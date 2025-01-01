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醫療保健分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

醫療保健分析軟體處理和分析醫療保健組織收集的大量數據，將其轉化為可操作的見解，從而提高營運效率和患者治療結果。該軟體通常被稱為醫療保健商業智能，可改善患者和臨床數據的收集、管理和共享。醫療保健提供者依靠強大的資料倉儲（醫療保健分析的關鍵組成部分）來維持組織健康、遵守不斷變化的法規並優化人口健康和個別病患照護。醫療保健分析軟體的範圍包括從綜合數據報告到預測性和規範性分析的所有內容。

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QGenda

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QGenda是一款專為醫療行業設計的調度管理平台，自動化調度過程，減輕行政負擔，提高員工滿意度及患者照護質量。

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運動性是一個支持應用行為分析的臨床平台，提供數據收集和管理工具，以提高ABA治療的效率和效果。

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PatientIQ 是一個醫療科技平台，幫助醫療機構和專科診所收集與分析患者結果數據，以改善臨床與運營績效。

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Leap Rail是一款基於AI的醫療科技應用，專注於手術室管理，幫助醫院優化手術流程和資源配置，提高效率。

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Olio是一個安全的平台，促進急性和後急性醫療提供者之間的協作，提升患者的協調照護和降低成本。

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