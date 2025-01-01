醫療保健合規軟體 - 最受歡迎的應用程式

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醫療保健合規軟體可協助醫療保健組織遵守醫院合規準則並適應不斷變化的法規。該軟體對於各種規模的診所和醫院至關重要，可以幫助他們避免代價高昂的合規違規行為，減少合規管理上花費的資源，並培訓員工維持標準。 透過促進合規計畫的有效部署和維護，醫療保健合規軟體可以減少詐欺和濫用，改善醫療保健運營，增強服務交付並降低整體醫療保健成本。 有多種類型的醫療保健合規軟體可供選擇，即使沒有單一工具涵蓋所有方面，組織也可以選擇最能滿足其特定需求的平台。無論選擇哪種解決方案，該軟體都能讓組織了解行業法規，幫助識別重大風險領域，並為當前合規實踐的審核做好準備。通常，醫療保健合規軟體的使用者包括醫療保健組織內的合規官員和經理。
提議新的應用程式
symplr
symplr.com
Symplr是一款綜合的醫療保健管理軟件，簡化人力資源管理、憑證流程及合規管理，提高醫療機構的運營效率。
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access 提供安全的網絡連接，支持用戶通過加密和訪問控制安全訪問公共雲、私有數據中心和本地資源。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly的Event Manager™是一個雲端活動管理平台，幫助團隊排程、組織及推廣活動，並方便追蹤相關收益。
MedStack
medstack.co
MedStack是一個專為醫療保健行業設計的合規解決方案，簡化數據管理與整合，提升運營效率並確保數據安全與合規。
Medbridge
medbridge.com
Medbridge應用程式提供互動式入職培訓，幫助提升員工參與感和留任率，重設安置計劃以促進連結和士氣。
Nevvon
nevvon.com
Nevvon是一個全合一的電子培訓解決方案，幫助醫療機構實現合規，提升護理人員的知識和信心，並可按自己的進度學習。
Healthicity
healthicity.com
衛生性應用程序專注於醫療合規管理，提供可定制的工作區、培訓和實時報告，幫助醫療機構簡化合規流程。
EPICompliance
epicompliance.com
EPICompliance是一款支持醫療機構管理合規要求的軟體，協助遵循HIPAA、醫療法案及其他監管標準。
Hoodin
hoodin.com
Hoodin 是一款針對生命科學的AI監控與警覺自動化SaaS，提供14天免費試用，讓用戶能夠集中管理監控與警覺信息。
Accountable HQ
accountablehq.com
Accountable HQ 是一個平台，幫助各種規模的公司在組織內建立合規、隱私和信任的文化。
RegPathway
reglantern.com
RegPathway是一款幫助用戶簡化監管過程、管理合規性及數據的工具，具備數據組織、報告及團隊協作功能。
Abyde
abyde.com
Abyde是一款幫助醫療機構實施與維護HIPAA和OSHA合規計畫的應用程序，適合各類型的業務使用，簡化合規流程。
MedTrainer
medtrainer.com
MedTrainer是一個醫療保健合規管理平台，提供培訓、文件管理、事件報告和憑證等功能，易於使用。
Compliancy Group
compliancy-group.com
Compliancy Group是一款針對醫療保健組織的合規性管理應用，重點在於HIPAA合規性、風險管理及政策程序管理。