騷擾預防訓練軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索 最受歡迎 最近新增

騷擾預防培訓軟體使組織能夠向授權和非授權州的員工提供合規和預防教育。在線進行培訓提供了一種可擴展且經濟高效的方法來滿足州法律要求。目前，加州、康乃狄克州、德拉瓦州、伊利諾州、緬因州和紐約州等州要求公司提供騷擾和歧視預防訓練。即使在沒有強制規定的州，培訓員工也可以主動降低風險並減輕騷擾訴訟中潛在的懲罰性賠償。 大多數騷擾預防訓練軟體都可以部署在供應商提供的學習平台上，或使用 SCORM 協定整合到第三方學習管理系統 (LMS) 中。這種靈活性使培訓經理和人力資源部門能夠將騷擾預防解決方案與企業 LMS 軟體無縫集成，以便按照某些州的規定進行部署、追蹤、報告和維護員工進度記錄數年。某些供應商也提供這些解決方案以及人力資源合規軟體，以進一步簡化組織合規工作。