務相關請求的工具。客戶查詢可以透過各種管道提交，例如電子郵件、電話或社群媒體。客戶服務團隊利用這些工具來簡化支援流程並深入了解所有通訊平台上的客戶參與度。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk是一款客戶服務軟件，幫助企業管理電話、電子郵件、聊天和社交媒體等多渠道的客戶溝通，提升滿意度和效率。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk是一個客戶支持平台，能夠統一和管理來自多個渠道的查詢，並提供自動化及AI功能以提高支持效率。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一款專為電子商務企業設計的客戶服務平台，整合多通道支持和自動化，提高客戶互動效率與滿意度。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot是一個開源客戶支持解決方案，幫助企業從單一平台管理網站、社交媒體和其他渠道的客戶交流。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout 是一款客戶支援軟體，通過電子郵件和即時聊天，幫助小型企業高效管理客戶關係，並提供個性化支援。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Atera
atera.com
Atera是一個IT管理平台，集中管理遠程監控、服務台、任務自動化等功能，提升IT運營效率與客戶服務。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Zammad
zammad.com
Zammad是一款綜合票務系統，用於簡化客戶服務和支持操作，提供多通道支持和高級分析工具，幫助企業有效管理客戶互動。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Crisp
crisp.chat
Crisp是一個多合一的客戶支持平台，幫助企業即時管理客戶查詢並提供多渠道支持。
LiveChat
livechat.com
LiveChat是一個客戶服務平台，支持實時聊天、報告分析和200多個集成，用於改善企業和客戶的互動。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk是一款基於雲的聯絡中心軟體，旨在高效管理銷售和客戶服務，適用於各類企業。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一個綜合客戶體驗平台，幫助企業管理社交媒體和客戶互動，提供分析和自動化工具以提升業務效能。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是一款雲端客戶關係管理（CRM）軟體，幫助中小企業管理銷售、營銷和客服活動，並提供360度的客戶視圖。
Insightly
insightly.com
Insightly是現代且實惠的CRM，幫助企業集中管理客戶、銷售和業務數據，增強生產力，促進銷售和客戶關係。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport是一款全面的服務台軟件，幫助企業管理客戶服務，增強客戶滿意度與成功率，實現收入增長。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Octadesk
octadesk.com
Octadesk是一個綜合工具，用於管理客戶互動與業務運營，支持自動化和數據分析，以提高效率和客戶滿意度。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一個集客戶支持、行銷和銷售於一身的通信平台，提供實時聊天、電子郵件、聊天機器人等功能，幫助企業增長.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk是一個線上票務系統，幫助企業集中管理客戶查詢，提供自動化、協作和分析工具以簡化客戶支持流程。
Groove
groovehq.com
Groove是一個客戶支持平台，簡化團隊的溝通和工單管理，提供集成的通訊視圖及AI工具，提升效率和服務質量。
Gladly
gladly.com
Gladly 是一款以客戶為中心的客戶服務軟體，透過整合各種溝通渠道，提供個性化及高效的服務體驗。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個客戶服務平台，簡化多渠道通信，支援團隊高效協作和自動化客戶互動管理。
eDesk
edesk.com
eDesk是一個電子商務客戶支持平台，集中管理來自多個市場的查詢，提供自動化工具以提高客戶服務效率。
Pylon
usepylon.com
Pylon 是一個客戶運營平台，幫助企業在 Slack、Teams、電子郵件等渠道管理客戶問題，並提供統一的分析和工作流功能。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks是一款雲端票務系統，幫助IT團隊管理客戶請求，提供自助支持和協作功能，提高服務效率。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一個幫助台和客戶消息平台，支持即時聊天、電子郵件和社交媒體溝通，並提供銷售和行銷自動化功能。
Creatio
creatio.com
Creatio是一個無代碼平台，提供自動化工作流程和CRM功能，幫助用戶數位化業務流程和提升客戶體驗。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 是一個完整的 CRM 平台，提供行銷自動化、銷售自動化和服務管理等功能，支持 SaaS 和 PaaS 解決方案。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一個B2B銷售平台，專注於WhatsApp，提供共享收件箱、聊天機器人、自動化和多種CRM集成功能。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer是一個客戶服務CRM平台，通過自動化和集中數據管理，幫助企業提高客戶支持效率，提供優化的多渠道互動體驗。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent是一款全功能的客戶支持軟體，整合實時聊天、電子郵件和社交媒體，幫助企業有效管理客戶互動。
Capacity
capacity.com
Capacity 是一個支援自動化平台，利用AI來減少支援請求，幫助企業提升效率並簡化客戶服務流程。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks是一個集成的客戶互動平台，提供共享收件箱、團隊協作和電子郵件管理功能，幫助團隊簡化電子郵件工作流程。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一個簡單可靠的團隊收件箱，集中整理所有工作溝通，幫助團隊協作、分配任務及管理共享郵箱。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一個雲端平台，提供多種商業應用程式，幫助企業管理銷售、營銷、財務及客服等各類業務任務。
Khoros
khoros.com
Khoros是一個社交媒體管理平台，幫助企業簡化社交營銷操作，有效管理品牌形象及分析社交表現。
Watermelon
watermelon.ai
西瓜是一個無需編碼的對話式AI平台，通過聊天機器人自動化客戶服務並整合多個渠道，支持多種行業的溝通需求。
Acquire
acquire.io
Acquire 是一款數位工具，幫助企業團隊提供優質客戶體驗，具備安全共同瀏覽、AI 聊天機器人、實時聊天和視頻通話等功能。
Plumsail
plumsail.com
Plumsail是一款多功能工具，專注於自動化文檔生成、處理請求及強化Microsoft 365和SharePoint平台。
Dixa
dixa.com
Dixa是一個客戶服務平台，支持多渠道溝通和智能路由，用於優化客戶支持和增強客戶互動。
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk是一款多渠道的客服軟體，包括知識庫、共享郵件收件箱、工單系統、HelpWidget和聊天，幫助管理客戶請求和溝通。
Hiver
hiverhq.com
Hiver是一個電子郵件管理工具，幫助團隊在Gmail和Outlook中簡化工作流程、提高客戶支持效率及自動化任務。
DevRev
devrev.ai
DevRev是一個針對SaaS和科技公司的平台，通過整合AI功能以提升客戶支持、產品開發和銷售之間的協作。