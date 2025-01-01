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最受歡迎 最近新增 醫療保健人力資源軟體 - 最受歡迎的應用程式

醫療保健人力資源軟體專為醫療保健行業設計，能夠滿足複雜且不斷變化的法規和合規要求。醫療保健管理員、經理和人力資源人員依靠量身定制的勞動力和績效管理、薪資以及考勤解決方案來增強醫院、醫療實踐和其他醫療保健組織的人力資源運作。透過優化和自動化人員配置、事件報告、培訓和財務管理等任務，醫療專業人員可以專注於提供優質照護。 這些系統與現有的醫療保健營運無縫集成，提高了設施的整體效率和有效性。然而，值得注意的是，醫療保健人力資源軟體不處理員工健康計劃或福利；此功能可在專用福利管理軟體中找到。