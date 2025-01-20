騷擾預防訓練軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

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騷擾預防培訓軟體使組織能夠向授權和非授權州的員工提供合規和預防教育。在線進行培訓提供了一種可擴展且經濟高效的方法來滿足州法律要求。目前，加州、康乃狄克州、德拉瓦州、伊利諾州、緬因州和紐約州等州要求公司提供騷擾和歧視預防訓練。即使在沒有強制規定的州，培訓員工也可以主動降低風險並減輕騷擾訴訟中潛在的懲罰性賠償。 大多數騷擾預防訓練軟體都可以部署在供應商提供的學習平台上，或使用 SCORM 協定整合到第三方學習管理系統 (LMS) 中。這種靈活性使培訓經理和人力資源部門能夠將騷擾預防解決方案與企業 LMS 軟體無縫集成，以便按照某些州的規定進行部署、追蹤、報告和維護員工進度記錄數年。某些供應商也提供這些解決方案以及人力資源合規軟體，以進一步簡化組織合規工作。
提議新的應用程式
Ethena
goethena.com
Ethena 的一體化合規培訓平台可協助您檢查所有選項並建立更好的工作場所。我們的產品為您提供員工真正喜歡的課程目錄、自動交付的學習管理系統以及支援您的團隊應對棘手情況的員工關係工具。 Ethena 受到 Zendesk、Pinterest、Notion、BetterUp 等團隊的信任。我們得到了 Felicis、GSV、Homebrew、Village Global 和其他頂級投資者的支持，我們的顧問團隊包括人力營運和法律專家，例如 Frances Frei 和 Leonard Shen。
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama 的培訓課程受到現代學習者如何消費內容的啟發，正在打破現狀。我們針對特定行業、一流、互動且引人入勝的課程針對您的公司進行個性化定制，使其與您的員工相關，並協助營造一個沒有騷擾和歧視的溫馨環境。