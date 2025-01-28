手寫筆記軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴貝多

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
手寫筆記軟體使企業能夠為客戶和其他重要聯絡人創建個人化信件。這些工具對於大規模發送與公司公告、客戶介紹、感謝信和特殊場合相關的郵件非常有用。他們提供高品質的文具並模擬真實的筆跡。一些供應商提供團隊手寫每個筆記，而其他供應商則以數位方式複製手寫樣式以獲得逼真的外觀。該軟體主要由銷售和行銷團隊用於常規客戶溝通，但也可由人力資源和辦公室經理用於大眾溝通。使用該軟體可以增強客戶關係，提高保留率和忠誠度，並提高實體郵件的開啟率。此外，它還節省了通常花在直效郵件活動上的時間和資源，並降低了出錯的風險。此類別中的許多解決方案還提供郵寄服務，無需編譯和發送實體郵件。
提議新的應用程式
Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten 讓您可以發送真實的卡片和便條，並用鋼筆和墨水寫下您的訊息，甚至包括一張禮品卡！只需選擇一張優質卡片，輸入您的訊息，然後可以選擇新增禮品卡。然後，我們的機器人手寫機將以逼真的筆跡將您的訊息「寫」在卡片上，在信封上寫上地址，插入可選的禮品卡，然後將其貼上真正的郵票放入郵件中。
Postable
postable.com
Postable 是取得人們的郵寄地址最簡單的方法。對於婚禮邀請函、出生公告、節日賀卡非常有用，或者只是因為擁有它們很高興。
Punkpost
punkpost.com
用精美的手寫賀卡給您的朋友帶來驚喜。免費郵寄您的第一張標準卡！藝術家將為您定制並郵寄。沒有假機器人。只有真正熱愛書法的人才會幫你郵寄愛心！非常適合生日、情書、感謝卡、情人節、母親節等！
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs 是一家 B2B 行銷公司，專注於手寫溝通的力量。我們幫助營利和非營利企業與其追隨者建立聯繫並產生持久的影響。我們的產品包括個人化手寫卡片、手寫明信片、手寫產品插頁和手寫信封。此外，我們還提供數據服務來為您的組織識別合格的潛在客戶。
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST 是一項手寫郵件服務，使企業能夠與客戶和潛在客戶建立更深層的關係。我們透過結合軟體和機器人技術來發送真實的鋼筆和墨水字母，其筆跡與人類筆跡無法區分。其結果是建立了一個更有效的行銷管道，並且具有真正的投資報酬率責任。事實上，您可以將 IgnitePOST 視為「用於個人化、機器人手寫筆記的 Mailchimp」。透過更真實的溝通，我們的客戶看到了前所未有的回應率，比電子郵件高 30 倍，比直郵高 10 倍。此外，IgnitePOST 還提供了簡單的工具來創建、發送和追蹤活動。由於我們提供的多種整合方法（從 Shopify 和 Klaviyo 到白標和 Zapier），這些工具可以整合到您現有的行銷或 CRM 系統中。關係對於銷售和行銷至關重要，尤其是在數位廣告和電子郵件充斥的世界中。 IgnitePOST 可協助您建立有意義、真實的聯繫，這是增加銷售和提高客戶滿意度的關鍵。我們提供本機集成，使設置和發送手寫卡片變得輕鬆！一些可用選項包括： - 只需觸發電子郵件即可與任何 CRM 系統整合：https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Shopify 應用程式商店整合：https://apps。 shopify.com/ignitepost - Zapier 應用程式：https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API：https://www.ignitepost.com/api-documentation
Handwrite
handwrite.io
借助個人手寫卡片的力量，大規模拓展您的業務。我們的專有機器人使用真正的筆，快速、簡單且經濟實惠。免費試用！