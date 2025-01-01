熱圖工具 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
熱圖工具可以深入了解網路或行動訪客與網站或行動裝置上的特定頁面互動時的行為。行銷人員和網頁開發人員利用熱圖直觀地描述使用者操作，例如點擊、懸停移動和在網頁上滾動。這些視覺表示展示了聚合的點擊和滑鼠移動，為行銷人員和 UI/UX 設計師提供了評估的深入數據。這些數據對於評估頁面設計在吸引瀏覽者註意力、確定需要改進的領域以及最終提高參與度和轉換率方面的有效性至關重要。
提議新的應用程式
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity是一款免費的行為分析工具，幫助用戶了解網站使用情況，提供熱圖和會話記錄功能，以優化用戶體驗。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
TWIPLA
twipla.com
TWIPLA是一個網頁分析平台，提供訪客行為分析工具，如熱圖、會話記錄和轉換渠道，專注於用戶隱私並遵守數據保護法。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense是一個網站分析和優化工具，幫助企業了解訪客行為並提升轉化率。提供加熱地圖、A/B測試等功能。
FullStory
fullstory.com
FullStory是一個數字體驗分析平台，幫助企業捕獲和分析用戶行為，優化網站以提升轉化率和用戶滿意度。
Smartlook
smartlook.com
Smartlook是一款工具，用於分析用戶在網站和移動應用上的行為，提供會話錄影、熱圖及自定義事件跟踪等功能，幫助企業優化用戶體驗。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI 應用程式利用 AI 預測熱圖，幫助用戶分析內容表現，提升設計效率及轉化率，實現更高的投資報酬率。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange幫助企業了解網站訪客行為，提供會話記錄、熱圖等工具以增強互動與轉換率。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款綜合的數字體驗分析工具，提供用戶會話重播、錯誤跟踪和性能監控，有助於改進Web和移動應用程序的使用體驗。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy是一套綜合工具，提供網站分析、熱圖、A/B測試及SEO檢查，幫助企業提升用戶體驗和轉化率。
VWO
vwo.com
VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一款行為分析工具，幫助企業透過熱圖和會話回放來優化網站用戶體驗，分析訪客行為並提高轉換率。
TruConversion
truconversion.com
TruConversion是一款綜合分析應用，幫助企業識別並改善轉化率，提供熱圖、會話記錄和表單分析等功能，以優化用戶體驗。
RealEye
realeye.io
RealEye是一個在線研究平台，利用網絡攝影機進行眼動追蹤、情緒分析和鼠標行為追蹤，適用於各類學術及商業研究。
Mousestats
mousestats.com
Mousestats 應用程式可記錄並觀看網站訪客的影片、網站熱圖、表單分析和調查結果。
UXCam
uxcam.com
UXCam是一款綜合移動應用分析工具，幫助企業透視用戶行為，提供會話重播、熱圖和問題分析等功能，以改善用戶體驗。
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg是一款網站優化工具，提供熱圖、滾動圖、會話記錄及A/B測試，幫助企業分析用戶行為和提升轉換率。
Browsee
browsee.io
Browsee應用程式提供AI標籤、頁面故事、用戶板、圖表分析及漏斗創建等功能，以協助用戶理解行為並分析網站效能。
Howuku
howuku.com
Howuku是一款行為分析工具，幫助企業通過熱圖、A/B測試和調查收集客戶反饋，優化網站性能和用戶體驗。
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky 是一個以隱私為主的顧客洞察平台，提供分析、會話錄製、反饋和熱圖等工具，幫助企業改善數字體驗，促進業務增長。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 是一款用戶行為分析工具，提供網站用戶互動的詳細數據，協助企業優化用戶體驗並提高參與度。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指標是一個數字分析平台，提供用戶行為的實時觀察和會話重播，幫助企業優化數字體驗和提高轉化率。
expoze.io
expoze.io
expoze.io 是一個 AI 驅動的視覺追蹤平台，幫助用戶分析設計作品的有效性，提供熱力圖以改善創意設計流程。
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant是一款預測性人工智慧工具，可視覺化用戶注意力，幫助優化數字內容和用戶體驗。
Neurons
neuronsinc.com
Neurons是一款透過神經科學和AI工具預測人類行為的應用，幫助廣告商評估和優化廣告效果。
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI 是一款AI驅動的視覺分析工具，提供可行的見解與建議，幫助數位代理商提升客戶的效果。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow分析訪客行為，提供視覺化數據和回饋，幫助理解客戶痛點，優化銷售流程以提高回報率。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
WEVO
wevo.ai
WEVO是一款用於用戶體驗研究的平臺，通過AI技術提供快速的定量和定性見解，幫助企業優化網站轉化率和用戶互動。
FullSession
fullsession.io
FullSession是一個用戶行為分析平台，幫助企業理解客戶如何與網站互動，識別問題、優化體驗並收集反饋。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine是一個綜合的市場分析平台，提供用戶互動分析、A/B測試和熱圖工具，幫助提升網站性能和用戶體驗。
Clueify
clueify.com
Clueify 提供概念的效能反饋，使用 AI 預測用戶的關注點及設計感知，助您在推廣前進行數據驅動的設計。
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 提供簡單的網頁分析儀表板，讓您獲取網站流量的所有重要指標。
cux.io
cux.io
CUX 是一款數位體驗分析工具，幫助企業深入了解用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
Capturly
capturly.com
Capturly 是一款分析工具，幫助了解用戶行為，識別問題，提升轉換率和銷售額，結合了傳統分析、會話錄影、熱力圖及轉換漏斗功能。
Webmaxy
webmaxy.co
Webmaxy 應用程式提供高效工具，幫助品牌接觸、追蹤、互動及轉化網站用戶，提升業務增長。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 透過錄製訪客互動視頻，幫助企業了解網站用戶行為，包括點擊、滾動及鍵入，並提供熱圖和會話記錄功能。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一款網頁分析軟體，提供使用者會話回放功能，幫助解決客戶問題，了解產品使用情況，並優化網頁應用體驗。