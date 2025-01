幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 卡達

Atera

atera.com

Atera 的人工智慧 IT 管理平台使企業 IT 團隊和託管服務提供者 (MSP) 能夠在任何規模的整個組織中實現卓越營運。在直覺的儀表板中管理您的整個 IT 運營,從遠端監控和管理 (RMM)、幫助台和票務到修補和自動化。簡化您的運營,即時監督您的 IT,並提高整個組織的日常生產力。使用數十個精選的一流解決方案來客製化您的端到端 IT 環境,涉及安全、備份和復原、網路監控等。了解 AI 如何幫助您創造無與倫比的 IT 效率。免費試用 Atera 30 天或在以下網址預約示範:www.atera.com