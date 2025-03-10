找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
手寫筆記軟體使企業能夠為客戶和其他重要聯絡人創建個人化信件。這些工具對於大規模發送與公司公告、客戶介紹、感謝信和特殊場合相關的郵件非常有用。他們提供高品質的文具並模擬真實的筆跡。一些供應商提供團隊手寫每個筆記，而其他供應商則以數位方式複製手寫樣式以獲得逼真的外觀。該軟體主要由銷售和行銷團隊用於常規客戶溝通，但也可由人力資源和辦公室經理用於大眾溝通。使用該軟體可以增強客戶關係，提高保留率和忠誠度，並提高實體郵件的開啟率。此外，它還節省了通常花在直效郵件活動上的時間和資源，並降低了出錯的風險。此類別中的許多解決方案還提供郵寄服務，無需編譯和發送實體郵件。
提議新的應用程式
Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten 讓用戶發送手寫的卡片與筆記，並可選擇附上禮品卡，提供個性化的交流方式。
Postable
postable.com
Postable是一個簡便的應用，幫助用戶獲取郵寄地址並創建、發送數字或實體賀卡，適合多種場合使用。
Punkpost
punkpost.com
Punkpost是一個應用程序，讓用戶可以發送手寫風格的明信片和信件，並簡化郵寄過程。
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs 是一家 B2B 行銷公司，專注於手寫溝通的力量。我們幫助營利和非營利企業與其追隨者建立聯繫並產生持久的影響。我們的產品包括個人化手寫卡片、手寫明信片、手寫產品插頁和手寫信封。此外，我們還提供數據服務來為您的組織識別合格的潛在客戶。
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST 是一項手寫郵件服務，使企業能夠與客戶和潛在客戶建立更深層的關係。我們透過結合軟體和機器人技術來發送真實的鋼筆和墨水字母，其筆跡與人類筆跡無法區分。其結果是建立了一個更有效的行銷管道，並且具有真正的投資報酬率責任。事實上，您可以將 IgnitePOST 視為「用於個人化、機器人手寫筆記的 Mailchimp」。透過更真實的溝通，我們的客戶看到了前所未有的回應率，比電子郵件高 30 倍，比直郵高 10 倍。此外，IgnitePOST 還提供了簡單的工具來創建、發送和追蹤活動。由於我們提供的多種整合方法（從 Shopify 和 Klaviyo 到白標和 Zapier），這些工具可以整合到您現有的行銷或 CRM 系統中。關係對於銷售和行銷至關重要，尤其是在數位廣告和電子郵件充斥的世界中。 IgnitePOST 可協助您建立有意義、真實的聯繫，這是增加銷售和提高客戶滿意度的關鍵。我們提供本機集成，使設置和發送手寫卡片變得輕鬆！一些可用選項包括： - 只需觸發電子郵件即可與任何 CRM 系統整合：https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Shopify 應用程式商店整合：https://apps。 shopify.com/ignitepost - Zapier 應用程式：https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API：https://www.ignitepost.com/api-documentation
Handwrite
handwrite.io
Handwrite應用程式能夠快速、簡便地使用真筆自動書寫個性化的卡片，協助企業推廣，並提供免費試用。
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