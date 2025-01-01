手寫筆記軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
手寫筆記軟體使企業能夠為客戶和其他重要聯絡人創建個人化信件。這些工具對於大規模發送與公司公告、客戶介紹、感謝信和特殊場合相關的郵件非常有用。他們提供高品質的文具並模擬真實的筆跡。一些供應商提供團隊手寫每個筆記，而其他供應商則以數位方式複製手寫樣式以獲得逼真的外觀。該軟體主要由銷售和行銷團隊用於常規客戶溝通，但也可由人力資源和辦公室經理用於大眾溝通。使用該軟體可以增強客戶關係，提高保留率和忠誠度，並提高實體郵件的開啟率。此外，它還節省了通常花在直效郵件活動上的時間和資源，並降低了出錯的風險。此類別中的許多解決方案還提供郵寄服務，無需編譯和發送實體郵件。
提議新的應用程式
Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten 讓用戶發送手寫的卡片與筆記，並可選擇附上禮品卡，提供個性化的交流方式。
Postable
postable.com
Postable是一個簡便的應用，幫助用戶獲取郵寄地址並創建、發送數字或實體賀卡，適合多種場合使用。
Handwrite
handwrite.io
Handwrite應用程式能夠快速、簡便地使用真筆自動書寫個性化的卡片，協助企業推廣，並提供免費試用。
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs是一家專注於手寫溝通的B2B行銷公司，提供個人化手寫卡片、明信片及數據服務，幫助企業與追隨者建立聯繫。
Punkpost
punkpost.com
Punkpost是一個應用程序，讓用戶可以發送手寫風格的明信片和信件，並簡化郵寄過程。
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST是一款手寫郵件服務，結合軟體與機器人技術，發送可變筆跡的真實手寫信，提升客戶關係與營銷效果。