幫助創作工具 (HAT) - 最受歡迎的應用程式 - 英國

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幫助創作工具 (HAT) 是旨在幫助技術作者創建、發布和維護軟體幫助文件的軟體應用程式。產生的文件用於使用者指南、手冊和幫助文件。這些工具旨在減少為員工和最終用戶製作輔助材料所需的時間和精力。技術作家使用 HAT 來管理整個文件流程，包括編寫、編輯和匯出文件以供編輯、管理員和同事審查。最終，HAT 實現了文件的數位發布。其中許多工具支援從各種文件格式和文件建立軟體匯入文字。一些沒有內建建置工具的 HAT 可能需要與建置自動化工具整合才能顯示或利用文件。
提議新的應用程式
ReadMe
readme.com
ReadMe 將靜態 API 文件轉換為互動式開發人員中心，幫助使用者成功使用您的 API。幫助開發人員更快地進行首次調用，快速解決問題，並深入了解 API 使用情況，讓您的團隊專注於最具影響力的改進。借助 ReadMe，團隊可以快速創建並啟動與其品牌相符的開發者中心。同步 OpenAPI 規範檔案或手動記錄 API 後，任何人都可以直接在 ReadMe 平台中編寫內容或進行編輯，從而減少工程瓶頸並節省維護時間。在幕後，透過了解即時 API 使用情況，您可以了解哪些端點最受歡迎，或者開發人員可能在哪些地方遇到困難，以便您的團隊可以確定需要改進的地方或添加更多指導。如果為您的開發人員創造更好的體...
Document360
document360.io
Document360 是一個人工智慧驅動的知識庫平台，用於建立知識庫、技術文件、API 文件、使用者手冊、SOP、wiki 等。 Document360 憑藉直覺的介面和強大的功能，集中知識、簡化協作並提供卓越的文件。它以獨特的功能從競爭對手中脫穎而出。它經過 SOC 2 Type 2 認證，提供私人託管，並支援無縫第三方整合。以下是 Document360 提供的功能： 儀表板：我們的集中中心提供了一個視覺上吸引人且設計直覺的儀表板，提供關鍵資訊的全面概述。它是實現更無縫和富有洞察力的體驗的神經中樞。直覺的塊編輯器：新的塊編輯器是一個亮點，它簡化了內容創建過程。透過添加內聯評論功能，協作變...
Archbee
archbee.com
Archbee 是為您的團隊和客戶提供的文件平台。透過 Archbee，您可以幫助您的使用者開始使用您的產品，因為它使您能夠在一個地方快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考。 Archbee 是集中公司資訊的地方，因為它統一了產品、工程、支援、行銷和銷售方面的知識。使用案例： • 開發人員與API 文件• 文件網站• 透過上下文文件小工具新增應用程式內支援• 協作處理文件• 入職與訓練團隊成員• 使用門禁入口網站為您的客戶建立文件• 記錄內部流程整合：Slack、Airtable 、Loom 、Trello、Lucidchart、Typeform、Mindmeister、Prezi、M...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 知識庫軟體是一款功能強大的工具，用於分別為員工和客戶建立私人和公共知識庫。它有助於減少客戶票證、改善內部團隊協作、簡化業務流程並改善客戶服務。透過跨多個裝置和瀏覽器提供對資訊的集中訪問，ProProfs 確保員工和客戶的資訊收集變得簡單、無縫。該軟體支援 70 多種語言，有助於滿足全球受眾的需求。它易於使用，並提供從編輯內容到品牌化和客製化的各種功能。主要功能如下：> 線上文字編輯器、上下文幫助、角色和權限、條件內容規則、品牌和自訂、600 多種字體和主題、與其他工具整合、隨時隨地協作
PaceAI
paceai.co
人工智慧生產力工具，適用於業務分析師、產品經理、專案經理、資料分析師等非技術專業人士，可在幾秒鐘（而不是幾天）內產生和交付技術文件和想法。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護...
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs 是一個基於 Web 的應用程序，用於編寫和託管文件或幫助文件。您不必配置伺服器、儲存庫或網站（如果您不想）。