幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

LiveChat

livechat.com

LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完全可自訂的，這使得它看起來和感覺起來就像您網站的自然組成部分。在獲得潛在客戶方面最強大的功能之一是自動問候，它允許您在訪客聯繫支援團隊之前向他們提供協助。自動聊天邀請還可以根據客戶的行為進行客製化，從而改善客戶對品牌的整體體驗。透過 LiveChat，客戶支援團隊可以同時執行多個聊天會話。客服人員可以在客戶點擊「發送」按鈕之前先睹為快，查看客戶正在輸入的內容，並使用預設回复，這有助於他們減少平均處理時間並取悅客戶。為了使服務友好且個性化，客服人員可以在對話期間使用側邊欄中顯示的客戶詳細資訊。它提供了對客戶最重要數據的急需洞察。代理商可以標記每個聊天會話，這使他們能夠在以後發現熱門詢問並改進他們的產品或服務。借助 LiveChat 的高級報告功能，支援和銷售團隊可以追蹤他們的績效、發現改進、提高生產力，從而贏得滿意的客戶並享受更多銷售。 LiveChat 有助於管理客戶訊息、自動化工作流程以及團隊內協作。它支援聊天機器人，讓品牌無需編碼即可建立和啟動對話式聊天機器人，並在客戶服務方面脫穎而出。它還提供了一個自我知識庫，可實現快速、輕鬆的自助服務。 LiveChat 提供 200 多個強大的集成，使企業能夠擴展其現有工具的價值。它與流行的 CRM 解決方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、電子商務服務（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及訊息應用程式（例如 WhatsApp 和 Facebook）無縫整合 - 允許同步客戶資料並輕鬆地在一個地方保持通訊。它支援支付服務，例如 PayPal 或 Stripe，允許客戶直接透過聊天進行訂單和付款。它與 Mailchimp 等電子郵件服務配合使用，可協助在聊天後收集和培養潛在客戶。還有更多整合可以支援企業提供卓越的客戶服務並促進銷售。 LiveChat 團隊隨時準備好提供 24/7/365 的協助。 LiveChat 的支援英雄透過快速回應問題、解決問題和提供解決方案來提供最佳的客戶服務體驗。