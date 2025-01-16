幫助創作工具 (HAT) - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

Document360

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Document360 是一個由人工智慧驅動的知識庫平台，旨在創建公共和私人知識庫、SOP、使用者手冊、文件等。 憑藉其直覺的介面和強大的功能，Document360 可以集中知識、簡化協作並提供卓越的文件。它以其獨特的功能而著稱，通過了 SOC 2 Type 2 認證，提供私人託管，並支援無縫第三方整合。 以下是 Document360 提供的功能： * 詢問 Eddy：為了快速獲得答案，使用者可以向 Eddy 詢問任何疑問，Eddy 會從相關文章中為您帶來最準確的答案。節省搜尋整篇文章的時間。 Eddy 透過從文章中產生相關常見問題解答來簡化幫助文章的起草過程。這可以為您的團隊節省時間，並為您的客戶提供更流暢、直覺的體驗。 * 儀表板：集中式中心呈現出視覺上吸引人且設計直覺的儀表板，提供關鍵資訊的全面概述。它是實現更無縫和富有洞察力的體驗的神經中樞。 * 直覺的區塊編輯器：新的區塊編輯器簡化了內容建立過程。透過添加內聯評論功能，協作變得即時且輕鬆，從而促進更動態的編輯和審核過程。 * 客製化集中中心：客製化中心為使用者提供了前所未有的控制能力，可以微調文件的美觀。團隊可以輕鬆自訂佈局、配色方案、字體和品牌元素，使文件與其品牌標誌無縫匹配。 * 進階分析：分析功能提供對使用者行為、內容有效性和參與模式的即時洞察。它將原始數據轉化為有意義的訊息，促進數據驅動的決策。此外，您現在可以透過已讀回執來控制讀者確認。 * 即時同步整合：即時同步可確保 Document360 與各種第三方工具和服務之間的無縫即時資料流。現在，Document360 與 Zendesk Federated Search 和 GitHub 無縫集成，增強了協作和工作流程效率。 * AI Writer：一種人工智慧驅動的工具，有助於產生高品質的內容，確保一致性，並減少產生文件所需的時間。 * AI 業務術語表產生器：自動產生全面的業務術語表，可協助使用者在整個文件中保持術語的一致性。 * Markdown 文字編輯器：簡單的 Markdown 編輯器允許使用者使用典型的格式化技術（包括標題、強調、清單、圖像和連結）對文字文件進行樣式設置，使非開發人員可以輕鬆掌握基礎知識。 * 類別管理器：為所有知識庫內容創建結構良好的層次結構，最多 6 個子類別，使用戶可以輕鬆找到和消化資訊。 * 角色和權限：Document360 允許您限制誰可以存取哪些內容，以確保您的知識庫安全。您可以新增經過身份驗證的團隊成員來為特定專案做出貢獻。 * 在地化：了解您的全球受眾；您可以將文章、片段、變數和術語表翻譯成 50 多種語言。 * 私人託管：存取完全隔離的環境，以獲得更大的能力和對託管環境的控制，以獲得最佳效能。 * 版本控制：回滾和版本控制功能可讓您查看知識庫中每個部分的變更歷史記錄。 * 備份與復原：Document360 每天自動備份您的項目。但是，您可以隨時手動備份項目。您可以從可用備份中將整個專案或部分知識庫還原到先前的狀態。 * API文件：使用者可以匯入他們的OpenAPI規格並自動產生文件。 Document360 是生成式人工智慧知識庫類別創新的市場領導者，為 30 多個國家/地區的各個產業提供知識庫建設服務。我們的客戶包括 VMware、麥當勞、大金、Virgin Red、NHS 等。