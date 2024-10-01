幫助台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南喬治亞與南三明治群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
幫助台軟體是一種旨在組織、管理和回應來自內部和外部來源的服務相關請求的工具。客戶查詢可以透過各種管道提交，例如電子郵件、電話或社群媒體。客戶服務團隊利用這些工具來簡化支援流程並深入了解所有通訊平台上的客戶參與度。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨管道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能，如自動工單分配、優先工單、客服人員協助，甚至發送預設回复，有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以協助企業管理透過電話、電子郵件、即時聊天、簡訊、社群媒體等方式進行的客戶通訊。它還可以幫助您根據代理的部門或團隊將呼叫分配給代理，自動將呼叫路由給客戶熟悉的代理，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。透過 Zoho Desk 連接您的客戶服務號碼，並在應用程式內撥打/接聽電話。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業設計，可在其發展的每個階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias 利用尖端的自動化和人工智慧功能，透過全通路支援、聊天、巨集、規則、支援效能和收入統計，徹底改變了線上商店簡化客戶旅程的方式。 Gorgias 目前為電子商務領域的 13,000 多家商家提供服務，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很榮幸成為一家經過認證的共益企業，並且是永續和公平工作場所實踐的領導者。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Atera
atera.com
Atera 的人工智慧 IT 管理平台使企業 IT 團隊和託管服務提供者 (MSP) 能夠在任何規模的整個組織中實現卓越營運。在直覺的儀表板中管理您的整個 IT 運營，從遠端監控和管理 (RMM)、幫助台和票務到修補和自動化。簡化您的運營，即時監督您的 IT，並提高整個組織的日常生產力。使用數十個精選的一流解決方案來客製化您的端到端 IT 環境，涉及安全、備份和復原、網路監控等。了解 AI 如何幫助您創造無與倫比的 IT 效率。免費試用 Atera 30 天或在以下網址預約示範：www.atera.com
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完...
Zammad
zammad.com
幾分鐘內開始，多年成為贏家 探索 Zammad 票務系統 這是那些日子之一嗎？到處都是便利貼，電話鈴聲卻不停地響？ Zammad 是未來的幫助台軟體，可協助您在混亂中找到結構。連接所有溝通管道、輕鬆授予使用者權限並接收有用的報告。一切盡在掌握之中 – 讓您的客戶為您著迷。立即探索 Zammad 票務系統！
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。我們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且您可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。欲了解...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。憑藉其快速發展的工具集，Crisp 正在引領公司透過客戶驅動的革命，透過對話來實現高速成長。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp，加入 400 000 家企業的行列：透過 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。使用Crisp 時，您將訪問以下內容： - 網站聊天小部件- AI 聊...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培養網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務...
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，...
Groove
groovehq.com
Zendesk 的清爽簡單但強大的替代品。超過 2,000 家小型企業使用 Groove 的幫助台軟體來集中和自動化其客戶支援。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。借助Agile CRM，中小型企業現在可以： - 通過簡單而強大的拖放編輯器自動化營銷、銷售和客戶保留流程- 將網站訪問者直接轉換為CRM 中的潛在客戶- 根據網絡或電子郵件活動自動培育、追蹤和評分潛在客戶- 實現多渠道通信，能夠從同一頁面向聯繫人打電話、發送電子郵件或發推文- 監控客戶行為並獲取客戶活動的實時警報- 管理幫助台票證，將所有客戶歷史記錄集中在一個地方- 擁有詳細的信息在一頁中記錄所有客戶的詳細信息和通信歷史記錄，並按時間順序排序 - 使用廣...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的軟體解決方案，可管理整個售後客戶體驗，從而實現收入成長、減少客戶流失並提高客戶滿意度。 TeamSupport 的主動式客戶服務軟體套件可讓您透過真正了解客戶是誰、有效地支援他們並與他們一起成長來確定客戶的優先順序。我們的系統有助於讓客戶更滿意—從而為您的企業帶來更多收入。我們的客戶服務軟體包括： - 支援：屢獲殊榮的票務管理系統 - 訊息傳遞和即時聊天：即時數位對話 - 成功：改善客戶關係以取得成功 - 見解：客戶數據和分析
Vtiger
vtiger.com
Vtiger 的使命是建立軟體，使中小型企業中面向客戶的團隊能夠與客戶建立富有成效且持久的關係。 Vtiger CRM 為您提供所有客戶資訊的 360 度視圖，並透過即時操作和對話式見解幫助您優化銷售、支援和行銷接觸點。 Vtiger CRM 可協助團隊在整個客戶生命週期中創造令人愉悅的體驗 - AI 支援的 CRM 和強大的自動化工具可協助銷售團隊專注於正確的交易並實現成長。透過 Vtiger，獲得統一的 CRM，打破孤島，並透過單一事實來源在同一頁上獲得行銷、銷售和支援。透過跨多種管道與客戶互動，提供卓越的客戶體驗和支援。使用我們的 Android 和 iOS 行動應用程式隨時隨地管理您的...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我們致力於讓客戶滿意。我們相信，將對話轉化為關係是一種競爭優勢。在每次互動中釋放更多真正快樂的時刻將促進這種成長。客戶喜悅。總是。贏了。讓我們見面：https://trengo.com/getdemo
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個頂級的客戶溝通平台，適用於您的支援、行銷和銷售。透過 HelpCrunch 提高轉換率和銷量、改善支援並實現更快成長。功能包括： - 即時聊天 - 聊天機器人 - 知識庫 - 電子郵件行銷 - 彈出視窗 免費試用 HelpCrunch 14 天。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks 是資訊科技 (IT) 產業的專業網絡，總部位於德州奧斯汀。該公司由 Scott Abel、Jay Hallberg、Greg Kattawar 和 Francis Sullivan 於 2006 年 1 月創立，旨在開發 IT 管理軟體。相關服務和產品。據估計，該網路將被超過 600 萬 IT 專業人員和 3,000 家技術供應商使用。該軟體可發現 IP 可尋址設備，並包括幫助台功能和整合知識庫。
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk 是一個適用於小型企業和企業客戶的線上票務系統。它提供易於使用的功能和直覺的使用者介面，旨在簡化您團隊的工作。 HelpDesk 讓您在一處管理來自客戶的所有訊息。您可以使用標籤、票證分配和私人訊息來更精確地解決客戶的問題。這是一個簡單但功能強大的解決方案，可以提高團隊的生產力並節省代理商的時間。 HelpDesk 為您提供一份包含所有功能的透明定價方案。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同類首個客戶服務 CRM 平台，旨在透過優化整個客戶服務旅程中的體驗來管理高支援量。 Kustomer 透過自助服務實現 40% 的互動自動化，透過智慧路由解決首次聯繫問題，並推動客戶和客服人員之間的全通路體驗，從而幫助品牌快速解決所有數位管道上的對話。我們的開放式 CRM 平台透過充當單一事實記錄、管理和關聯資料來驅動可擴展業務的智慧流程，從而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整個平台中嵌入人工智慧，以消除重複性任務、轉移簡單問題並提供令客戶滿意的支援體驗。如今，Kustomer 已成為一些領先客戶服務品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 S...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一個專為網站、商店和應用程式設計的幫助台和客戶訊息平台。使用 Re:amaze 透過即時聊天、電子郵件、社群媒體、行動簡訊/彩信、VOIP 和常見問題解答知識庫提供卓越的客戶支援。各種類型和規模的企業也依賴Re:amaze 來實現銷售和行銷自動化，使用Re:amaze Cues（一種自動向線上客戶發送訊息的方式）、Re:amaze 聊天機器人、Re:amaze Live Dashboard（用於監控線上客戶）等功能即時活動），並發送客戶滿意度調查（以衡量服務品質並收集回饋）。 Re:amaze 提供與許多流行的第 3 方應用程式的本機集成，例如 Slack、Shopify、...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為...
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過我們的智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可讓您在 Gmail 收件匣中實現出色的團隊合作。從 Gmail 內強大的共享收件匣、共享 Gmail 標籤、視覺化看板和智慧工作流程自動化開始，Gmelius 提供了一個獨特的協作平台，可與您的其他日常應用程式整合。將您喜愛的工具與我們獨特的雙向整合（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或透過 Zapier 連接在一起。 • 簡化電子郵件管理• 提高透明度和問責制• 自動化和優化工作負載分配• 簡化工作流程並自動化所有繁重工作Gmelius 提供市場上領先的共享收件匣解決方案，原因如下： 1. Gmelius 與您現有的產品無縫整合工具。 Gmelius 就位...
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，價格極具競爭力，其業務應用程式涵蓋行銷自動化、銷售人員自動化、服務管理、可擴展平台和產業 CRM 解決方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，讓您可以找到我們可以為您提供的 CRM 解決方案。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一圍繞人而不是門票構建的客戶服務軟體。 人工智慧正在徹底改變我們的工作和溝通方式。消費者對品牌如何認知和對待他們的期望從未如此之高。同時，品牌面臨著用更少的資源做更多的事情的壓力，必須平衡人工智慧和自動化省錢之間的緊張關係，同時仍然為消費者提供世界一流的體驗。正確的體驗可以創造聯繫、忠誠度和客戶終身價值。 基於票據建構的客戶服務軟體無法解決這種緊張局勢。依賴票務軟體的品牌在這種新經濟中正在失敗。臃腫的技術堆疊。重複的門票。消費者重複和沮喪。特工們笨手笨腳、心慌意亂。兩次糟糕的服務經驗將導致終身失去客戶。 很高興以不同的方式應用人工智慧，幫助商業品牌大規模提供極其個人化的...
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款實用的幫助台軟體，可為電子郵件、網路、電話和社群媒體的客戶要求提供多管道支援。 HappyFox 與會計、客戶回饋、CRM、商務等業務應用程式整合。該應用程式的 iOS、Android 和 Windows 版本可透過智慧型手機和平板電腦提供支援。社群論壇和知識庫幫助客戶提供即時支援並相互聯繫。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，可協助您將每項服務轉化為收入機會和取悅客戶的機會。
Plumsail
plumsail.com
自動化您的日常工作。我們提供全面的工具，用於產生文件和 Web 表單、處理請求以及增強 Microsoft 365 和 SharePoint 平台。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhook - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體...
DoneDone
donedone.com
如果您正在尋找任務追蹤器和共享收件匣中最基本的功能，那麼 DoneDone 就是您的最佳選擇。我們努力使我們的產品簡單易用，以便您可以專注於完成工作。借助 DoneDone，客戶支援和產品團隊可以比以往更有效率地合作。
Capacity
capacity.com
在為客戶和員工提供自動化支援方面，Capacity 處於行業領先地位。 Capacity 的人工智慧幫助台無需人工參與即可回答 90% 以上的詢問。如果 Capacity 不知道答案，問題會透過票證或即時聊天無縫升級給相應的主題專家。了解有關容量的更多資訊。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 知識庫軟體是一款功能強大的工具，用於分別為員工和客戶建立私人和公共知識庫。它有助於減少客戶票證、改善內部團隊協作、簡化業務流程並改善客戶服務。透過跨多個裝置和瀏覽器提供對資訊的集中訪問，ProProfs 確保員工和客戶的資訊收集變得簡單、無縫。該軟體支援 70 多種語言，有助於滿足全球受眾的需求。它易於使用，並提供從編輯內容到品牌化和客製化的各種功能。主要功能如下：> 線上文字編輯器、上下文幫助、角色和權限、條件內容規則、品牌和自訂、600 多種字體和主題、與其他工具整合、隨時隨地協作
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷，到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價，每個用戶每月只需 10 美元即可訪問整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程序，還是管理整個業務，它都將為整個組織帶來難以置信的價值。我們的應用程式涵蓋整個客戶生命週期：行銷 - 建立有針對性的聯絡人清單、建立和交付電子郵件活動以及追蹤分析。銷售 - 完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。服務台 - 功能強大的票務系統，具有電子郵件整合...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容...
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齊全的幫助台和即時聊天軟體，可協助您透過整合式幫助台解決方案為客戶互動帶來個人化。 LiveAgent 擁有市場上最快的聊天小部件，是 2024 年評論最多、排名第一的中小企業即時聊天軟體。 LiveAgent 利用全通路通用收件匣、即時即時聊天、內建呼叫中心和強大的客戶服務入口網站的強大功能。利用我們的客戶細分、自動化、內建 CRM、強大的分析套件以及我們的客戶知識庫，個人化您的溝通。發現超過 175 種幫助台功能和 200 多種整合。開始 1 個月的免費試用，無需信用卡。包括200 多個功能： -POP3 帳戶-電子郵件管道-轉發-部門-優先級-狀態-標籤-規...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用戶友好的對話平台，可自動進行對話，無需編碼。透過連接服務管道、整合軟體並使用人工智慧聊天機器人開始自動化客戶服務來減少您的工作量。聊天機器人可確保您在客戶旅程的每一步中 24/7 全天候為客戶服務。
HelpSpace
helpspace.com
多年來，我們一直作為自由工作者，為客戶解決日常問題提供支援。我們接受了挑戰，尋找一種經濟實惠且實用的解決方案作為自僱者和小型組織的支援軟體。一方面，它讓我們感到沮喪，但同時，它激勵我們創建解決方案。 HelpSpace 就是這樣誕生的。 我們的軟體非常適合為客戶的日常支援請求尋求快速、專業的解決方案的新創公司和小型企業。我們也非常重視文件。用戶可以快速找到他們的知識庫，客戶可以了解更多資訊或瀏覽說明和部落格。我們強調以下 4 點： - 只需幾分鐘即可設定快速簡便的幫助台軟體 - 投資少，效益高 - 使用簡單直觀 - 您的客戶會喜歡您的新效率
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能夠提供應有的客戶服務。我們幫助客戶服務領導者為客戶和團隊創造輕鬆的體驗，進而提高忠誠度。 Dixa 為團隊提供了所有對話的統一視圖，為客戶提供了透過其首選管道進行聯繫的便利，並為領導者提供了持續改進服務體驗的見解。 Dixa 的對話式客戶服務平台將強大的人工智慧與人性化相結合，提供高度個人化的服務體驗，並隨著您的業務成長而擴展。團隊及其客戶受益於更高的滿意度，而自動化有助於提高服務效率和有效性，最終帶來真正的商業價值。我們專門的客戶成功團隊確保您快速啟動和運行，並與您合作，實現我們所謂的客戶友誼™。 Dixa 每年支援超過 3000 萬次對話，受到 Interflora、On...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一個簡單但功能強大的團隊收件匣。它是根據電子郵件用戶端的熟悉程度構建的，因此對於任何習慣於透過電子郵件處理客戶訊息的團隊來說，它都可以輕鬆設定和使用。當您花費一半的時間閱讀電子郵件，而另一半的時間在平台之間切換以向您的團隊告知所述電子郵件時，很難提高工作效率。您需要一個應用程式來幫助您更快地行動並使所有事情和每個人都在同一頁上。這是循環。它簡化了您收到的所有工作通訊並將其組織到一個收件匣中，並為您和您的團隊提供了訂單、控制和焦點。借助 Loop，不會錯過任何訊息，您的團隊可以分配所有權、討論客戶電子郵件、交換文件、自動化工作流程以及輕鬆管理共享收件匣。為什麼不今天嘗試呢...
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的組合。它們的整合可以透過自動化和簡化幫助台和 IT 遠端支援任務來節省您的時間。主要功能： • 集中式票務和事件管理• 具有自動發現和集中式庫存的IT 資產管理(ITAM) • 用於自助服務的內置知識庫• IT 變更管理和可定制的審批工作流程• 報告、SLA 警報和客戶調查•遠端控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系統 • 用於系統監控、事件日誌檢視和網路診斷的內建工具，無需啟動完整的遠端會話 • 遠端存取以...
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 是一種企業級 CRM，具有銷售、行銷、支援和計費功能，可從一個統一平台管理所有客戶相關活動。它是一個專為中小企業打造的高馬力業務成長平台。您可以使用 ConvergeHub 在客戶生命週期的每個階段完成所有與客戶相關的活動。使用它來吸引潛在客戶、發送行銷活動、培養潛在客戶、完成銷售、回答支援請求、產生合約、儲存文件、管理產品或服務、發送報價、建立發票等。 ConvergeHub 強大的客製化和自動化功能可讓您配置和自動化您自己的業務流程，並大幅提高生產力。 ConvergeHub 的 360 度潛在客戶和客戶視圖為您提供深入可行的見解，讓您可以透過活動歷史記錄追蹤所有接...