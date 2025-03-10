幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Desku

desku.io

Desku 處於人工智慧驅動的客戶支援領域的前沿，專注於為電子商務和 SaaS 行業設計的解決方案。該公司的目標是透過專注於提高效率、增強用戶體驗和企業級可靠性來轉變客戶服務行業。 Desku 提供的產品 * 人工智慧驅動的自動化：Desku 的人工智慧驅動的聊天機器人和自動化實用程式可大幅減少支援工作量。 * 共享收件匣：Desku 提供閃電般快速、用戶友好、人工智慧增強型收件箱，針對現代支援團隊進行了最佳化。 * 知識庫：Desku 提供易於建立的知識庫，為客戶提供自助服務選項。 * 即時聊天：Desku 的即時聊天功能可與客戶進行即時、無縫的溝通。 為什麼企業信任 Desku * 該平台受到 1000 多個支援代理商和 350 家企業的信任。 * Desku 有助於減少高達 50% 的支援查詢。 * 公司幫助降低了 40% 的支援成本。 整合功能 - Desku 允許無縫整合現有工具，以提高團隊生產力。該平台支援 30 多個整合應用程序，並提供由即時客戶資料支援的自訂操作。