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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
熱圖工具可以深入了解網路或行動訪客與網站或行動裝置上的特定頁面互動時的行為。行銷人員和網頁開發人員利用熱圖直觀地描述使用者操作，例如點擊、懸停移動和在網頁上滾動。這些視覺表示展示了聚合的點擊和滑鼠移動，為行銷人員和 UI/UX 設計師提供了評估的深入數據。這些數據對於評估頁面設計在吸引瀏覽者註意力、確定需要改進的領域以及最終提高參與度和轉換率方面的有效性至關重要。
提議新的應用程式
Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜測，開始行動✔ 會話上的人工智慧標籤- 透過5% 的會話，了解100% 的用戶問題✔ 頁面故事- 獲取可操作的見解以改進您的登陸頁面✔ 用戶板- 識別用戶以分析參與度並了解他們的問題。在您的聊天工具中獲取直接會話 URL！ ✔ 新增您自己的圖表 - 快速分析點擊次數、頁面、細分和推薦。 ✔ 根據使用者操作建立管道和細分 - 無需代碼✔ 出於安全和定價考慮而進行有限記錄 - 挑選要記錄的內容和不記錄的內容✔ 永久免費計劃
TruConversion
truconversion.com
TruConversion是一款綜合分析應用，幫助企業識別並改善轉化率，提供熱圖、會話記錄和表單分析等功能，以優化用戶體驗。
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。
Capturly
capturly.com
了解使用者行為、識別問題點、提高轉換率並增加銷售額 希望提高您目前的表現？如果是，Capturly 適合您！它是傳統分析、會話記錄、熱圖和轉換漏斗功能的出色組合。
cux.io
cux.io
CUX 是一款數位體驗分析工具，可協助公司節省高達 5 倍的分析時間並得出有價值的結論。我們透過專注於使用者問題、挫折以及所有可能阻止他們使用線上管道購買產品和服務的瓶頸來消除資料過載。 CUX 是一款以使用者為中心的綜合分析工具，可提供即時行為洞察。 ✔ 以目標為導向的分析：CUX 僅自動選擇與個人業務目標相關的資料。 ✔ 透過一種工具提供定性和定量評估。 ✔ 知識：我們透過培訓、入職、指導、審核和每月建議為使用者提供支援。 ✔ AIocado：我們自己的人工智慧分析禮賓服務將向您準確顯示轉換率下降的原因、使用者感到沮喪的地方、建議等。 CUX 是一個適用於客戶接觸數位產品的所有行業的解決方案，例如電子商務、SaaS 和 B2B 業務、提供行銷服務的公司或軟體公司。我們與公司內的創新、行銷、產品和電子商務部門合作。 CUX 簡而言之： ✔ 使用者行為分析✔ 體驗指標✔ 目標導向分析✔ 轉換瀑布✔ 整個存取記錄✔ 熱圖✔ 預分析和警報✔ 自動捕獲事件✔ 追溯分析✔ 100% GDPR 合規✔ 資料儲存在EOG中✔ SSL 安全
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 在簡單的網頁分析儀表板中為您提供所有有價值的網站流量指標。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一個完整的行銷和分析平台。我們幫助您真正了解您的用戶，並透過個人化內容和執行 A/B 測試來採取行動。可以免費開始使用，幾分鐘後即可開始使用。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指標是一個數字分析平台，提供用戶行為的實時觀察和會話重播，幫助企業優化數字體驗和提高轉化率。
UXCam
uxcam.com
UXCam是一款綜合移動應用分析工具，幫助企業透視用戶行為，提供會話重播、熱圖和問題分析等功能，以改善用戶體驗。
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant是一款預測性人工智慧工具，可視覺化用戶注意力，幫助優化數字內容和用戶體驗。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一款行為分析工具，幫助企業透過熱圖和會話回放來優化網站用戶體驗，分析訪客行為並提高轉換率。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 強調了訪客沒有轉化為客戶的視覺和邏輯原因，並確保無縫的銷售管道以獲得更快的投資回報。 Reactflow 以視訊形式播放客戶的活動記錄、編譯熱圖、漏斗分析、錯誤、控制台日誌並提供回饋，幫助您了解客戶的痛點、解決問題並產生出色的流程。
expoze.io
expoze.io
認識 expoze.io 在 expoze.io，我們有一個明確的使命：讓每個人都能獲得他們所需的資源，以發揮他們最好的創意。我們的平台就是這麼做的。我們的人工智慧預測眼動追蹤解決方案 expoze.io 讓您能夠以驚人的準確性分析任何創意。對於您上傳的每個創意，expoze.io 都會使用預先訓練的神經網路來預測您的客戶注意到的內容。開發、測試和改進我們的平台可協助您開發、測試和改進任何創意，並提供快速且可行的結果。透過測試對創意所做的更改來改進您的設計流程，而無需退出設計流程：只需前往expoze.io，上傳您的設計並在幾分鐘內根據您的偏好生成熱圖，您可以以此為基礎您的設計決策。所有這些，只需單擊一個按鈕，您就可以專注於真正重要的事情。
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI 由人工智慧提供支持，並經過數十年的神經科學研究驗證，可提供預測性視覺分析以及可操作的見解和建議，使數位代理商能夠最大限度地為客戶提供結果。 https://feng-gui.com/ 自2007 年以來，Feng-GUI 服務為全球30,000 名專業人士分析了超過400 萬個視覺效果，涵蓋所有媒體管道，從網站、廣告和影片到標牌和包裝，其中包括知名公司，例如：WSI、Omnicom、Walker Sands、OgilvyOne、WPP、McCann Erickson、Interpublic 和陽獅。
Mousestats
mousestats.com
記錄並觀看網站訪客影片+網站熱圖+表單分析+調查
Clueify
clueify.com
在您啟動概念之前，Clueify 會為您提供有關概念的重要效能回饋。使用我們的 AI，您可以以 92% 的準確度預測用戶會看向哪裡以及他們將如何看待您的設計。這就像只需點擊一下即可擁有數百個測試用戶，但無需產生相關成本。遵循數據驅動的設計方法以獲得更好的結果。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI 應用程式利用 AI 預測熱圖，幫助用戶分析內容表現，提升設計效率及轉化率，實現更高的投資報酬率。
FullSession
fullsession.io
FullSession 幫助公司了解客戶如何透過綜合數位體驗平台與其網站互動。我們為您提供必要的工具來識別用戶摩擦點、退出，並了解用戶與您網站的每次互動背後的見解。 FullSession 提供會話重播解決方案和互動式熱圖，以了解數位互動以及客戶回饋目標小部件，以消除猜測工作；幫助我們的客戶實現完美的數位體驗。
RealEye
realeye.io
RealEye是一個在線研究平台，利用網絡攝影機進行眼動追蹤、情緒分析和鼠標行為追蹤，適用於各類學術及商業研究。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 是一款用戶行為分析工具，提供網站用戶互動的詳細數據，協助企業優化用戶體驗並提高參與度。
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
FullStory
fullstory.com
FullStory是一個數字體驗分析平台，幫助企業捕獲和分析用戶行為，優化網站以提升轉化率和用戶滿意度。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
Howuku
howuku.com
Howuku是一款行為分析工具，幫助企業通過熱圖、A/B測試和調查收集客戶反饋，優化網站性能和用戶體驗。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 會記錄訪客使用您網站時的視頻，讓您可以看到他們所做的一切。查看您網站上的每次滑鼠移動、滾動、單擊和按鍵。忘記傳統的分析。您永遠不需要想知道人們再次使用您的網站的具體情況。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一款具有會話重播功能的網路分析軟體。您可以使用它來解決客戶的問題，找到有關產品使用方式的答案，並優化 Web 應用程式的整體體驗。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款綜合的數字體驗分析工具，提供用戶會話重播、錯誤跟踪和性能監控，有助於改進Web和移動應用程序的使用體驗。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity是一款免費的行為分析工具，幫助用戶了解網站使用情況，提供熱圖和會話記錄功能，以優化用戶體驗。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Smartlook
smartlook.com
Smartlook是一款工具，用於分析用戶在網站和移動應用上的行為，提供會話錄影、熱圖及自定義事件跟踪等功能，幫助企業優化用戶體驗。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
TWIPLA
twipla.com
TWIPLA是一個網頁分析平台，提供訪客行為分析工具，如熱圖、會話記錄和轉換渠道，專注於用戶隱私並遵守數據保護法。
VWO
vwo.com
VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense是一個網站分析和優化工具，幫助企業了解訪客行為並提升轉化率。提供加熱地圖、A/B測試等功能。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy是一套綜合工具，提供網站分析、熱圖、A/B測試及SEO檢查，幫助企業提升用戶體驗和轉化率。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange幫助企業了解網站訪客行為，提供會話記錄、熱圖等工具以增強互動與轉換率。
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg是一款網站優化工具，提供熱圖、滾動圖、會話記錄及A/B測試，幫助企業分析用戶行為和提升轉換率。
Neurons
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Neurons是一款透過神經科學和AI工具預測人類行為的應用，幫助廣告商評估和優化廣告效果。
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成長型品牌最值得信賴的商業工具。 更有效地接觸、追蹤、吸引和轉換您的網站用戶，讓他們感覺最舒服，沒有任何麻煩。
WEVO
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WEVO 是一個使用者體驗研究平台，與典型工具相比，它可以用更少的精力來發現見解。研究、產品和行銷團隊只需不到 30 分鐘的時間即可獲得綜合的定量和定性見解、分數和基準。 WEVO 是唯一能夠利用您的目標受眾來找出轉換障礙並提供提高網站上線前轉換率的建議的工具。 WEVO 具有統計意義的回饋可以降低他們的決策風險，讓他們有信心打造有價值的客戶體驗。透過更準確的使用者回饋更快地創建正確的客戶體驗。
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