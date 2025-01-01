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最受歡迎 最近新增 熱圖工具 - 最受歡迎的應用程式

熱圖工具可以深入了解網路或行動訪客與網站或行動裝置上的特定頁面互動時的行為。行銷人員和網頁開發人員利用熱圖直觀地描述使用者操作，例如點擊、懸停移動和在網頁上滾動。這些視覺表示展示了聚合的點擊和滑鼠移動，為行銷人員和 UI/UX 設計師提供了評估的深入數據。這些數據對於評估頁面設計在吸引瀏覽者註意力、確定需要改進的領域以及最終提高參與度和轉換率方面的有效性至關重要。