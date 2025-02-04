幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖赫勒拿島

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
幫助台軟體是一種旨在組織、管理和回應來自內部和外部來源的服務相關請求的工具。客戶查詢可以透過各種管道提交，例如電子郵件、電話或社群媒體。客戶服務團隊利用這些工具來簡化支援流程並深入了解所有通訊平台上的客戶參與度。
提議新的應用程式
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Acquire
acquire.io
Acquire 為企業團隊提供了創造最佳客戶體驗所需的數位工具。憑藉安全協同瀏覽、人工智慧聊天機器人、即時聊天和視訊通話等功能，Acquire 使團隊能夠在所有管道中主動即時解決複雜的銷售、服務和支援問題。透過 Acquire，企業可以持續吸引客戶，同時最大限度地減少解決時間和冗餘。 Acquire 靈活且可擴展的軟體套件可滿足任何企業在任何裝置上的客戶服務、銷售和支援需求。 Acquire 總部位於舊金山。該公司的客戶遍及全球，包括多個財富 500 強品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等團體的支持。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。它允許您使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價；每位用戶每月僅需 10 美元即可存取整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程式還是管理整個業務，它都將為組織帶來難以置信的價值。 其應用涵蓋了整個客戶生命週期： * 行銷：建立有針對性的聯絡人清單、建立和發送電子郵件活動以及追蹤分析。 * 銷售：完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。 * 幫助台：功能強大的票務系統，具有電子郵件整合、入口網站和時間追蹤功能。 * 專案管理：透過甘特圖管理專案進度，追蹤時間和里程碑，並為所花費的精力開立發票。 * 現場服務：工單分配和調度、移動照片、時間和材料收集以及計費。 * 報價和計費：建立專業報價並透過整合的計費和定期發票功能透過電子郵件發送給您的客戶。 * 訂單管理：將報價轉化為訂單，追蹤庫存和出貨，並向客戶收取產品費用。 * 採購和供應鏈：管理供應商、追蹤採購訂單和發票以及管理庫存。 Apptivo 被來自全球 193 個國家的數十萬家企業使用，可容納高達數十億美元的企業的獨立顧問。 Apptivo 的靈活性是其三大優勢之一：可負擔性、靈活性和功能。它以單一價格提供整套業務應用程序，在一系列廣泛的應用程式中提供了豐富而強大的功能，這些應用程式提供了無與倫比的功能，具有一流的配置功能，使系統能夠靈活地適應任何類型的業務。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Atera
atera.com
Atera 的人工智慧 IT 管理平台使企業 IT 團隊和託管服務提供者 (MSP) 能夠在任何規模的整個組織中實現卓越營運。在直覺的儀表板中管理您的整個 IT 運營，從遠端監控和管理 (RMM)、幫助台和票務到修補和自動化。簡化您的運營，即時監督您的 IT，並提高整個組織的日常生產力。使用數十個精選的一流解決方案來客製化您的端到端 IT 環境，涉及安全、備份和復原、網路監控等。了解 AI 如何幫助您創造無與倫比的 IT 效率。免費試用 Atera 30 天或在以下網址預約示範：www.atera.com
Capacity
capacity.com
每個公司都有需要支援的客戶和員工。隨著需求的增加，需要關注的票證、電子郵件和電話也隨之增加，從而形成重複、昂貴且痛苦的支援流程，讓客戶等待，團隊不堪重負。 Capacity 是一個支援自動化平台，它使用實用的生成式人工智慧來轉移票證、電子郵件和電話，以便您的團隊可以盡最大努力工作。我們為全球 2,000 多家公司提供自助服務、座席協助以及行銷活動和工作流程解決方案。 如今，Capacity 在單一平台上實現了聊天、簡訊、語音、網路、電子郵件、幫助台等方面的自動化支持，由Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和Textel 的技術和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 於 2017 年創立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我們自豪地將總部設在聖路易斯。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 是一種企業級 CRM，具有銷售、行銷、支援和計費功能，可從一個統一平台管理所有客戶相關活動。它是一個專為中小企業打造的高馬力業務成長平台。您可以使用 ConvergeHub 在客戶生命週期的每個階段完成所有與客戶相關的活動。使用它來吸引潛在客戶、發送行銷活動、培養潛在客戶、完成銷售、回答支援請求、產生合約、儲存文件、管理產品或服務、發送報價、建立發票等。 ConvergeHub 強大的客製化和自動化功能可讓您配置和自動化您自己的業務流程，並大幅提高生產力。 ConvergeHub 的 360 度潛在客戶和客戶視圖為您提供深入可行的見解，讓您可以透過活動歷史記錄追蹤所有接觸點，並讓您透過任何管道（電子郵件、電話、簡訊、傳真或社會的。評論、註釋、標籤、任務、約會、日曆、提醒、通知匯集在一起，讓您保持聯繫並了解最新資訊。您可以對清單進行細分、建立範本並透過電子郵件和文字進行行銷活動。透過追蹤客戶服務案例並快速回應，與客戶保持密切聯繫。透過直接從 CRM 建立產品和服務報價並發送發票來快速獲得付款，並在收到付款時追蹤付款。報告產生器和可自訂的儀表板可讓您建立自己的報告並直觀地追蹤業務各個領域的進度。 ConvergeHub 透過許多本機整合（例如 QuickBooks、DocuSign、PandaDoc、Ringcentral、Twilio、Office365、Box、Dropbox、Wordpress 等）以及 Zapier、Piesync、API 和 Webhooks 與其他軟體整合。
Creatio
creatio.com
Creatio 是一家無程式碼平台的全球供應商，旨在以最大的自由度實現工作流程和 CRM 的自動化。每天，成千上萬的客戶在 100 個國家的平台上啟動數百萬個工作流程。對客戶和合作夥伴的真誠關懷是 Creatio DNA 的重要組成部分。 Creatio 產品包括無程式碼平台 (Studio Creatio)、CRM 應用程式（行銷、銷售和服務）、20 個垂直產業的產業工作流程和市場附加元件。他們幫助客戶實現工作流程數位化，增強客戶和員工體驗，並提高商業和營運團隊的效率。 Creatio 在多份 Gartner 和 Forrester 報告中被公認為領導者和傑出表現者。 Creatio 產品在點對點入口網站上獲得了終端用戶的好評。 他們的客戶享有擁有自動化的自由。自由是透過無限的客製化、無需一行程式碼即可建立應用程式的能力以及大量即用型模板和連接器來提供的。他們的平台使知識工作者能夠使用無程式碼建立應用程序，同時提高組織能力。 他們相信真正的護理。他們與客戶和合作夥伴建立真誠的關係，先伸出援手，然後思考業務，透明、公開地溝通，傾聽、調整和創造價值。 Creatio 是一家美國公司，總部位於麻薩諸塞州波士頓。他們在 25 個國家的 6 個辦事處和當地辦事處擁有 700 多名員工。 Creatio 與世界上一些最成功的組織建立了長期合作關係，包括 AMD、拜耳、卡夫亨氏、偉世通、法國興業銀行、法國巴黎銀行等。 Creatio 與 700 家 GSI 和本地整合商合作。 他們的文化是對客戶和合作夥伴的真誠關懷、熱情、加倍努力和保持積極態度。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。 Crisp 憑藉其快速發展的工具集，透過對話來實現高速成長，從而引領公司完成客戶驅動的革命。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp 加入 400,000 家企業的行列，在 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。 使用 Crisp 時，您將存取以下內容： - 網站聊天小工具 - 人工智慧聊天機器人軟體和腳本化聊天機器人建構器 - 知識庫軟體 - 水滴活動軟體 - 客戶關係管理軟體 - 即時翻譯（像當地人一樣用客戶的語言說話） - MagicType（查看客戶即時輸入的內容） - 螢幕分享（無需額外外掛程式） - 多種整合（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 許多其他功能
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能夠提供應有的客戶服務。 Dixa 幫助客戶服務領導者為客戶和團隊創造輕鬆的體驗，從而提高忠誠度。 Dixa 為團隊提供了所有對話的統一視圖，為客戶提供了透過其首選管道進行聯繫的便利，並為領導者提供了持續改進服務體驗的見解。 Dixa 的對話式客戶服務平台將強大的人工智慧與人性化相結合，提供高度個人化的服務體驗，並隨著您的業務成長而擴展。團隊及其客戶受益於更高的滿意度，而自動化有助於提高服務效率和有效性，最終帶來真正的商業價值。 Dixa 專屬的客戶成功團隊可確保您快速啟動和運行，並與您合作，實現 Dixa 所說的「客戶友誼」。 Dixa 每年支援超過 3000 萬次對話，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等領先品牌的信賴。請造訪 dixa.com 以了解更多資訊。 憑藉客戶識別功能，Dixa 可以在客戶聯繫時立即了解他們。 Dixa 透過在時間軸中顯示每位客戶與您的企業的對話歷史記錄以及即時的訂單歷史記錄來實現這一點。這確保團隊擁有更快地解決客戶詢問所需的訊息，同時提供更個人化的支援。 靈活的定價和全球可擴展性使您只需為所需的內容付費，並且無需額外的成本或精力即可擴大或縮小規模。 所有對話類型（電話、電子郵件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入隊列中並自動路由到適當的代理，同時對話資料被轉換為即時分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回撥、點擊通話、通話錄音、自動化、快速回應、可自訂的聊天小工具、即時和歷史報告以及進階路由。 Dixa 的使用者友善介面和簡單的設定旨在增強代理體驗，讓團隊專注於客戶而不是軟體。 Dixa 專為世界各地的入站呼叫中心、多通路聯絡中心和小型企業而設計，為座席提供提供卓越客戶服務的工具，從而增強品牌與客戶之間的聯繫。
DoneDone
donedone.com
如果您正在尋找任務追蹤器和共享收件匣中最基本的功能，DoneDone 就是您的最佳選擇。我們努力使我們的產品簡單易用，以便您可以專注於完成工作。借助 DoneDone，客戶支援和產品團隊可以比以往更有效率地合作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨渠道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能（例如自動工單分配、工單優先順序、客服人員協助，甚至發送預設回應）有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可讓您在 Gmail 收件匣中實現出色的團隊合作。從 Gmail 內強大的共享收件匣、共享 Gmail 標籤、視覺化看板和智慧工作流程自動化開始，Gmelius 提供了一個獨特的協作平台，可與您的其他日常應用程式整合。將您喜愛的工具與我們獨特的雙向整合（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或透過 Zapier 連接在一起。 • 簡化電子郵件管理• 提高透明度和問責制• 自動化和優化工作負載分配• 簡化工作流程並自動化所有繁重工作Gmelius 提供市場上領先的共享收件匣解決方案，原因如下： 1. Gmelius 與您現有的產品無縫整合工具。 Gmelius 就位於您的 Gmail 收件匣中，讓您的團隊成員在他們熟悉的生態系統中運作。您可以節省遷移、管理和培訓方面的時間和金錢。 2. Gmelius 可依您的需求進行擴充。我們獨特的架構每天為小型和大型組織提供支援。我們最大的客戶擁有 8,000 多個活躍共享收件匣和數十萬用戶。 3. Gmelius 強制實施嚴格的隱私設計模式。我們的總部位於歐洲瑞士，隱私始終主動融入我們的平台。與其他服務不同，Gmelius 從不儲存您的電子郵件內容。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業設計，可在其發展的每個階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias 利用尖端的自動化和人工智慧功能，透過全通路支援、聊天、巨集、規則、支援效能和收入統計，徹底改變了線上商店簡化客戶旅程的方式。 Gorgias 目前為電子商務領域的 13,000 多家商家提供服務，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很榮幸成為一家經過認證的共益企業，並且是永續和公平工作場所實踐的領導者。
Groove
groovehq.com
Groove – 他們致力於重塑客戶服務，使其變得更好。他們相信優秀軟體的變革力量，旨在應對低效支持營運的挑戰。 Groove 旨在成為不良客戶服務的解藥，為小型企業提供直覺的工作流程、簡化的溝通以及一套旨在提供卓越體驗的功能。 告別笨重的介面和低效率的流程——使用 Groove，用戶將發現一個優先考慮簡單性和有效性的平台。他們的使命很明確：為企業提供在以客戶為中心的世界中蓬勃發展所需的工具。
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款實用的幫助台軟體，可為電子郵件、網路、電話和社群媒體的客戶要求提供多管道支援。 HappyFox 與會計、客戶回饋、CRM、商務等業務應用程式整合。該應用程式的 iOS、Android 和 Windows 版本可透過智慧型手機和平板電腦提供支援。社群論壇和知識庫幫助客戶提供即時支援並相互聯繫。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk 是一個適用於小型企業和企業客戶的線上票務系統。它提供易於使用的功能和直覺的使用者介面，旨在簡化您團隊的工作。 HelpDesk 讓您在一處管理來自客戶的所有訊息。您可以使用標籤、票證分配和私人訊息來更精確地解決客戶的問題。這是一個簡單但功能強大的解決方案，可以提高團隊的生產力並節省代理商的時間。 HelpDesk 為您提供一份包含所有功能的透明定價方案。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓您的所有共用信箱都可以在一個中心位置使用，以便您的組織獲得對所有團隊電子郵件的透明度和洞察力。對於每一位團隊成員。在辦公室、家裡或遠端團隊。此外，Helpmonks 與每個電子郵件提供者合作，因此您可以繼續使用您已經了解和使用的工具。
HelpSpace
helpspace.com
多年來，我們一直作為自由工作者，為客戶解決日常問題提供支援。我們接受了挑戰，尋找一種經濟實惠且實用的解決方案作為自僱者和小型組織的支援軟體。一方面，它讓我們感到沮喪，但同時，它激勵我們創建解決方案。 HelpSpace 就是這樣誕生的。 我們的軟體非常適合為客戶的日常支援請求尋求快速、專業的解決方案的新創公司和小型企業。我們也非常重視文件。用戶可以快速找到他們的知識庫，客戶可以了解更多資訊或瀏覽說明和部落格。我們強調以下 4 點： - 只需幾分鐘即可設定快速簡便的幫助台軟體 - 投資少，效益高 - 使用簡單直觀 - 您的客戶會喜歡您的新效率
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容審批和團隊的集中可見性和控制意味著大規模保護品牌資產。 * 衡量重要事項：透過可設定的儀表板和資料匯出，將您的社交績效轉化為對您的業務重要的指標。 * 危機管理：透過了解危機何時出現以及如何以及何時使用即時數據和自訂通知進行參與，掌握任何危機。 * 競爭情報：制定競爭基準並追蹤競爭對手的活動，以確保有意義的品牌差異化。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同類首個客戶服務 CRM 平台，旨在透過優化整個客戶服務旅程中的體驗來管理高支援量。 Kustomer 透過自助服務實現 40% 的互動自動化，透過智慧路由解決首次聯繫問題，並推動客戶和客服人員之間的全通路體驗，從而幫助品牌快速解決所有數位管道上的對話。我們的開放式 CRM 平台透過充當單一事實記錄、管理和關聯資料來驅動可擴展業務的智慧流程，從而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整個平台中嵌入人工智慧，以消除重複性任務、轉移簡單問題並提供令客戶滿意的支援體驗。如今，Kustomer 已成為一些領先客戶服務品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 總部位於紐約，由連續創業家Brad Birnbaum 和Jeremy Suriel 於2015 年創立，已籌集超過1.74 億美元的風險投資，並得到了領先創投公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、 Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完全可自訂的，這使得它看起來和感覺起來就像您網站的自然組成部分。在獲得潛在客戶方面最強大的功能之一是自動問候，它允許您在訪客聯繫支援團隊之前向他們提供協助。自動聊天邀請還可以根據客戶的行為進行客製化，從而改善客戶對品牌的整體體驗。透過 LiveChat，客戶支援團隊可以同時執行多個聊天會話。客服人員可以在客戶點擊「發送」按鈕之前先睹為快，查看客戶正在輸入的內容，並使用預設回复，這有助於他們減少平均處理時間並取悅客戶。為了使服務友好且個性化，客服人員可以在對話期間使用側邊欄中顯示的客戶詳細資訊。它提供了對客戶最重要數據的急需洞察。代理商可以標記每個聊天會話，這使他們能夠在以後發現熱門詢問並改進他們的產品或服務。借助 LiveChat 的高級報告功能，支援和銷售團隊可以追蹤他們的績效、發現改進、提高生產力，從而贏得滿意的客戶並享受更多銷售。 LiveChat 有助於管理客戶訊息、自動化工作流程以及團隊內協作。它支援聊天機器人，讓品牌無需編碼即可建立和啟動對話式聊天機器人，並在客戶服務方面脫穎而出。它還提供了一個自我知識庫，可實現快速、輕鬆的自助服務。 LiveChat 提供 200 多個強大的集成，使企業能夠擴展其現有工具的價值。它與流行的 CRM 解決方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、電子商務服務（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及訊息應用程式（例如 WhatsApp 和 Facebook）無縫整合 - 允許同步客戶資料並輕鬆地在一個地方保持通訊。它支援支付服務，例如 PayPal 或 Stripe，允許客戶直接透過聊天進行訂單和付款。它與 Mailchimp 等電子郵件服務配合使用，可協助在聊天後收集和培養潛在客戶。還有更多整合可以支援企業提供卓越的客戶服務並促進銷售。 LiveChat 團隊隨時準備好提供 24/7/365 的協助。 LiveChat 的支援英雄透過快速回應問題、解決問題和提供解決方案來提供最佳的客戶服務體驗。
Plumsail
plumsail.com
自動化您的日常工作。我們提供全面的工具，用於產生文件和 Web 表單、處理請求以及增強 Microsoft 365 和 SharePoint 平台。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家領先的 SaaS 軟體供應商，旨在打造更聰明的員工和更快樂的客戶。憑藉一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使組織能夠增強學習、簡化支援並提高客戶滿意度。 ProProfs 致力於 100 年來讓客戶滿意的使命，為 150 多個國家/地區的超過 1500 萬用戶提供服務。 ProProfs 產品包含： - 訓練製作者 - 測驗製作者 - 調查製作者 - Qualaroo 見解 - 即時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 專案管理 - Picreel 彈出窗口 - BIGContacts CRM - 網路研討會忍者 - 忍者課程 ProProfs Smart 工具被許多財富 500 強公司（例如索尼、宏碁、Adobe、埃森哲、思科和戴爾）以及來自鳳凰城、哈佛和耶魯等領先教育機構的用戶使用。 該網站擁有 70 多種語言的超過 100 萬條內容。它是領先的線上培訓和評估平台，擁有全球最大的專業測試和測驗庫。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一個專為網站、商店和應用程式設計的幫助台和客戶訊息平台。使用 Re:amaze 透過即時聊天、電子郵件、社群媒體、行動簡訊/彩信、VOIP 和常見問題解答知識庫提供卓越的客戶支援。各種類型和規模的企業也依賴Re:amaze 來實現銷售和行銷自動化，使用Re:amaze Cues（一種自動向線上客戶發送訊息的方式）、Re:amaze 聊天機器人、Re:amaze Live Dashboard（用於監控線上客戶）等功能即時活動），並發送客戶滿意度調查（以衡量服務品質並收集回饋）。 Re:amaze 提供與許多流行的第 3 方應用程式的本機集成，例如 Slack、Shopify、BigCommerce、Stripe、MailChimp、Google（Analytics、Tag Manager、Suite）、ShipStation、Klaviyo 等。企業還可以使用單一 Re:amaze 帳戶透過多品牌功能來管理多個企業或商店的客戶服務。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks 是資訊科技 (IT) 產業的專業網絡，總部位於德州奧斯汀。該公司由 Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar 和 Francis Sullivan 於 2006 年 1 月創立，旨在開發 IT 管理軟體。相關服務和產品。據估計，該網路將被超過 600 萬 IT 專業人員和 3,000 家技術供應商使用。該軟體可發現 IP 可尋址設備，並包括幫助台功能和整合知識庫。
Stonly
stonly.com
Stonly 是客戶服務的現代化知識平台。我們透過為代理商和客戶提供逐步指南、決策樹、人工智慧答案、自動化、演練、清單和知識庫，幫助公司快速、準確地制定解決方案。與其他知識平台不同，Stonly 的知識是互動的（而不是靜態的），並且可以在人們需要的時間和地點提供。這意味著它的使用頻率更高，並且可以處理遇到的每種情況。使用 AI 充分利用您的知識，以理想的解決方案回應每個請求 - 無論是簡單的答案還是深入的指導。您可以控制答案並處理每個問題，即使是最關鍵和最複雜的問題。輕鬆創建精彩的知識內容並保持最新且準確。我們將為您提供收集回饋、衡量和改善知識對您業務的影響的工具。與您的所有工具和流程集成，包括 Zendesk、Salesforce Service Cloud、Freshworks、HubSpot 等。
SupportBench
supportbench.net
Supportbench 是一款頂級的優質客戶支援軟體，適合尋求先進、經濟實惠、可擴展解決方案的企業。它擁有動態 SLA、KCS 知識庫、人工智慧驅動的 ChatGPT 知識庫機器人和可自訂儀表板等功能。透過 Salesforce 同步、高級客戶入口網站、聊天機器人功能和易於使用的 API，Supportbench 可以增強客戶體驗、優化支援運營，並為團隊提供可行的見解。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的軟體解決方案，可管理整個售後客戶體驗，從而實現收入成長、減少客戶流失並提高客戶滿意度。 TeamSupport 的主動式客戶服務軟體套件可讓您透過真正了解客戶是誰、有效地支援他們並與他們一起成長來確定客戶的優先順序。 TeamSupport 的系統可協助提高客戶滿意度，進而為您的企業帶來更多收入。 TeamSupport 的客戶服務軟體包括： - 支援：屢獲殊榮的門票管理系統 - 訊息傳遞和即時聊天：即時數位對話 - 成功：改善客戶關係以取得成功 - 見解：客戶數據和分析
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger 的使命是建立軟體，使中小型企業中面向客戶的團隊能夠與客戶建立富有成效且持久的關係。 Vtiger CRM 為您提供所有客戶資訊的 360 度視圖，並透過即時操作和對話式見解幫助您優化銷售、支援和行銷接觸點。 Vtiger CRM 可協助團隊在整個客戶生命週期中創造令人愉悅的體驗 - AI 支援的 CRM 和強大的自動化工具可協助銷售團隊專注於正確的交易並實現成長。透過 Vtiger，獲得統一的 CRM，打破孤島，並透過單一事實來源在同一頁上獲得行銷、銷售和支援。透過跨多種管道與客戶互動，提供卓越的客戶體驗和支援。使用我們的 Android 和 iOS 行動應用程式隨時隨地管理您的工作。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以協助企業管理透過電話、電子郵件、即時聊天、簡訊、社群媒體等方式進行的客戶通訊。它還可以幫助您根據代理的部門或團隊將呼叫分配給代理，自動將呼叫路由給客戶熟悉的代理，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。透過 Zoho Desk 連接您的客戶服務號碼，並在應用程式內撥打/接聽電話。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
DevRev
devrev.ai
DevRev 是一個專為 SaaS 和技術公司構建的平台，幫助後台開發與前台客戶關係的快速發展相匹配。我們的使命是將最終用戶、支援工程師、產品經理和開發人員聚集在一起，輕鬆完成最重要的事情，並在全公司範圍內創建以產品和客戶為中心的文化。與通用工具不同，DevRev 採用空白畫布方法進行協作、搜尋、GenAI 和分析，使 SaaS 公司能夠透過持續開發、路線圖、優先劃分、客戶工程等更快地交付，以實現最大的業務影響。 DevRev 已在數千家公司的各個部門中使用，可與您的工具共存或取代您的工具，從而帶來資訊對稱、簡化協作和整合團隊。 DevRev 成立於 2020 年 10 月，從 Khosla Ventures 和 Mayfield 等投資者籌集了超過 8500 萬美元的種子資金，使其成為矽谷歷史上規模最大的公司。該公司由聯合創始人兼首席執行官 Dheeraj Pandey（曾任 Nutanix 聯合創始人兼首席執行官）和 DevRev 聯合創始人兼 Nutanix 前工程高級副總裁 Manoj Agarwal 領導。 DevRev 總部位於加州帕洛阿爾托，並在全球七個地點設有辦事處。
Ticksy
ticksy.com
讓客戶滿意的服務台。 對於支援人員來說，Ticksy 是一股清新的空氣，而且使用起來很輕鬆。 但更重要的是，這對您的客戶來說絕對是一種快樂。
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款現代幫助台軟體，可簡化客戶服務。它功能強大、可自訂且經濟實惠，使公司能夠簡化支援操作並提高客戶滿意度。由 Syncfusion 為您提供，Syncfusion 是一家軟體元件和框架提供商，憑藉其產品的實力和支援這些產品的支援服務的品質而享有盛譽。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Zammad
zammad.com
幾分鐘內開始，多年成為贏家 探索 Zammad 票務系統 這是那些日子之一嗎？到處都是便利貼，電話鈴聲卻不停地響？ Zammad 是未來的幫助台軟體，可協助您在混亂中找到結構。連接所有溝通管道、輕鬆授予使用者權限並接收有用的報告。一切盡在掌握之中 – 讓您的客戶為您著迷。立即探索 Zammad 票務系統！
Desku
desku.io
Desku 處於人工智慧驅動的客戶支援領域的前沿，專注於為電子商務和 SaaS 行業設計的解決方案。該公司的目標是透過專注於提高效率、增強用戶體驗和企業級可靠性來轉變客戶服務行業。 Desku 提供的產品 * 人工智慧驅動的自動化：Desku 的人工智慧驅動的聊天機器人和自動化實用程式可大幅減少支援工作量。 * 共享收件匣：Desku 提供閃電般快速、用戶友好、人工智慧增強型收件箱，針對現代支援團隊進行了最佳化。 * 知識庫：Desku 提供易於建立的知識庫，為客戶提供自助服務選項。 * 即時聊天：Desku 的即時聊天功能可與客戶進行即時、無縫的溝通。 為什麼企業信任 Desku * 該平台受到 1000 多個支援代理商和 350 家企業的信任。 * Desku 有助於減少高達 50% 的支援查詢。 * 公司幫助降低了 40% 的支援成本。 整合功能 - Desku 允許無縫整合現有工具，以提高團隊生產力。該平台支援 30 多個整合應用程序，並提供由即時客戶資料支援的自訂操作。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，讓您將每項服務變成收入機會和取悅客戶的機會。
Pylon
usepylon.com
Pylon 是現代企業的客戶營運平台，可協助 Deel、Hightouch、Merge、Clay 和 Monte Carlo Data 等快速發展的公司擴大客戶營運規模。 Pylon 協助公司在共用 Slack 或 Microsoft Teams 頻道、電子郵件、應用程式內聊天和 Slack 社群中管理客戶。 Pylon 會自動追蹤您與客戶交談的所有地方的客戶問題，提供一個統一的位置來查看、回應、運行工作流程並收集客戶請求的分析。建立視圖、自訂欄位、觸發器、指派策略等。使用 AI 自動標記對話、將客戶 Slack 對話同步到 CRM、跨通路發送產品更新並查看參與度。 Pylon 受到越來越多客戶的信賴，可協助在客戶支援和客戶成功方面擴展 CX 營運。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的組合。它們的整合可以透過自動化和簡化幫助台和 IT 遠端支援任務來節省您的時間。主要功能： • 集中式票務和事件管理• 具有自動發現和集中式庫存的IT 資產管理(ITAM) • 用於自助服務的內置知識庫• IT 變更管理和可定制的審批工作流程• 報告、SLA 警報和客戶調查•遠端控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系統 • 用於系統監控、事件日誌檢視和網路診斷的內建工具，無需啟動完整的遠端會話 • 遠端存取以支援防火牆外的最終用戶