Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
手寫筆記軟體
目錄

手寫筆記軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

手寫筆記軟體使企業能夠為客戶和其他重要聯絡人創建個人化信件。這些工具對於大規模發送與公司公告、客戶介紹、感謝信和特殊場合相關的郵件非常有用。他們提供高品質的文具並模擬真實的筆跡。一些供應商提供團隊手寫每個筆記，而其他供應商則以數位方式複製手寫樣式以獲得逼真的外觀。該軟體主要由銷售和行銷團隊用於常規客戶溝通，但也可由人力資源和辦公室經理用於大眾溝通。使用該軟體可以增強客戶關係，提高保留率和忠誠度，並提高實體郵件的開啟率。此外，它還節省了通常花在直效郵件活動上的時間和資源，並降低了出錯的風險。此類別中的許多解決方案還提供郵寄服務，無需編譯和發送實體郵件。

提議新的應用程式


Handwrytten

Handwrytten

handwrytten.com

Handwrytten 讓您可以發送真實的卡片和便條，並用鋼筆和墨水寫下您的訊息，甚至包括一張禮品卡！只需選擇一張優質卡片，輸入您的訊息，然後可以選擇新增禮品卡。然後，我們的機器人手寫機將以逼真的筆跡將您的訊息「寫」在卡片上，在信封上寫上地址，插入可選的禮品卡，然後將其貼上真正的郵票放入郵件中。

Postable

Postable

postable.com

Postable 是取得人們的郵寄地址最簡單的方法。對於婚禮邀請函、出生公告、節日賀卡非常有用，或者只是因為擁有它們很高興。

LettrLabs

LettrLabs

lettrlabs.com

LettrLabs 是一家 B2B 行銷公司，專注於手寫溝通的力量。我們幫助營利和非營利企業與其追隨者建立聯繫並產生持久的影響。我們的產品包括個人化手寫卡片、手寫明信片、手寫產品插頁和手寫信封。此外，我們還提供數據服務來為您的組織識別合格的潛在客戶。

IgnitePOST

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST 是一項手寫郵件服務，使企業能夠與客戶和潛在客戶建立更深層的關係。我們透過結合軟體和機器人技術來發送真實的鋼筆和墨水字母，其筆跡與人類筆跡無法區分。其結果是建立了一個更有效的行銷管道，並且具有真正的投資報酬率責任。事實上，您可以將 IgnitePOST 視為「用於個人化、機器人手寫筆記的 Mailchimp」。透過更真實的溝通，我們的客戶看到了前所未有的回應率，比電子郵件高 30 倍，比直郵高 10 倍。此外，IgnitePOST 還提供了簡單的工具來創建、發送和追蹤活動。由於我們提供的多種整合方法（從 Shopify 和 Klaviyo 到白標和 Zapier），這些工具可以整合到您現有的行銷或 CRM 系統中。關係對於銷售和行銷至關重要，尤其是在數位廣告和電子郵件充斥的世界中。 IgnitePOST 可協助您建立有意義、真實的聯繫，這是增加銷售和提高客戶滿意度的關鍵。我們提供本機集成，使設置和發送手寫卡片變得輕鬆！一些可用選項包括： - 只需觸發電子郵件即可與任何 CRM 系統整合：https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Shopify 應用程式商店整合：https://apps。 shopify.com/ignitepost - Zapier 應用程式：https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API：https://www.ignitepost.com/api-documentation

Handwrite

Handwrite

handwrite.io

借助個人手寫卡片的力量，大規模拓展您的業務。我們的專有機器人使用真正的筆，快速、簡單且經濟實惠。免費試用！

Punkpost

Punkpost

punkpost.com

用精美的手寫賀卡給您的朋友帶來驚喜。免費郵寄您的第一張標準卡！藝術家將為您定制並郵寄。沒有假機器人。只有真正熱愛書法的人才會幫你郵寄愛心！非常適合生日、情書、感謝卡、情人節、母親節等！

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.