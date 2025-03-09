幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
幫助台軟體是一種旨在組織、管理和回應來自內部和外部來源的服務相關請求的工具。客戶查詢可以透過各種管道提交，例如電子郵件、電話或社群媒體。客戶服務團隊利用這些工具來簡化支援流程並深入了解所有通訊平台上的客戶參與度。
提議新的應用程式
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk 是一個適用於小型企業和企業客戶的線上票務系統。它提供易於使用的功能和直覺的使用者介面，旨在簡化您團隊的工作。 HelpDesk 讓您在一處管理來自客戶的所有訊息。您可以使用標籤、票證分配和私人訊息來更精確地解決客戶的問題。這是一個簡單但功能強大的解決方案，可以提高團隊的生產力並節省代理商的時間。 HelpDesk 為您提供一份包含所有功能的透明定價方案。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk是一款客戶服務軟件，幫助企業管理電話、電子郵件、聊天和社交媒體等多渠道的客戶溝通，提升滿意度和效率。
Yuma
yuma.ai
Yuma AI Ticket Assistant 是一款功能強大的人工智慧工具，旨在簡化客戶支援流程。它與 Gorgias 等幫助台軟體集成，並自動起草對客戶詢問的答案。 Yuma 配備了自訂寫作風格、生成對話線索摘要以及自動翻譯成 15 種語言的功能。它還從 Shopify 產品和頁面檢索最新訊息，使代理商能夠提供符合業務需求的準確且個人化的回應。 Yuma 由知識庫提供支持，並提供一鍵式“回復和關閉票證”，以節省時間並提高支援團隊的工作效率。可以開始使用 7 天免費試用版，並且可以使用郵件清單來了解新產品版本和功能的最新資訊。
Usedesk
usedesk.com
Usedesk 是一個客戶支援平台，用於自動化、分析和提升客戶服務，有助於提高客戶的忠誠度。 1. 在一個視窗中處理有關您公司的所有請求、評論和提及。無需在通訊工具、聊天、社交網路、電子郵件、應用程式、評論網站和論壇之間跳轉。一切都存放在一個地方。 2. 高速支援自動化日常工作：範本、觸發器和自動回覆。儲存聊天記錄並自動回答常見問題，以將更多時間花在非標準情況和問題上。 3.分析：部門、代理、期間的工作。選擇條件並在方便的表格中分析結果。每位員工的回應速度、處理的請求數量以及客戶的滿意度現在都一目了然，只需在「報告」部分中單擊即可。我們知道客戶服務可能具有多大的挑戰性，並盡最大努力成為一個成熟且友好的客戶服務，而不是一個沒有靈魂的系統： - 在線下和在線分享我們的知識：在網絡研討會、聚會和會議上。 - 培養最優秀的客戶服務經理。 - 並隨時為您提供協助:)
LiveChat
livechat.com
LiveChat是一個客戶服務平台，支持實時聊天、報告分析和200多個集成，用於改善企業和客戶的互動。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Atera
atera.com
Atera是一個IT管理平台，集中管理遠程監控、服務台、任務自動化等功能，提升IT運營效率與客戶服務。
Acquire
acquire.io
Acquire 為企業團隊提供了創造最佳客戶體驗所需的數位工具。憑藉安全協同瀏覽、人工智慧聊天機器人、即時聊天和視訊通話等功能，Acquire 使團隊能夠在所有管道中主動即時解決複雜的銷售、服務和支援問題。透過 Acquire，企業可以持續吸引客戶，同時最大限度地減少解決時間和冗餘。 Acquire 靈活且可擴展的軟體套件可滿足任何企業在任何裝置上的客戶服務、銷售和支援需求。 Acquire 總部位於舊金山。該公司的客戶遍及全球，包括多個財富 500 強品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等團體的支持。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。它允許您使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價；每位用戶每月僅需 10 美元即可存取整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程式還是管理整個業務，它都將為組織帶來難以置信的價值。 其應用涵蓋了整個客戶生命週期： * 行銷：建立有針對性的聯絡人清單、建立和發送電子郵件活動以及追蹤分析。 * 銷售：完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。 * 幫助台：功能強大的票務系統，具有電子郵件整合、入口網站和時間追蹤功能。 * 專案管理：透過甘特圖管理專案進度，追蹤時間和里程碑，並為所花費的精力開立發票。 * 現場服務：工單分配和調度、移動照片、時間和材料收集以及計費。 * 報價和計費：建立專業報價並透過整合的計費和定期發票功能透過電子郵件發送給您的客戶。 * 訂單管理：將報價轉化為訂單，追蹤庫存和出貨，並向客戶收取產品費用。 * 採購和供應鏈：管理供應商、追蹤採購訂單和發票以及管理庫存。 Apptivo 被來自全球 193 個國家的數十萬家企業使用，可容納高達數十億美元的企業的獨立顧問。 Apptivo 的靈活性是其三大優勢之一：可負擔性、靈活性和功能。它以單一價格提供整套業務應用程序，在一系列廣泛的應用程式中提供了豐富而強大的功能，這些應用程式提供了無與倫比的功能，具有一流的配置功能，使系統能夠靈活地適應任何類型的業務。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
Capacity
capacity.com
每個公司都有需要支援的客戶和員工。隨著需求的增加，需要關注的票證、電子郵件和電話也隨之增加，從而形成重複、昂貴且痛苦的支援流程，讓客戶等待，團隊不堪重負。 Capacity 是一個支援自動化平台，它使用實用的生成式人工智慧來轉移票證、電子郵件和電話，以便您的團隊可以盡最大努力工作。我們為全球 2,000 多家公司提供自助服務、座席協助以及行銷活動和工作流程解決方案。 如今，Capacity 在單一平台上實現了聊天、簡訊、語音、網路、電子郵件、幫助台等方面的自動化支持，由Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和Textel 的技術和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 於 2017 年創立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我們自豪地將總部設在聖路易斯。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot是一個開源客戶支持解決方案，幫助企業從單一平台管理網站、社交媒體和其他渠道的客戶交流。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 是一種企業級 CRM，具有銷售、行銷、支援和計費功能，可從一個統一平台管理所有客戶相關活動。它是一個專為中小企業打造的高馬力業務成長平台。您可以使用 ConvergeHub 在客戶生命週期的每個階段完成所有與客戶相關的活動。使用它來吸引潛在客戶、發送行銷活動、培養潛在客戶、完成銷售、回答支援請求、產生合約、儲存文件、管理產品或服務、發送報價、建立發票等。 ConvergeHub 強大的客製化和自動化功能可讓您配置和自動化您自己的業務流程，並大幅提高生產力。 ConvergeHub 的 360 度潛在客戶和客戶視圖為您提供深入可行的見解，讓您可以透過活動歷史記錄追蹤所有接觸點，並讓您透過任何管道（電子郵件、電話、簡訊、傳真或社會的。評論、註釋、標籤、任務、約會、日曆、提醒、通知匯集在一起，讓您保持聯繫並了解最新資訊。您可以對清單進行細分、建立範本並透過電子郵件和文字進行行銷活動。透過追蹤客戶服務案例並快速回應，與客戶保持密切聯繫。透過直接從 CRM 建立產品和服務報價並發送發票來快速獲得付款，並在收到付款時追蹤付款。報告產生器和可自訂的儀表板可讓您建立自己的報告並直觀地追蹤業務各個領域的進度。 ConvergeHub 透過許多本機整合（例如 QuickBooks、DocuSign、PandaDoc、Ringcentral、Twilio、Office365、Box、Dropbox、Wordpress 等）以及 Zapier、Piesync、API 和 Webhooks 與其他軟體整合。
Creatio
creatio.com
Creatio 是一家無程式碼平台的全球供應商，旨在以最大的自由度實現工作流程和 CRM 的自動化。每天，成千上萬的客戶在 100 個國家的平台上啟動數百萬個工作流程。對客戶和合作夥伴的真誠關懷是 Creatio DNA 的重要組成部分。 Creatio 產品包括無程式碼平台 (Studio Creatio)、CRM 應用程式（行銷、銷售和服務）、20 個垂直產業的產業工作流程和市場附加元件。他們幫助客戶實現工作流程數位化，增強客戶和員工體驗，並提高商業和營運團隊的效率。 Creatio 在多份 Gartner 和 Forrester 報告中被公認為領導者和傑出表現者。 Creatio 產品在點對點入口網站上獲得了終端用戶的好評。 他們的客戶享有擁有自動化的自由。自由是透過無限的客製化、無需一行程式碼即可建立應用程式的能力以及大量即用型模板和連接器來提供的。他們的平台使知識工作者能夠使用無程式碼建立應用程序，同時提高組織能力。 他們相信真正的護理。他們與客戶和合作夥伴建立真誠的關係，先伸出援手，然後思考業務，透明、公開地溝通，傾聽、調整和創造價值。 Creatio 是一家美國公司，總部位於麻薩諸塞州波士頓。他們在 25 個國家的 6 個辦事處和當地辦事處擁有 700 多名員工。 Creatio 與世界上一些最成功的組織建立了長期合作關係，包括 AMD、拜耳、卡夫亨氏、偉世通、法國興業銀行、法國巴黎銀行等。 Creatio 與 700 家 GSI 和本地整合商合作。 他們的文化是對客戶和合作夥伴的真誠關懷、熱情、加倍努力和保持積極態度。
Crisp
crisp.chat
Crisp是一個多合一的客戶支持平台，幫助企業即時管理客戶查詢並提供多渠道支持。
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能夠提供應有的客戶服務。 Dixa 幫助客戶服務領導者為客戶和團隊創造輕鬆的體驗，從而提高忠誠度。 Dixa 為團隊提供了所有對話的統一視圖，為客戶提供了透過其首選管道進行聯繫的便利，並為領導者提供了持續改進服務體驗的見解。 Dixa 的對話式客戶服務平台將強大的人工智慧與人性化相結合，提供高度個人化的服務體驗，並隨著您的業務成長而擴展。團隊及其客戶受益於更高的滿意度，而自動化有助於提高服務效率和有效性，最終帶來真正的商業價值。 Dixa 專屬的客戶成功團隊可確保您快速啟動和運行，並與您合作，實現 Dixa 所說的「客戶友誼」。 Dixa 每年支援超過 3000 萬次對話，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等領先品牌的信賴。請造訪 dixa.com 以了解更多資訊。 憑藉客戶識別功能，Dixa 可以在客戶聯繫時立即了解他們。 Dixa 透過在時間軸中顯示每位客戶與您的企業的對話歷史記錄以及即時的訂單歷史記錄來實現這一點。這確保團隊擁有更快地解決客戶詢問所需的訊息，同時提供更個人化的支援。 靈活的定價和全球可擴展性使您只需為所需的內容付費，並且無需額外的成本或精力即可擴大或縮小規模。 所有對話類型（電話、電子郵件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入隊列中並自動路由到適當的代理，同時對話資料被轉換為即時分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回撥、點擊通話、通話錄音、自動化、快速回應、可自訂的聊天小工具、即時和歷史報告以及進階路由。 Dixa 的使用者友善介面和簡單的設定旨在增強代理體驗，讓團隊專注於客戶而不是軟體。 Dixa 專為世界各地的入站呼叫中心、多通路聯絡中心和小型企業而設計，為座席提供提供卓越客戶服務的工具，從而增強品牌與客戶之間的聯繫。
DoneDone
donedone.com
如果您正在尋找任務追蹤器和共享收件匣中最基本的功能，DoneDone 就是您的最佳選擇。我們努力使我們的產品簡單易用，以便您可以專注於完成工作。借助 DoneDone，客戶支援和產品團隊可以比以往更有效率地合作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk是一個客戶支持平台，能夠統一和管理來自多個渠道的查詢，並提供自動化及AI功能以提高支持效率。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是第一個將本地集成在Google Workspace（以前為G Suite）內的協作平台，並將其與Slack或Trello（例如Slack或Trello）使用的其他應用程序聯繫起來。 Gmelius允許團隊在他們已經知道和喜歡的工具中工作時進行協作。無需將數據遷移到其他第三方解決方案，也無需學習如何使用其他應用程序。 Gmelius使出色的團隊合作從用戶的Gmail收件箱中實現。 Gmelius從Gmail內部的強大共享收件箱，共享的Gmail標籤，Visual看板板和Smart Workflow Automations開始，提供了一個獨特的協作平台，與其他用戶的每日應用程序集成在一起。用戶可以將自己喜歡的工具與唯一的2向集成（包括Slack和Trello），公共API或通過Zapier連接。 *簡化電子郵件管理 *提高透明度和問責制 *自動化和優化工作量的分佈 *簡化工作流程並自動化任何咕unt聲 Gmelius提供了市場上領先的共享收件箱解決方案，這就是為什麼： 1。Gmelius與現有工具無縫集成。 Gmelius居住在用戶的Gmail收件箱中，讓它們在他們滿意的生態系統中工作。這節省了移民，管理和培訓的時間和金錢。 2。gmelius鱗片有需求。 它的獨特架構每天都支持大型和大型組織。其最大的客戶數量有8,000多個活動的共享收件箱和成千上萬的用戶。 3。Gmelius通過設計模型強制執行嚴格的隱私。 它的總部位於瑞士，歐洲，隱私一直被主動整合到該平台中。與其他服務不同，Gmelius從不存儲用戶電子郵件的內容。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一款專為電子商務企業設計的客戶服務平台，整合多通道支持和自動化，提高客戶互動效率與滿意度。
Groove
groovehq.com
Groove是一個客戶支持平台，簡化團隊的溝通和工單管理，提供集成的通訊視圖及AI工具，提升效率和服務質量。
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款實用的幫助台軟體，可為電子郵件、網路、電話和社群媒體的客戶要求提供多管道支援。 HappyFox 與會計、客戶回饋、CRM、商務等業務應用程式整合。該應用程式的 iOS、Android 和 Windows 版本可透過智慧型手機和平板電腦提供支援。社群論壇和知識庫幫助客戶提供即時支援並相互聯繫。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout 是一款客戶支援軟體，通過電子郵件和即時聊天，幫助小型企業高效管理客戶關係，並提供個性化支援。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓您的所有共用信箱都可以在一個中心位置使用，以便您的組織獲得對所有團隊電子郵件的透明度和洞察力。對於每一位團隊成員。在辦公室、家裡或遠端團隊。此外，Helpmonks 與每個電子郵件提供者合作，因此您可以繼續使用您已經了解和使用的工具。
HelpSpace
helpspace.com
多年來，我們一直作為自由工作者，為客戶解決日常問題提供支援。我們接受了挑戰，尋找一種經濟實惠且實用的解決方案作為自僱者和小型組織的支援軟體。一方面，它讓我們感到沮喪，但同時，它激勵我們創建解決方案。 HelpSpace 就是這樣誕生的。 我們的軟體非常適合為客戶的日常支援請求尋求快速、專業的解決方案的新創公司和小型企業。我們也非常重視文件。用戶可以快速找到他們的知識庫，客戶可以了解更多資訊或瀏覽說明和部落格。我們強調以下 4 點： - 只需幾分鐘即可設定快速簡便的幫助台軟體 - 投資少，效益高 - 使用簡單直觀 - 您的客戶會喜歡您的新效率
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Insightly
insightly.com
Insightly是現代且實惠的CRM，幫助企業集中管理客戶、銷售和業務數據，增強生產力，促進銷售和客戶關係。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容審批和團隊的集中可見性和控制意味著大規模保護品牌資產。 * 衡量重要事項：透過可設定的儀表板和資料匯出，將您的社交績效轉化為對您的業務重要的指標。 * 危機管理：透過了解危機何時出現以及如何以及何時使用即時數據和自訂通知進行參與，掌握任何危機。 * 競爭情報：制定競爭基準並追蹤競爭對手的活動，以確保有意義的品牌差異化。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同類首個客戶服務 CRM 平台，旨在透過優化整個客戶服務旅程中的體驗來管理高支援量。 Kustomer 透過自助服務實現 40% 的互動自動化，透過智慧路由解決首次聯繫問題，並推動客戶和客服人員之間的全通路體驗，從而幫助品牌快速解決所有數位管道上的對話。我們的開放式 CRM 平台透過充當單一事實記錄、管理和關聯資料來驅動可擴展業務的智慧流程，從而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整個平台中嵌入人工智慧，以消除重複性任務、轉移簡單問題並提供令客戶滿意的支援體驗。如今，Kustomer 已成為一些領先客戶服務品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 總部位於紐約，由連續創業家Brad Birnbaum 和Jeremy Suriel 於2015 年創立，已籌集超過1.74 億美元的風險投資，並得到了領先創投公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、 Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
Plumsail
plumsail.com
自動化您的日常工作。我們提供全面的工具，用於產生文件和 Web 表單、處理請求以及增強 Microsoft 365 和 SharePoint 平台。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS軟件的領先提供商，旨在創建更聰明的員工和更快樂的客戶。借助一套全面的工具，包括培訓製造商，知識庫，測驗製造商，調查製造商，CRM等，促進組織使組織增強學習，簡化支持和推動客戶滿意度。 致力於執行100年客戶喜悅的任務，Proprofs為150多個國家 /地區的1500萬用戶提供服務。 Proprofs產品包括： - 培訓製造商 - 測驗製造商 - 調查製造商 - Qualaroo Insights - 實時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 項目管理 - Picreel彈出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 許多財富500強公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及來自鳳凰城，哈佛大學和耶魯大學等領先的教育學院的用戶都使用了智能工具。 該網站以70多種語言託管了超過一百萬個內容。這是一個領先的在線培訓和評估平台，擁有世界上最大的專業測試和測驗庫。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一個專為網站、商店和應用程式設計的幫助台和客戶訊息平台。使用 Re:amaze 透過即時聊天、電子郵件、社群媒體、行動簡訊/彩信、VOIP 和常見問題解答知識庫提供卓越的客戶支援。各種類型和規模的企業也依賴Re:amaze 來實現銷售和行銷自動化，使用Re:amaze Cues（一種自動向線上客戶發送訊息的方式）、Re:amaze 聊天機器人、Re:amaze Live Dashboard（用於監控線上客戶）等功能即時活動），並發送客戶滿意度調查（以衡量服務品質並收集回饋）。 Re:amaze 提供與許多流行的第 3 方應用程式的本機集成，例如 Slack、Shopify、BigCommerce、Stripe、MailChimp、Google（Analytics、Tag Manager、Suite）、ShipStation、Klaviyo 等。企業還可以使用單一 Re:amaze 帳戶透過多品牌功能來管理多個企業或商店的客戶服務。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks是一項全球技術服務，它連接了數百萬的技術決策者，因此他們每天都可以成功地工作。它可以幫助人們發現，採用和管理最新技術，以更快地解決問題並使他們的工作更輕鬆。 Spiceworks賦予個人使用技術來改善其組織，社區和世界。 Spiceworks屢獲殊榮的免費工具和應用程序（例如Cloud Help Desk）受到全球280,000多個組織的信任。關於Spiceworks的基於雲的服務最好的部分是，無需購買，設置或維護服務器，並且可以免費提供。 用戶還可以與Spiceworks社區中的同齡人建立聯繫。與其他IT網站不同，Spiceworks不僅提供了對技術問題的答案。該社區建立在其中每個人之間真正聯繫的堅實基礎上，包括支持它們的品牌和供應商。
Stonly
stonly.com
Stonly 是客戶服務的現代化知識平台。我們透過為代理商和客戶提供逐步指南、決策樹、人工智慧答案、自動化、演練、清單和知識庫，幫助公司快速、準確地制定解決方案。與其他知識平台不同，Stonly 的知識是互動的（而不是靜態的），並且可以在人們需要的時間和地點提供。這意味著它的使用頻率更高，並且可以處理遇到的每種情況。使用 AI 充分利用您的知識，以理想的解決方案回應每個請求 - 無論是簡單的答案還是深入的指導。您可以控制答案並處理每個問題，即使是最關鍵和最複雜的問題。輕鬆創建精彩的知識內容並保持最新且準確。我們將為您提供收集回饋、衡量和改善知識對您業務的影響的工具。與您的所有工具和流程集成，包括 Zendesk、Salesforce Service Cloud、Freshworks、HubSpot 等。
SupportBench
supportbench.net
Supportbench 是一款頂級的優質客戶支援軟體，適合尋求先進、經濟實惠、可擴展解決方案的企業。它擁有動態 SLA、KCS 知識庫、人工智慧驅動的 ChatGPT 知識庫機器人和可自訂儀表板等功能。透過 Salesforce 同步、高級客戶入口網站、聊天機器人功能和易於使用的 API，Supportbench 可以增強客戶體驗、優化支援運營，並為團隊提供可行的見解。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的軟體解決方案，可管理整個售後客戶體驗，從而實現收入成長、減少客戶流失並提高客戶滿意度。 TeamSupport 的主動式客戶服務軟體套件可讓您透過真正了解客戶是誰、有效地支援他們並與他們一起成長來確定客戶的優先順序。 TeamSupport 的系統可協助提高客戶滿意度，進而為您的企業帶來更多收入。 TeamSupport 的客戶服務軟體包括： - 支援：屢獲殊榮的門票管理系統 - 訊息傳遞和即時聊天：即時數位對話 - 成功：改善客戶關係以取得成功 - 見解：客戶數據和分析
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是一款雲端客戶關係管理（CRM）軟體，幫助中小企業管理銷售、營銷和客服活動，並提供360度的客戶視圖。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
DevRev
devrev.ai
DevRev是SaaS和技術公司的專門建造的平台，幫助後台開發與前台客戶關係的快速步伐相匹配。我們的任務是將最終用戶，支持工程師，產品經理和開發人員聚集在一起，使最重要的事情毫不費力，並創造了公司範圍內的產品和以客戶為中心的文化。與通用工具不同，Devrev採用了空白的畫布方法進行協作，搜索，Genai和分析，使SaaS公司能夠更快地發貨，以產生最大的業務影響- 持續開發，路線圖，優先級，客戶工程等。 DevRev在數千家公司的部門中使用，可以與您的工具共處或更換工具，帶來信息對稱性，簡化協作和融合團隊。 Devrev成立於2020年10月，從Khosla Ventures和Mayfield等投資者籌集了超過8500萬美元的種子資金，使其成為矽谷歷史上最大的種子。它由其聯合創始人兼首席執行官Dheeraj Pandey領導，他以前是Nutanix的聯合創始人兼首席執行官，以及Manoj Agarwal，Devrev的聯合創始人，前Nutanix的工程SVP。 Devrev總部位於加利福尼亞州的帕洛阿爾托，並在七個全球地點設有辦事處。
Ticksy
ticksy.com
讓客戶滿意的服務台。 對於支援人員來說，Ticksy 是一股清新的空氣，而且使用起來很輕鬆。 但更重要的是，這對您的客戶來說絕對是一種快樂。
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款現代幫助台軟體，可簡化客戶服務。它功能強大、可自訂且經濟實惠，使公司能夠簡化支援操作並提高客戶滿意度。由 Syncfusion 為您提供，Syncfusion 是一家軟體元件和框架提供商，憑藉其產品的實力和支援這些產品的支援服務的品質而享有盛譽。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Zammad
zammad.com
Zammad是一款綜合票務系統，用於簡化客戶服務和支持操作，提供多通道支持和高級分析工具，幫助企業有效管理客戶互動。
Desku
desku.io
Desku 處於人工智慧驅動的客戶支援領域的前沿，專注於為電子商務和 SaaS 行業設計的解決方案。該公司的目標是透過專注於提高效率、增強用戶體驗和企業級可靠性來轉變客戶服務行業。 Desku 提供的產品 * 人工智慧驅動的自動化：Desku 的人工智慧驅動的聊天機器人和自動化實用程式可大幅減少支援工作量。 * 共享收件匣：Desku 提供閃電般快速、用戶友好、人工智慧增強型收件箱，針對現代支援團隊進行了最佳化。 * 知識庫：Desku 提供易於建立的知識庫，為客戶提供自助服務選項。 * 即時聊天：Desku 的即時聊天功能可與客戶進行即時、無縫的溝通。 為什麼企業信任 Desku * 該平台受到 1000 多個支援代理商和 350 家企業的信任。 * Desku 有助於減少高達 50% 的支援查詢。 * 公司幫助降低了 40% 的支援成本。 整合功能 - Desku 允許無縫整合現有工具，以提高團隊生產力。該平台支援 30 多個整合應用程序，並提供由即時客戶資料支援的自訂操作。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，讓您將每項服務變成收入機會和取悅客戶的機會。