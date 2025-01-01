幫助創作工具 (HAT) - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
幫助創作工具 (HAT) 是旨在幫助技術作者創建、發布和維護軟體幫助文件的軟體應用程式。產生的文件用於使用者指南、手冊和幫助文件。這些工具旨在減少為員工和最終用戶製作輔助材料所需的時間和精力。技術作家使用 HAT 來管理整個文件流程，包括編寫、編輯和匯出文件以供編輯、管理員和同事審查。最終，HAT 實現了文件的數位發布。其中許多工具支援從各種文件格式和文件建立軟體匯入文字。一些沒有內建建置工具的 HAT 可能需要與建置自動化工具整合才能顯示或利用文件。
提議新的應用程式
Document360
document360.io
Document360是一個AI驅動的知識庫平台，旨在創建和管理內部及自助文檔，支持協作與內容組織。
ReadMe
readme.com
ReadMe將靜態API文檔轉化為互動式開發者中心，幫助用戶簡化API調用、故障排除和使用洞察。
Archbee
archbee.com
Archbee是一個文檔平台，可幫助團隊快速創建和管理產品文檔、開發者指南及API參考，並促進團隊合作與知識共享。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
Docsie
docsie.io
Docsie是一個基於網頁的文檔平台，幫助企業創建、維護和發佈多語言的產品文檔，並分析用戶互動以改進文檔。
PaceAI
paceai.co
PaceAI是一款幫助非技術專業人士快速生成技術文檔和流程圖的AI生產力工具，提高文檔效率和協作。
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs是一款網頁應用程式，用於創建和管理技術文檔，支援協作編輯與多種文檔格式，簡化寫作和管理過程。