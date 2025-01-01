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醫療保健人力資源軟體專為醫療保健行業設計，能夠滿足複雜且不斷變化的法規和合規要求。醫療保健管理員、經理和人力資源人員依靠量身定制的勞動力和績效管理、薪資以及考勤解決方案來增強醫院、醫療實踐和其他醫療保健組織的人力資源運作。透過優化和自動化人員配置、事件報告、培訓和財務管理等任務，醫療專業人員可以專注於提供優質照護。 這些系統與現有的醫療保健營運無縫集成，提高了設施的整體效率和有效性。然而，值得注意的是，醫療保健人力資源軟體不處理員工健康計劃或福利；此功能可在專用福利管理軟體中找到。
提議新的應用程式
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
UKG
ukg.com
UKG是一個人力資本管理平台，簡化人力資源、工資和勞動力管理，支持全球企業滿足多樣化人力需求。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
QGenda
qgenda.com
QGenda是一款專為醫療行業設計的調度管理平台，自動化調度過程，減輕行政負擔，提高員工滿意度及患者照護質量。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
OnShift
onshift.com
OnShift是一款人力資本管理軟體，專注於醫療機構的招聘、管理、員工參與與留任，提供數據分析和合規報告功能。
symplr
symplr.com
Symplr是一款綜合的醫療保健管理軟件，簡化人力資源管理、憑證流程及合規管理，提高醫療機構的運營效率。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
Medbridge
medbridge.com
Medbridge應用程式提供互動式入職培訓，幫助提升員工參與感和留任率，重設安置計劃以促進連結和士氣。
Visier
visier.com
Visier是一個人力資源分析平台，通過分析數據幫助組織深入了解員工狀況、預測趨勢並優化人才策略。
Paytient
paytient.com
Paytient是一個員工健康支付平台，允許員工以無利息的後稅薪資扣款方式，分期支付醫療、牙科、藥房等帳單。
StaffStat
staffstat.ca
StaffStat是一款針對醫療行業的自動化排班管理軟體，幫助組織有效填補開放班次，提升勞動力管理效率。
Pipo Saúde
piposaude.com.br
Pipo Saúde是一個幫助企業領導者做出健康決策的應用，提供數據分析和教育資源以改善員工健康計劃。
League
league.com
League 是一家以科技為焦點的健康公司，提供數位平台，幫助用戶獲取、導航和支付醫療服務，促進整合和個人化的健康體驗。
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