Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
遊戲
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
醫療保健人力資源軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

醫療保健人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式

醫療保健人力資源軟體專為醫療保健行業設計，能夠滿足複雜且不斷變化的法規和合規要求。醫療保健管理員、經理和人力資源人員依靠量身定制的勞動力和績效管理、薪資以及考勤解決方案來增強醫院、醫療實踐和其他醫療保健組織的人力資源運作。透過優化和自動化人員配置、事件報告、培訓和財務管理等任務，醫療專業人員可以專注於提供優質照護。 這些系統與現有的醫療保健營運無縫集成，提高了設施的整體效率和有效性。然而，值得注意的是，醫療保健人力資源軟體不處理員工健康計劃或福利；此功能可在專用福利管理軟體中找到。

提議新的應用程式


Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。

Workday

Workday

workday.com

Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。

UKG

UKG

ukg.com

UKG是一個人力資本管理平台，簡化人力資源、工資和勞動力管理，支持全球企業滿足多樣化人力需求。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda是一款專為醫療行業設計的調度管理平台，自動化調度過程，減輕行政負擔，提高員工滿意度及患者照護質量。

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。

OnShift

OnShift

onshift.com

OnShift是一款人力資本管理軟體，專注於醫療機構的招聘、管理、員工參與與留任，提供數據分析和合規報告功能。

symplr

symplr

symplr.com

Symplr是一款綜合的醫療保健管理軟件，簡化人力資源管理、憑證流程及合規管理，提高醫療機構的運營效率。

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。

Medbridge

Medbridge

medbridge.com

Medbridge應用程式提供互動式入職培訓，幫助提升員工參與感和留任率，重設安置計劃以促進連結和士氣。

Visier

Visier

visier.com

Visier是一個人力資源分析平台，通過分析數據幫助組織深入了解員工狀況、預測趨勢並優化人才策略。

Paytient

Paytient

paytient.com

Paytient是一個員工健康支付平台，允許員工以無利息的後稅薪資扣款方式，分期支付醫療、牙科、藥房等帳單。

StaffStat

StaffStat

staffstat.ca

StaffStat是一款針對醫療行業的自動化排班管理軟體，幫助組織有效填補開放班次，提升勞動力管理效率。

Pipo Saúde

Pipo Saúde

piposaude.com.br

Pipo Saúde是一個幫助企業領導者做出健康決策的應用，提供數據分析和教育資源以改善員工健康計劃。

League

League

league.com

League 是一家以科技為焦點的健康公司，提供數位平台，幫助用戶獲取、導航和支付醫療服務，促進整合和個人化的健康體驗。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.