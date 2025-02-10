幫助創作工具 (HAT) - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
幫助創作工具 (HAT) 是旨在幫助技術作者創建、發布和維護軟體幫助文件的軟體應用程式。產生的文件用於使用者指南、手冊和幫助文件。這些工具旨在減少為員工和最終用戶製作輔助材料所需的時間和精力。技術作家使用 HAT 來管理整個文件流程，包括編寫、編輯和匯出文件以供編輯、管理員和同事審查。最終，HAT 實現了文件的數位發布。其中許多工具支援從各種文件格式和文件建立軟體匯入文字。一些沒有內建建置工具的 HAT 可能需要與建置自動化工具整合才能顯示或利用文件。
提議新的應用程式
Archbee
archbee.com
Archbee 是為您的團隊和客戶提供的文件平台。 透過 Archbee，您可以幫助您的使用者開始使用您的產品，因為它使您能夠在一個地方快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考。 Archbee 是集中公司資訊的地方，因為它統一了產品、工程、支援、行銷和銷售方面的知識。 用例： • 開發人員和 API 文檔 • 文件站點 • 透過上下文文件小工具新增應用程式內支持 • 協作處理文件 • 入職並訓練隊友 • 使用門禁入口網站為您的客戶建立文檔 • 記錄內部流程 整合：Slack、Airtable、Loom、Trello、Lucidchart、Typeform、Mindmeister、Prezi、Miro、Google Docs、Google Sheets、Google Slides、Figma、Invision、Framer、Abstract、Marvel、Github、GraphQL、Swagger/Open API、Numeracy、模式分析、Codepen、Intercom、Google Analytics。
Document360
document360.io
Document360 是一個由人工智慧驅動的知識庫平台，旨在創建公共和私人知識庫、SOP、使用者手冊、文件等。 憑藉其直覺的介面和強大的功能，Document360 可以集中知識、簡化協作並提供卓越的文件。它以其獨特的功能而著稱，通過了 SOC 2 Type 2 認證，提供私人託管，並支援無縫第三方整合。 以下是 Document360 提供的功能： * 詢問 Eddy：為了快速獲得答案，使用者可以向 Eddy 詢問任何疑問，Eddy 會從相關文章中為您帶來最準確的答案。節省搜尋整篇文章的時間。 Eddy 透過從文章中產生相關常見問題解答來簡化幫助文章的起草過程。這可以為您的團隊節省時間，並為您的客戶提供更流暢、直覺的體驗。 * 儀表板：集中式中心呈現出視覺上吸引人且設計直覺的儀表板，提供關鍵資訊的全面概述。它是實現更無縫和富有洞察力的體驗的神經中樞。 * 直覺的區塊編輯器：新的區塊編輯器簡化了內容建立過程。透過添加內聯評論功能，協作變得即時且輕鬆，從而促進更動態的編輯和審核過程。 * 客製化集中中心：客製化中心為使用者提供了前所未有的控制能力，可以微調文件的美觀。團隊可以輕鬆自訂佈局、配色方案、字體和品牌元素，使文件與其品牌標誌無縫匹配。 * 進階分析：分析功能提供對使用者行為、內容有效性和參與模式的即時洞察。它將原始數據轉化為有意義的訊息，促進數據驅動的決策。此外，您現在可以透過已讀回執來控制讀者確認。 * 即時同步整合：即時同步可確保 Document360 與各種第三方工具和服務之間的無縫即時資料流。現在，Document360 與 Zendesk Federated Search 和 GitHub 無縫集成，增強了協作和工作流程效率。 * AI Writer：一種人工智慧驅動的工具，有助於產生高品質的內容，確保一致性，並減少產生文件所需的時間。 * AI 業務術語表產生器：自動產生全面的業務術語表，可協助使用者在整個文件中保持術語的一致性。 * Markdown 文字編輯器：簡單的 Markdown 編輯器允許使用者使用典型的格式化技術（包括標題、強調、清單、圖像和連結）對文字文件進行樣式設置，使非開發人員可以輕鬆掌握基礎知識。 * 類別管理器：為所有知識庫內容創建結構良好的層次結構，最多 6 個子類別，使用戶可以輕鬆找到和消化資訊。 * 角色和權限：Document360 允許您限制誰可以存取哪些內容，以確保您的知識庫安全。您可以新增經過身份驗證的團隊成員來為特定專案做出貢獻。 * 在地化：了解您的全球受眾；您可以將文章、片段、變數和術語表翻譯成 50 多種語言。 * 私人託管：存取完全隔離的環境，以獲得更大的能力和對託管環境的控制，以獲得最佳效能。 * 版本控制：回滾和版本控制功能可讓您查看知識庫中每個部分的變更歷史記錄。 * 備份與復原：Document360 每天自動備份您的項目。但是，您可以隨時手動備份項目。您可以從可用備份中將整個專案或部分知識庫還原到先前的狀態。 * API文件：使用者可以匯入他們的OpenAPI規格並自動產生文件。 Document360 是生成式人工智慧知識庫類別創新的市場領導者，為 30 多個國家/地區的各個產業提供知識庫建設服務。我們的客戶包括 VMware、麥當勞、大金、Virgin Red、NHS 等。
ProProfs
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ProProfs 是一家領先的 SaaS 軟體供應商，旨在打造更聰明的員工和更快樂的客戶。憑藉一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使組織能夠增強學習、簡化支援並提高客戶滿意度。 ProProfs 致力於 100 年來讓客戶滿意的使命，為 150 多個國家/地區的超過 1500 萬用戶提供服務。 ProProfs 產品包含： - 訓練製作者 - 測驗製作者 - 調查製作者 - Qualaroo 見解 - 即時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 專案管理 - Picreel 彈出窗口 - BIGContacts CRM - 網路研討會忍者 - 忍者課程 ProProfs Smart 工具被許多財富 500 強公司（例如索尼、宏碁、Adobe、埃森哲、思科和戴爾）以及來自鳳凰城、哈佛和耶魯等領先教育機構的用戶使用。 該網站擁有 70 多種語言的超過 100 萬條內容。它是領先的線上培訓和評估平台，擁有全球最大的專業測試和測驗庫。
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ReadMe 將靜態 API 文件轉換為互動式開發人員中心，幫助使用者成功使用您的 API。幫助開發人員更快地進行首次調用，快速解決問題，並深入了解 API 使用情況，讓您的團隊專注於最具影響力的改進。借助 ReadMe，團隊可以快速創建並啟動與其品牌相符的開發者中心。同步 OpenAPI 規範檔案或手動記錄 API 後，任何人都可以直接在 ReadMe 平台中編寫內容或進行編輯，從而減少工程瓶頸並節省維護時間。在幕後，透過了解即時 API 使用情況，您可以了解哪些端點最受歡迎，或者開發人員可能在哪些地方遇到困難，以便您的團隊可以確定需要改進的地方或添加更多指導。如果為您的開發人員創造更好的體驗 - 或者只是想看到更多我們可愛的吉祥物 Owlbert！ — 令您興奮的是，您現在可以在我們的網站 readme.com 上開始 14 天免費試用。
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Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
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人工智慧生產力工具，適用於業務分析師、產品經理、專案經理、資料分析師等非技術專業人士，可在幾秒鐘（而不是幾天）內產生和交付技術文件和想法。
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snazzydocs.com
snazzyDocs 是一個基於 Web 的應用程序，用於編寫和託管文件或幫助文件。您不必配置伺服器、儲存庫或網站（如果您不想）。