幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
幫助台軟體是一種旨在組織、管理和回應來自內部和外部來源的服務相關請求的工具。客戶查詢可以透過各種管道提交，例如電子郵件、電話或社群媒體。客戶服務團隊利用這些工具來簡化支援流程並深入了解所有通訊平台上的客戶參與度。
提議新的應用程式
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Acquire
acquire.io
Acquire 為企業團隊提供了創造最佳客戶體驗所需的數位工具。憑藉安全協同瀏覽、人工智慧聊天機器人、即時聊天和視訊通話等功能，Acquire 使團隊能夠在所有管道中主動即時解決複雜的銷售、服務和支援問題。透過 Acquire，企業可以持續吸引客戶，同時最大限度地減少解決時間和冗餘。 Acquire 靈活且可擴展的軟體套件可滿足任何企業在任何裝置上的客戶服務、銷售和支援需求。 Acquire 總部位於舊金山。該公司的客戶遍及全球，包括多個財富 500 強品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等團體的支持。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一個雲端平台，提供多種商業應用程式，幫助企業管理銷售、營銷、財務及客服等各類業務任務。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
Atera
atera.com
Atera是一個IT管理平台，集中管理遠程監控、服務台、任務自動化等功能，提升IT運營效率與客戶服務。
Capacity
capacity.com
Capacity 是一個支援自動化平台，利用AI來減少支援請求，幫助企業提升效率並簡化客戶服務流程。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot是一個開源客戶支持解決方案，幫助企業從單一平台管理網站、社交媒體和其他渠道的客戶交流。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub是一個企業級CRM，整合銷售、營銷、支持和計費，幫助中小企業管理客戶相關活動。
Creatio
creatio.com
Creatio是一個無代碼平台，提供自動化工作流程和CRM功能，幫助用戶數位化業務流程和提升客戶體驗。
Crisp
crisp.chat
Crisp是一個多合一的客戶支持平台，幫助企業即時管理客戶查詢並提供多渠道支持。
Dixa
dixa.com
Dixa是一個客戶服務平台，支持多渠道溝通和智能路由，用於優化客戶支持和增強客戶互動。
DoneDone
donedone.com
DoneDone是一款任務管理和協作工具，目的是簡化工作流程，提升團隊生產力，支持任務分配、追蹤和團隊成員協作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk是一個客戶支持平台，能夠統一和管理來自多個渠道的查詢，並提供自動化及AI功能以提高支持效率。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是一個協作平台，整合於Gmail，提供共享收件箱、看板和工作流程自動化，支持團隊在熟悉工具中協作。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一款專為電子商務企業設計的客戶服務平台，整合多通道支持和自動化，提高客戶互動效率與滿意度。
Groove
groovehq.com
Groove是一個客戶支持平台，簡化團隊的溝通和工單管理，提供集成的通訊視圖及AI工具，提升效率和服務質量。
HappyFox
happyfox.com
HappyFox是一款支持多渠道客戶查詢的服務台軟件，整合多種業務應用，並提供自助服務功能，便於提高客戶支持效率。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout 是一款客戶支援軟體，通過電子郵件和即時聊天，幫助小型企業高效管理客戶關係，並提供個性化支援。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一個集客戶支持、行銷和銷售於一身的通信平台，提供實時聊天、電子郵件、聊天機器人等功能，幫助企業增長.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk是一個線上票務系統，幫助企業集中管理客戶查詢，提供自動化、協作和分析工具以簡化客戶支持流程。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks是一個集成的客戶互動平台，提供共享收件箱、團隊協作和電子郵件管理功能，幫助團隊簡化電子郵件工作流程。
HelpSpace
helpspace.com
HelpSpace是一款集成工具，幫助企業管理客戶查詢和支持請求，提供多渠道通信、知識庫管理及自助服務功能。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Insightly
insightly.com
Insightly是現代且實惠的CRM，幫助企業集中管理客戶、銷售和業務數據，增強生產力，促進銷售和客戶關係。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Khoros
khoros.com
Khoros是一個社交媒體管理平台，幫助企業簡化社交營銷操作，有效管理品牌形象及分析社交表現。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer是一個客戶服務CRM平台，通過自動化和集中數據管理，幫助企業提高客戶支持效率，提供優化的多渠道互動體驗。
LiveChat
livechat.com
LiveChat是一個客戶服務平台，支持實時聊天、報告分析和200多個集成，用於改善企業和客戶的互動。
Plumsail
plumsail.com
Plumsail是一款多功能工具，專注於自動化文檔生成、處理請求及強化Microsoft 365和SharePoint平台。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一個幫助台和客戶消息平台，支持即時聊天、電子郵件和社交媒體溝通，並提供銷售和行銷自動化功能。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks是一款雲端票務系統，幫助IT團隊管理客戶請求，提供自助支持和協作功能，提高服務效率。
Stonly
stonly.com
Stonly是一個現代知識平台，幫助企業以互動指南和AI答案提高客戶服務效率，並簡化問題解決流程。
SupportBench
supportbench.net
Supportbench 是一款頂級的優質客戶支援軟體，適合尋求先進、經濟實惠、可擴展解決方案的企業。它擁有動態 SLA、KCS 知識庫、人工智慧驅動的 ChatGPT 知識庫機器人和可自訂儀表板等功能。透過 Salesforce 同步、高級客戶入口網站、聊天機器人功能和易於使用的 API，Supportbench 可以增強客戶體驗、優化支援運營，並為團隊提供可行的見解。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport是一款全面的服務台軟件，幫助企業管理客戶服務，增強客戶滿意度與成功率，實現收入增長。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個客戶服務平台，簡化多渠道通信，支援團隊高效協作和自動化客戶互動管理。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是一款雲端客戶關係管理（CRM）軟體，幫助中小企業管理銷售、營銷和客服活動，並提供360度的客戶視圖。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk是一款客戶服務軟件，幫助企業管理電話、電子郵件、聊天和社交媒體等多渠道的客戶溝通，提升滿意度和效率。
eDesk
edesk.com
eDesk是一個電子商務客戶支持平台，集中管理來自多個市場的查詢，提供自動化工具以提高客戶服務效率。
DevRev
devrev.ai
DevRev是一個針對SaaS和科技公司的平台，通過整合AI功能以提升客戶支持、產品開發和銷售之間的協作。
Ticksy
ticksy.com
讓客戶滿意的服務台。 對於支援人員來說，Ticksy 是一股清新的空氣，而且使用起來很輕鬆。 但更重要的是，這對您的客戶來說絕對是一種快樂。
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款現代幫助台軟體，可簡化客戶服務。它功能強大、可自訂且經濟實惠，使公司能夠簡化支援操作並提高客戶滿意度。由 Syncfusion 為您提供，Syncfusion 是一家軟體元件和框架提供商，憑藉其產品的實力和支援這些產品的支援服務的品質而享有盛譽。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一個綜合客戶體驗平台，幫助企業管理社交媒體和客戶互動，提供分析和自動化工具以提升業務效能。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Zammad
zammad.com
Zammad是一款綜合票務系統，用於簡化客戶服務和支持操作，提供多通道支持和高級分析工具，幫助企業有效管理客戶互動。
Desku
desku.io
Desku 處於人工智慧驅動的客戶支援領域的前沿，專注於為電子商務和 SaaS 行業設計的解決方案。該公司的目標是透過專注於提高效率、增強用戶體驗和企業級可靠性來轉變客戶服務行業。 Desku 提供的產品 * 人工智慧驅動的自動化：Desku 的人工智慧驅動的聊天機器人和自動化實用程式可大幅減少支援工作量。 * 共享收件匣：Desku 提供閃電般快速、用戶友好、人工智慧增強型收件箱，針對現代支援團隊進行了最佳化。 * 知識庫：Desku 提供易於建立的知識庫，為客戶提供自助服務選項。 * 即時聊天：Desku 的即時聊天功能可與客戶進行即時、無縫的溝通。 為什麼企業信任 Desku * 該平台受到 1000 多個支援代理商和 350 家企業的信任。 * Desku 有助於減少高達 50% 的支援查詢。 * 公司幫助降低了 40% 的支援成本。 整合功能 - Desku 允許無縫整合現有工具，以提高團隊生產力。該平台支援 30 多個整合應用程序，並提供由即時客戶資料支援的自訂操作。
Octadesk
octadesk.com
Octadesk是一個綜合工具，用於管理客戶互動與業務運營，支持自動化和數據分析，以提高效率和客戶滿意度。
Pylon
usepylon.com
Pylon 是一個客戶運營平台，幫助企業在 Slack、Teams、電子郵件等渠道管理客戶問題，並提供統一的分析和工作流功能。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。